



La donna, 32 anni, morì il 14 novembre per un colpo alla testa. Gene McCall Allen è accusato di omicidio.





Bonnie Lashea Allen aveva 32 anni quando morì la sera di sabato 14 novembre nella sua casa di Rossville, Georgia. Fu colpita alla testa da un proiettile. Il marito Gene McCall Allen aveva 33 anni. La coppia era sposata da otto anni e abitava con i quattro figli in Cardinal Lane, nella contea di Walker. Sei giorni dopo la morte di Bonnie, il 20 novembre, Gene fu arrestato con l’accusa di omicidio. Al momento descritto si trovava nel carcere della contea, senza cauzione, in attesa che fosse fissata un’udienza. Nessun esito giudiziario successivo è riportato nel materiale disponibile alla data.

Poco dopo le 19.50, gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Walker raggiunsero l’abitazione. Fu uno dei bambini a indicare loro la camera da letto. Gene era chino sulla moglie e stava cercando di rianimarla; un agente prese il suo posto nei tentativi di soccorso. Bonnie non respirava e non mostrava segni di attività cardiaca. I soccorritori la portarono in ospedale, dove venne dichiarata morta. Il resoconto non specifica quale dei quattro figli accompagnò gli agenti nella stanza, né ne riporta il nome. La casa era quella in cui la famiglia viveva insieme.

Nella camera gli agenti videro una pistola sul ripiano più alto di un armadio, con la canna orientata verso la stanza. Nel rapporto di polizia è riportata la versione fornita da Gene: l’arma si trovava dentro l’armadio quando partì il colpo che raggiunse Bonnie alla testa. La fonte non presenta una ricostruzione indipendente della dinamica, né riferisce risultati di esami balistici. Anche il contenuto della lite e il consumo di alcol sono informazioni attribuite al marito. Gene disse di aver bevuto quattro birre quel giorno. Il materiale non cita altre versioni dello sparo o testimonianze di persone presenti.

Nel riferire agli investigatori quanto accaduto, Gene parlò anche dei regali natalizi acquistati per i figli: disse che lui e Bonnie avevano avuto una discussione quel giorno. Secondo la sua versione, la moglie era preoccupata sia per le spese di spedizione sia per la qualità degli articoli. Il resoconto non stabilisce che il diverbio abbia causato la morte. Non riporta conclusioni degli inquirenti sulle ragioni dello sparo e non specifica chi fosse presente durante la discussione. I regali, le quattro birre e la pistola sono menzionati come elementi del racconto fornito da Gene. Non sono disponibili altri particolari sul contenuto della lite o sul suo svolgimento.

La cura dei quattro figli, dopo il decesso di Bonnie, è passata ai parenti. I familiari hanno inoltre promosso una campagna su GoFundMe, pensata per contribuire alle spese di ogni giorno, comprese quelle per alimenti e abiti. La pagina esprime il dolore della famiglia e richiama la giovane età dei bambini. Il resoconto non rivela chi siano i parenti che li assistono, quale fosse il traguardo economico della raccolta o quale cifra sia stata versata. Non descrive in altro modo la situazione dei figli né le loro condizioni. L’iniziativa viene indicata come una raccolta familiare a sostegno delle necessità quotidiane.

Bonnie fu salutata per l’ultima volta a Ellijay lunedì 23 novembre. Prima di stabilirsi a Rossville aveva vissuto proprio lì. Nel necrologio è ricordata per il sostegno dato ai figli e per la sua presenza alle loro partite. Non sono specificati gli sport o altri aspetti della cerimonia. Quando è stato redatto il resoconto, il procedimento attendeva la fissazione dell’udienza e Gene era ancora in carcere, senza cauzione. Non si conoscono la data dell’udienza, eventuali altre imputazioni o successive decisioni. La fonte non riferisce episodi di violenza precedenti né ulteriori provvedimenti a carico di Gene. L’accusa seguita all’arresto non costituisce una condanna.



