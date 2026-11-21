Dopo la caduta e il trasferimento in ospedale, la concorrente è rientrata nella notte. Emanuela Fuin e Federico Perna avevano aggiornato il pubblico.





Dopo la caduta e il trasferimento in ospedale, la concorrente è rientrata nella notte. Emanuela Fuin e Federico Perna avevano aggiornato il pubblico.





Guendalina Tavassi è caduta scherzando in cucina con alcuni concorrenti. Il gioco nella Casa del Grande Fratello Vip si è interrotto. Dopo l’impatto alla testa, ha segnalato dolore nella zona della nuca. La produzione ha quindi deciso di accompagnarla in ospedale per controlli. La partecipante ha lasciato momentaneamente il reality, tenendo gli inquilini in apprensione. L’incidente è successo durante un momento ludico e ha fermato la serata. Non è stato precisato cosa abbia provocato la sua perdita d’equilibrio. Dopo il colpo e il fastidio riferito, sono stati disposti gli accertamenti. La dinamica della caduta non è stata chiarita nelle informazioni disponibili. Gli altri concorrenti sono rimasti nella Casa, aspettando aggiornamenti sulle sue condizioni.

Fuori dalla Casa, anche i parenti e Federico Perna seguirono l’evolversi dell’incidente, mantenendosi in comunicazione con la produzione per avere notizie. Quando Guendalina era tuttora ricoverata, sua madre Emanuela Fuin rassicurò i fan: la figlia stava bene. Spiegò che erano stati svolti controlli, esami e una tac, e riferì che Guendalina si stava avviando verso il rientro nel programma. Nel messaggio, rivolse un ringraziamento a quanti le avevano mandato parole e domande sulle condizioni della concorrente. Era un resoconto positivo dei controlli, ma non annunciava un ritorno avvenuto: Tavassi non era nella Casa. Gli inquilini aspettavano di riabbracciarla.

Il compagno Federico Perna scelse una storia Instagram per condividere un aggiornamento. Secondo quanto scrisse, Tavassi era impegnata negli accertamenti e la situazione non destava allarme. Disse inoltre che la produzione lo teneva informato e che avrebbe riferito al pubblico gli sviluppi. Nel testo si rivolse a Guendalina con il nomignolo “Cuore” e spiegò che aveva ricevuto un colpo forte. Il messaggio descriveva le notizie in suo possesso mentre lei era in ospedale, senza anticipare l’esito degli esami. I due aggiornamenti familiari non furono simultanei: Emanuela Fuin comunicò che i controlli erano andati bene, mentre Perna riferì delle verifiche in atto e del contatto con la produzione.

Durante la notte, Guendalina è tornata nella Casa. Una volta riunita agli altri, ha riferito che i medici le avevano dato rassicurazioni dopo averla visitata. Ha spiegato che dagli esami non risultavano conseguenze della caduta. Il dolore, però, non era ancora sparito. Dopo il passaggio in ospedale, ha ripreso la propria esperienza nel reality. Il ritorno ha fatto seguito alle notizie diffuse da Emanuela Fuin e Federico Perna e ha consentito agli inquilini di rivederla. Non sono indicati il nome dell’ospedale né l’ora della partenza o del rientro. La famiglia aveva detto che tra gli accertamenti era stata eseguita una tac.

Davanti ai sette inquilini, Guendalina ha ricostruito le proprie reazioni immediatamente successive all’incidente: formicolio agli arti superiori, sensibilità ridotta alle mani e difficoltà a stare in piedi. Ha spiegato che pensava di svenire, ma riuscì a non perdere conoscenza. Ha menzionato anche un male dietro la testa e lungo un fianco. Per un breve periodo temette che l’episodio potesse avere conseguenze irreparabili e confessò di aver avuto paura per la sua vita. Il resoconto riguarda quanto percepito dalla concorrente e non costituisce una diagnosi. Dopo averla sottoposta ai controlli, i medici le avevano dato rassicurazioni; dagli esami non risultavano conseguenze accertate.

Dopo il ritorno di Tavassi, Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno usato l’ironia per attenuare la preoccupazione rimasta nella Casa. Con battute sull’incidente, hanno provato a farle ritrovare il sorriso, dopo una serata in cui i compagni avevano aspettato aggiornamenti durante la sua permanenza fuori dal reality. Il trasferimento era stato disposto per consentire controlli medici; in seguito, la famiglia aveva comunicato che gli accertamenti si erano conclusi con esito positivo. Il gesto dei due concorrenti ha accompagnato il rientro senza modificare quanto riferito sui controlli. La fonte non riporta altre informazioni cliniche sulla salute della concorrente.



