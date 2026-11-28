



Parte 2 Avevo le mani che tremavano quando l’ho aperta.





Mi tremavano le mani quando l’aprii.

Dentro c’era una lettera. Due pagine. E una spessa mazzetta di banconote da venti dollari piegate a metà.

Tricia era accanto a me. Il vice-sceriffo stava vicino alla porta, con il cappello in mano.

La lessi ad alta voce.

«Cara cassiera,

Mi chiamo Irving Grosse. Mi dispiace non averti mai detto perché.

Il Black Friday del 1984, io e mia moglie eravamo in fila proprio in questo negozio con nostra figlia, Lavinia. Aveva sei anni. Avevo appena perso il lavoro in fabbrica. Avevamo undici dollari. Lavinia voleva una bambola di pezza con i capelli di lana rossa. Non potevamo comprarla. Pianse in quella fila per un’ora.

Una cassiera di nome signora Kemper la vide. Comprò la bambola con i suoi soldi, si inginocchiò e disse: “Qualcuno voleva che tu l’avessi”.

Lavinia dormì con quella bambola ogni notte fino a quando compì diciannove anni. Fu l’anno in cui la perdemmo in un incidente d’auto. Seppellimmo la bambola con lei.

Mia moglie mi fece promettere che un giorno avremmo ricambiato quel gesto di gentilezza. È morta nove anni fa. Il Black Friday successivo, cominciai a venire alla tua cassa.

Ora ho 78 anni e il mio cuore è stanco. Non credo che quest’anno riuscirò ad arrivare al negozio. Perciò mando mio nipote con i soldi per le prossime quindici bambole.

Per favore, continua a regalarle alle bambine che piangono. E per favore, racconta loro quello che la signora Kemper disse a mia figlia.

Grazie per non avermi mai chiesto perché. Irving».

Quando alzai lo sguardo, Tricia piangeva. Lacrime vere. Il mascara le colava sul viso.

«L’ho rimessa sullo scaffale», sussurrò. «Ho rimesso la sua bambola sullo scaffale».

«L’ho ricomprata», dissi. «Ce l’ha una bambina con un cappotto rosa».

Il vice-sceriffo si asciugò gli occhi con la manica. «È mio nonno», disse. «Lo fa da otto anni e non l’ha mai detto a nessuno di noi. Abbiamo trovato la lettera solo ieri sera».

Tricia fece un respiro profondo. Poi andò al corridoio sei.

Tornò con tutte le bambole di pezza rimaste sullo scaffale. Undici. Le posò sul mio bancone.

«Il negozio farà altrettanto», disse. «Ogni anno. Finché sarò io la direttrice».

Quel pomeriggio andai in ospedale con una bambola in una busta. Capelli di lana rossa. Vestito di cotone a quadretti blu.

Irving era sveglio. Quando vide la bambola, gli si riempirono gli occhi di lacrime.

«Ha pianto?» chiese. «La bambina di quest’anno?»

«Ha smesso», dissi. «Non appena l’ha stretta fra le braccia».

Sorrise e chiuse gli occhi. «Allora Lavinia fa ancora il suo lavoro».

Irving tornò a casa due settimane dopo. È ancora con noi.

Questo Black Friday, accanto alla cassa tre, c’è un piccolo scaffale di legno. Quindici bambole di pezza. E un cartello che Tricia ha fatto con le sue mani:

«Lo scaffale di Lavinia. Per la prima bambina che piange».

Alle 5:02 del mattino, la prima persona a varcare la porta fu Irving. Più lento. Appoggiato a un bastone. Non comprò nulla.

Si fermò soltanto accanto allo scaffale e mi guardò mentre mi inginocchiavo.

A chiunque abbia mai tramandato un gesto di gentilezza… da qualche parte, qualcuno se lo ricorda ancora.



