Avevamo un accordo: sesso con altri, amore solo tra noi. L’accordo è durato fino alla notte in cui l’ho sorpreso a letto con mia sorella





“La notte del tuo matrimonio”, ha detto Claire. “Derek è venuto da me. Eri già andata a dormire. Eravate tutti ubriachi. Lui mi ha preso per mano e mi ha portato nella camera degli ospiti. Ho provato a resistere. Non ci sono riuscita. Non perché lui fosse più forte. Perché non volevo.” Ho chiuso gli occhi.





La notte del mio matrimonio. Mentre io dormivo nel letto che avremmo condiviso per il resto della nostra vita, mio marito era a letto con mia sorella. “Perché non me l’hai detto prima?” “Perché avevo paura. Perché ti amavo. Perché non volevo rovinarti il matrimonio.” “Me lo hai rovinato lo stesso.” “Lo so.” “Perché me lo dici adesso?” “Perché Derek mi ha detto che stai andando da Marcus. E io so cosa significa. Lo so perché sono stata nella tua stessa situazione.

Quando ho iniziato a uscire con il migliore amico di Derek, non era per vendetta. Era perché era l’unico che mi faceva sentire meno sola. Ma Nora, Marcus non è diverso da Derek. L’ho visto fare le stesse cose. L’ho visto mentire alle stesse persone. L’ho visto tradire la fiducia di chi lo amava. Se pensi che lui ti salverà, ti sbagli.” “Non voglio che mi salvi. Voglio solo…” “Cosa?” “Non lo so.”

Ho riattaccato. Sono rimasta ferma sul ciglio della strada, con il motore acceso, le mani sul volante, e non sapevo dove andare. Non da Marcus. Non a casa. Non da Claire. Non da nessuna parte. Ho spento la macchina. Sono uscita. Mi sono seduta sul cofano. Faceva freddo. La strada era buia. Non passava nessuno. Ho pensato a Derek.

A come rideva quando eravamo felici. A come ballava al matrimonio. A come mi prendeva per mano quando attraversavamo la strada. L’uomo che amavo non esisteva. Era una maschera. Un personaggio. Una bugia che avevo raccontato a me stessa per quattro anni. Ho pensato a Claire. A come giocavamo da bambine.

A come ci scambiavamo i vestiti. A come piangevamo insieme quando è morto il nostro cane. La sorella che conoscevo non esisteva più. O forse non era mai esistita. Ho pensato a Marcus. Alla notte sul divano. Alle sue mani. Alle sue parole. Non era amore. Era solo la voglia di non essere sola. E non essere sola non è la stessa cosa che essere amata.

Il telefono ha vibrato di nuovo. Era Derek. “Torna a casa.” “Perché?” “Perché dobbiamo finire questa conversazione. Da adulti.” Sono tornata. La casa era buia. Derek era seduto in salotto, nella stessa posizione in cui l’avevo lasciato. Sul tavolo, due bicchieri di vino. Non li ho toccati. Mi sono seduta di fronte a lui. “Claire mi ha detto della prima volta”, ho detto. “La notte del nostro matrimonio.” Derek non ha negato. Non ha abbassato lo sguardo.

Mi ha guardata dritto negli occhi. “Non volevo ferirti.” “E allora perché l’hai fatto?” “Perché avevo paura.” “Paura di cosa?” “Di essere solo un marito normale. Di avere una vita normale. Di non essere abbastanza speciale per te. Con Claire mi sentivo speciale.” “Ti sentivi speciale tradendo tua moglie con sua sorella la notte delle nozze?” “Mi sentivo vivo.” Ho riso.

Quella risata amara di prima. “Anch’io mi sono sentita viva, Derek. Con Marcus. Sulla tua poltrona. Nel tuo letto. Nella tua cucina. Mentre tu eri fuori con le tue amanti. Adesso siamo pari.” “Non siamo pari.” “Perché?” “Perché io non ho mai smesso di amarti.” “Neanche io. Ma a volte l’amore non basta.”

