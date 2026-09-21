Auto si schianta contro un albero dopo la festa di anniversario: morta una ragazza di 28 anni





Offida (Ascoli Piceno) è profondamente colpita dall’improvvisa scomparsa di Elenia Osimi, 28 anni, avvenuta sabato pomeriggio a causa di un incidente sulla strada provinciale 8 Bonifica del Salinello, nel comune di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Elenia si trovava a bordo di una Volkswagen Golf guidata dal fidanzato 47enne, Gianni Petrucci, di Civitella del Tronto, diretti verso il mare.





Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, l’auto ha sbandato, andando a collidere contro un albero ai margini della carreggiata. Nonostante i soccorsi tempestivi, per la giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Gianni, gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, dove attualmente è in prognosi riservata.

La giornata di sabato doveva essere speciale per la coppia, che aveva programmato di festeggiare i cinque anni di fidanzamento in un locale. Purtroppo, la celebrazione si è trasformata in una tragedia. Il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha dichiarato: “Una disgrazia ci ha portato via un’anima gentile”. Appena appreso dell’incidente, si è recato a casa dei familiari di Elenia per esprimere le sue condoglianze. Massa conosceva bene la giovane, poiché stava svolgendo una borsa di lavoro presso il Comune.

Elenia era una ragazza affabile e umile ha sottolineato il sindaco. “Per tutti coloro che l’hanno conosciuta, è impossibile dimenticarla e non ci sono parole sufficienti per elogiare la sua bontà. Comprendo il dolore lancinante dei suoi cari, in particolare di mamma Annunziata e papà Luigino. Tutta l’amministrazione comunale, insieme alla comunità di Offida, si unisce a loro”.

Dopo aver conseguito la licenza di terza media presso l’istituto scolastico di Offida, Elenia si era diplomata in ragioneria e aveva dedicato del tempo alle occupazioni familiari. Recentemente, era stata assunta come borsista negli uffici dei servizi alla persona del Comune di Offida. I colleghi di lavoro hanno descritto Elenia come una persona sempre responsabile e puntuale, educata, cordiale e socievole. “Proprio venerdì scorso, al termine del turno, ci aveva salutato con un sorriso dicendo: ‘Ci vediamo lunedì’”.

Ora, i familiari attendono dalla magistratura teramana il rilascio della salma per poter procedere con i funerali di Elenia.

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