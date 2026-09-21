Grande Fratello Vip, rivelazione inaspettata nella Casa: “Ho avuto relazioni con donne”





Al Grande Fratello Vip, bastano pochi giorni affinché gli eventi esterni si intreccino con le dinamiche del reality. Questa volta, però, l’attenzione non è stata catturata da una discussione tra concorrenti, ma da una dichiarazione rilasciata solo cinque giorni prima dell’ingresso nel programma di Canale 5. Una confessione personale che ha iniziato a circolare intensamente sul web nelle ultime ore.





La protagonista di questa vicenda è una delle concorrenti dell’edizione condotta da Ilary Blasi, che ha già condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale all’interno della Casa. Ha parlato della sua relazione con Andrea Riso, che è seguita alla travagliata storia con Pierluigi Gollini. Tuttavia, c’è un altro capitolo della sua vita privata che, per ora, non ha trovato spazio nelle conversazioni del reality.

A riportare l’attenzione su questo aspetto è stata una clip registrata prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Durante un’intervista radiofonica, la concorrente ha affrontato con disinvoltura il tema dell’amore e delle proprie relazioni. Le sue parole, pronunciate con naturalezza, hanno assunto un significato completamente diverso dopo il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

La dichiarazione risale al 12 settembre, appena cinque giorni prima del suo ingresso nel reality. In quell’occasione, la futura gieffina era ospite del programma Up & Down di Paolo Ruffini su Radio 24, dove ha parlato apertamente di relazioni passate, inclusi legami con altre donne. Durante la conversazione, ha affermato: “Se bacerei mia sorella? Mai! Lo trovo innaturale, non giudico chi lo fa, ma non noi. Ora dico una cosa, tanto non ci sono segreti, io ho avuto relazioni sentimentali anche con donne, perché sono una donna libera e lo sono sempre stata”.

Non è la prima volta che Giulia Provvedi lascia intendere di vivere i sentimenti senza limitazioni di genere. Già nel 2022, rispondendo a un follower sulla possibilità di avere un’esperienza con una donna, aveva dichiarato: “Ho sempre detto che l’amore non ha genere”. La recente intervista radiofonica ha quindi reso più esplicito un concetto già accennato in passato.

Nel corso della stessa chiacchierata, è emerso anche un lato più ironico delle due sorelle. Giulia ha raccontato quanto siano sempre stati diversi i loro gusti in fatto di uomini. Mentre Silvia era attratta dai ragazzi considerati più belli, Giulia ha sempre privilegiato la personalità e lo stile di vita rispetto all’aspetto fisico. “A lei, soprattutto da ragazzina, sono sempre piaciuti i belli e a me gli amici brutti dei suoi fidanzati. Noi uscivamo sempre insieme e il giro era quello. Lei finiva con i belloni e io con gli scarti. Ma io ero felice così, mi sono sempre piaciuti i brutti”, ha spiegato.

Questa differenza di gusti si riflette anche nelle rispettive storie sentimentali, che sono state sotto i riflettori. Tra gli ex più noti di Silvia Provvedi ci sono Fabrizio Corona e Federico Chimirri, un argentino visto anche al Grande Fratello 2024. Ora, però, l’attenzione è rivolta a Giulia: dopo il suo ingresso nella Casa, le sue dichiarazioni rilasciate pochi giorni prima del reality sono tornate attuali, aggiungendo un nuovo elemento al racconto pubblico della sua vita sentimentale.

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