Abbiamo parlato per ore. Abbiamo pianto. Abbiamo urlato. Abbiamo detto cose che non si possono più ritirare. Alla fine, quando l’alba filtrava dalle persiane, Derek ha detto: “Voglio provare a salvare questo matrimonio.” “Come?” “Chiudendo la relazione. Smettendo di vedere altre persone. Andando in terapia. Facendo tutto quello che devo fare.” “E Claire?” “Claire è tua sorella. È una tua scelta, non mia.” “Non puoi continuare a vederla.” “Non la vedrò.” “E io non vedrò Marcus.” “Lo so.” “Ma non so se basterà.” “Lo so anche quello.”

Non abbiamo preso una decisione quella notte. Non abbiamo preso una decisione la settimana dopo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Viviamo nella stessa casa, ma dormiamo in camere separate. Lui va in terapia. Io vado in terapia. Qualche volta, la sera, ci guardiamo e quasi sorridiamo. Quasi ci ricordiamo perché ci siamo sposati.

Poi qualcuno pronuncia una parola sbagliata, o il telefono di Derek vibra, o mia madre chiama e dice “ho parlato con Claire”, e tutto crolla di nuovo. Claire si è trasferita in un’altra città. Non ci parliamo da tre mesi. Mio padre dice che dovrei perdonarla. Mia madre dice che non dovrei mai più parlarle. Io non so cosa fare. Marcus ha provato a chiamarmi. Non ho risposto. Ha provato a mandarmi messaggi. Ho cancellato tutto. Forse non era amore. Forse era solo la voglia di non essere sola. E non essere sola non è abbastanza.

Qualche giorno fa, Derek è entrato nella mia camera da letto. Aveva una scatola di scarpe in mano. “Cosa c’è?” ho chiesto. “Le prove.” “Prove di cosa?” “Ho fatto un test del DNA.” Il cuore ha smesso di battere. “Perché?” “Perché Claire è incinta. Dice che è mio.” Ho preso la scatola. L’ho aperta. Dentro c’era un referto. “Il bambino è mio”, ha detto Derek. “Non voglio tenerlo. Claire dice che lo terrà comunque. Ma io non voglio far parte della sua vita. Volevo che lo sapessi prima di decidere se restare o andartene.” Ho guardato il referto. Poi ho guardato Derek. L’uomo che avevo amato. L’uomo che mi aveva tradita. L’uomo che aveva messo incinta mia sorella. “Vattene”, ho detto. “Nora…” “Vattene. Adesso.” Lui è uscito. Ho sentito la porta chiudersi. Poi il rumore della macchina che si allontanava. Sono rimasta seduta sul letto per ore. A guardare il muro. A pensare a niente. A pensare a tutto. Alla fine, ho preso il telefono. Ho chiamato Claire. Ha risposto al primo squillo. “Ho saputo del bambino”, ho detto. “Mi dispiace”, ha sussurrato. “Anche a me.” “Nora, ti prego…” “Non ti prego niente. Voglio solo dirti una cosa. Non ti odio.” “Non mi odi?” “No. Perché l’odio richiede energia. E non ho più energia per odiare. Ma non posso più averti nella mia vita. Non dopo questo.” Claire ha pianto. Io ho riattaccato. Poi ho chiamato un avvocato. Poi ho chiamato mia madre e le ho detto che Derek non sarebbe più venuto a cena la domenica. Poi ho chiamato il mio capo e ho detto che avevo bisogno di qualche giorno. Poi ho spento il telefono. Mi sono sdraiata sul letto. Ho chiuso gli occhi. E per la prima volta in quattro anni, ho dormito senza sognare.

Questa non è una storia a lieto fine. Non è una storia di riscatto. Non è una storia in cui tutti imparano la lezione e diventano persone migliori. È solo la storia di un matrimonio finito. Di due sorelle separate. Di un bambino che nascerà in una famiglia già distrutta. Ma è anche la storia di una donna che ha smesso di fingere. Che ha smesso di accettare briciole. Che ha smesso di credere che l’amore debba per forza far male. Non so cosa farò domani. Non so dove andrò. Non so se riuscirò mai a fidarmi di nuovo di qualcuno. Ma so una cosa. Non tornerò da Derek. Non tornerò da Marcus. Non tornerò da Claire. Tornerò da me stessa. Perché è l’unica persona che non mi ha mai tradita.

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