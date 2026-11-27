Il numero risultò leggibile nel documento pubblicato su Facebook e fu coperto il giorno seguente. Il Garante ha escluso il coinvolgimento di Cairo Editore nella gestione del profilo.





Il numero risultò leggibile nel documento pubblicato su Facebook e fu coperto il giorno seguente. Il Garante ha escluso il coinvolgimento di Cairo Editore nella gestione del profilo.





Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, per la diffusione su Facebook del numero di cellulare di Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L’Autorità ha giudicato illecito il trattamento del recapito e ha escluso responsabilità di Cairo Editore, che non gestiva la pagina.

La vicenda riguarda un documento condiviso il 22 settembre 2025, alle 22.52, sul profilo pubblico “Albina Perri direttrice di Giallo”. Nel materiale il numero di Poggi era stato coperto in modo incompleto: risultava ancora leggibile. Il dato è stato rimosso alle 13 del giorno seguente, dopo circa quattordici ore online. Secondo quanto ricostruito nell’istruttoria, in quel periodo Marco Poggi ricevette telefonate e messaggi da numeri sconosciuti. Nel reclamo li definì «francamente inaccettabili».

Il reclamo di Marco Poggi fu depositato il 23 ottobre 2025 e riguardava la comparsa del suo recapito. Il Garante ha richiamato la riservatezza con cui il fratello di Chiara ha sempre affrontato il dolore. Quel contatto personale figurava invece in un documento connesso a un procedimento giudiziario seguito con grande attenzione dai media. Dopo la segnalazione, il numero fu coperto; l’indagine dell’Autorità ha successivamente ricostruito pubblicazione, tempistiche e responsabilità per la pagina.

Nel corso degli accertamenti, Perri ha ammesso che il recapito figurava nel documento e ha ricondotto la pubblicazione a una svista durante la procedura di copertura. Credeva inoltre che l’utenza usata da Poggi nel 2007 fosse ormai disattivata. A suo dire, il contenuto era rimasto accessibile per poco tempo, soprattutto nelle ore notturne, riducendo così le possibilità di visualizzazione. Il Garante ha concluso che tali circostanze non bastavano a legittimare il trattamento.

Nel procedimento Cairo Editore ha dichiarato di non gestire la pagina Facebook né decidere come e perché pubblicare i contenuti. Ha descritto logo di Giallo e incarico di Perri come indicazioni professionali; il Garante ha riconosciuto che l’account dipendeva soltanto dalla giornalista stessa.

Datato 20 ottobre 2026 e segnalato nella newsletter del 27 novembre, il provvedimento considera il recapito telefonico non necessario agli scopi di informazione. Secondo il Garante, le regole speciali per i giornalisti non cancellano gli obblighi di tutela della dignità e dei diritti individuali, né il criterio della pertinenza essenziale. Quel numero non serviva a riferire i fatti né a illustrare le persone coinvolte nella vicenda giudiziaria.

Per l’Autorità, la condotta di Perri è illecita; la misura scelta è un ammonimento, non una sanzione economica. Nel valutare il caso, il Garante ha tenuto conto della natura circoscritta del dato, della sua rimozione dopo circa quattordici ore e dell’origine accidentale della diffusione. Ha anche considerato che la giornalista non aveva precedenti violazioni pertinenti e ha quindi classificato l’episodio come violazione minore.

L’episodio si inserisce negli interventi del Garante sulla tutela delle persone coinvolte nel caso Garlasco. Già il 30 gennaio 2026, con un comunicato, l’Autorità aveva sollecitato media e siti a evitare la circolazione di particolari personali non necessari a informare. Quel monito riguardava la narrazione complessiva della vicenda; la decisione relativa a Perri valuta invece la pubblicazione del recapito di Marco Poggi.

Un’altra decisione, datata 23 settembre 2026, riguardò Cairo Editore e fotografie pubblicate da Giallo del luogo in cui venne trovato il corpo di Chiara Poggi. Per quel caso l’Autorità impose 9.380 euro di sanzione e bloccò ulteriori pubblicazioni delle immagini contestate. Non va confusa con l’ammonimento ad Albina Perri: si esaminarono dati e soggetti diversi e fu adottata una misura differente.



