



A Quarto Grado la legale ha criticato l’uso di alcune immagini; Massimo Lovati ha ribadito la sua teoria sul delitto di Chiara Poggi, respinta da Gianluigi Nuzzi per mancanza di riscontri.





Il 20 novembre 2026, Quarto Grado è tornato sul delitto di Chiara Poggi. In studio, Massimo Lovati, già avvocato di Andrea Sempio, ha discusso con Angela Taccia, che oggi lo difende. Gianluigi Nuzzi ha moderato il confronto, affrontando l’indagine per corruzione e gli interrogatori, incluso quello dell’ex legale. Sono state esaminate anche le diverse vicende giudiziarie di Sempio e Alberto Stasi, entrambe collegate all’omicidio, senza coincidere. Nel dibattito si sono contrapposte le teorie di Lovati e le obiezioni avanzate dalla difesa nel programma serale televisivo.

Nuzzi è tornato sulle parole con cui Lovati aveva evocato una “bomba”, chiedendo all’ex avvocato di chiarire cosa intendesse. Lovati ha riferito che, nel corso dell’interrogatorio relativo all’inchiesta per corruzione, pensava di poter affrontare il delitto con il dottor Civardi; ma, secondo il suo racconto, a sentirlo furono due dottoresse, che non vollero ascoltarlo su quel punto. Ha quindi ridotto la portata della metafora: non intendeva annunciare una scoperta imminente, bensì aprire una discussione sull’omicidio.

La distinzione chiariva anche perché avesse evocato una rivelazione senza poi esporne il contenuto durante l’interrogatorio. Il dialogo in studio ha successivamente lasciato quel chiarimento e si è concentrato sulla ricostruzione dell’assassinio proposta dall’ex difensore. La vicenda dell’interrogatorio è stata così presentata come spiegazione delle parole usate da Lovati, non come conferma di nuove prove.

Secondo la ricostruzione ribadita da Lovati, l’uccisione di Chiara Poggi sarebbe stata ordinata da una criminalità organizzata di dimensione internazionale. L’ex legale ha fatto riferimento a un profilo di pedopornografia su scala mondiale e al traffico di organi, affermando di restare fermo sulle proprie dichiarazioni. Ha prospettato inoltre che, qualora l’inchiesta non approdasse a risultati, Stasi potrebbe chiedere la revisione della condanna e Sempio potrebbe essere prosciolto; non ha escluso che qualcuno gli desse ragione. Nuzzi ha fatto notare che a sostegno della teoria non emergono evidenze. Il programma ha distinto le ipotesi dell’avvocato dagli elementi investigativi conosciuti.

Durante un servizio televisivo su Sempio, Taccia ha pronunciato un commento di stupore, spingendo Nuzzi a chiederle cosa intendesse. La legale ha collegato quelle parole a Verità Nascoste, accusando la trasmissione di aver proposto alcuni filmati in modo ingannevole. Ha ricordato che, secondo lei, per interpretarli correttamente si poteva considerare anche ciò che avevano dichiarato agli interrogatori persone che conoscono Sempio, incluse amiche e precedenti fidanzate. Taccia ha infine precisato che quei contenuti non descrivevano, a suo giudizio, la realtà quotidiana del suo assistito.

Secondo quanto riferito da Taccia, le sequenze con sangue e cesoie associate dai media a un filmato privato di Sempio erano in realtà contenute nel trailer di un horror, circostanza da lei verificata. La legale ha giudicato grave averle attribuite al suo assistito e averle usate per suggerire un profilo personale. Ha ricordato che, nella trasmissione, si era parlato di colori alterati e scene oscurate, poiché il video appariva inquietante e imbarazzante. Ha chiarito che la sua protesta prendeva di mira quel servizio e ha chiesto controlli più scrupolosi prima della diffusione pubblica delle immagini.

Nuzzi ha delimitato il proprio ruolo alla trasmissione Quarto Grado, difendendo l’analisi delle registrazioni incluse nel fascicolo e chiedendo se potessero contribuire a delineare un possibile movente. Per Taccia, invece, i magistrati sono chiamati a fondarsi su circostanze dimostrate, non su congetture o impressioni; dagli atti, ha sostenuto, emerge per Sempio una realtà personale non corrispondente a quella suggerita dai filmati. Le loro posizioni hanno contrapposto la lettura dei documenti investigativi in televisione alla necessità, invocata dalla difesa, di distinguere le risultanze verificabili dalle interpretazioni. Stasi è tuttora in carcere per la condanna definitiva relativa all’omicidio di Chiara Poggi.



