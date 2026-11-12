Australia, diciassettenne scompare in campeggio e viene ritrovato vivo dopo sei giorni





Il ragazzo si era perso nella boscaglia dello Stato di Victoria senza cibo né acqua. Decisivo l’intervento di un elicottero della polizia





Un felice epilogo giunge dallo Stato di Victoria, in Australia, dove un ragazzo di diciassette anni è stato ritrovato respirante dopo aver passato sei giorni interi sperduto nella foresta. L’irreperibilità si era verificata durante un fine settimana di campeggio nella contrada di Walhalla East, nella regione del Gippsland, collocata a circa centottanta chilometri a oriente di Melbourne. Il giovane, giunto sul posto insieme a un compagno accompagnato dalla madre Elizabeth, si era staccato dal gruppo per raccogliere attrezzatura da bivacco senza fare più ripartenza. Il compagno, constatandone l’assenza prolungata, aveva subito richiesto soccorso, dando avvio a massicce perlustrazioni che hanno coinvolto centinaia di agenti, cani molecolari, sommozzatori e forze speciali della polizia e del soccorso alpino.

Le attività di salvataggio si sono rivelate estremamente ardue a causa della morfologia del terreno, caratterizzato da piante fitte e dislivelli assai accentuati. A aggravare ulteriormente il quadro vi erano le rigide temperature notturne e la circostanza che il ragazzo non possedesse alcun apparecchio telefonico, né provviste alimentari o acqua per la sopravvivenza. Portava addosso unicamente pantaloncini corti e calzature da lavoro nel momento in cui si era separato dalla base. Stando al resoconto ufficiale diramato dalle forze dell’ordine e rilanciato dai mass media, il giovane avrebbe camminato a lungo prima di scivolare accidentalmente lungo un dirupo costeggiante un torrente secco, rimanendo intrappolato in un settore sassoso a circa duemila metri dal punto iniziale.

Il salvataggio nella boscaglia e l’intervento decisivo dall’alto

In quel luogo solitario, impossibilitato a muoversi per via delle lesioni agli arti inferiori e della stanchezza accumulata ora dopo ora, il giovane ha passato le ultime quarantotto ore immobile sopra un masso, aspettando soccorsi. La svolta è giunta giovedì dodici novembre, quando l’equipaggio di un velivolo della polizia ha scorto una cassetta da pesca tra la vegetazione, vicinissima alla zona setacciata dalle squadre a terra. Focalizzando l’attenzione su quel punto preciso, i poliziotti hanno intravisto l’adolescente disteso nel greto sassoso del torrente.

Al momento dell’atterraggio del mezzo, il ragazzo ha racimolato le energie per ridestarono e salutare i membri del salvataggio sollevando il pollice, un segnale che ha immediatamente cancellato le angosce peggiori dei parenti e degli operatori.

Il recupero è avvenuto verricellando i soccorritori direttamente sul terreno impervio. Prima del trasporto in nosocomio per le verifiche mediche del caso, al ragazzo sono stati dati un boccione d’acqua e una ciambella dolce per recuperare le forze. Le analisi sanitarie hanno evidenziato che, nonostante la grave disidratazione, la stanchezza estrema, alcune scottature solari e svariati tagli agli arti inferiori, le condizioni complessive erano fortunatamente buone. La madre, che aveva atteso con trepidazione l’esito delle operazioni presso la base di Cowwarr, è riuscita a riabbracciarlo poco dopo, manifestando immensa felicità e concedendosi perfino una battuta ironica sulla punizione che lo aspetta domesticamente per la disavventura passata.



