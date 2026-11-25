



A Verità Nascoste il conduttore ha replicato alle critiche dell’avvocata, precisando la natura dei contenuti discussi in tv.





Il 24 novembre, a Verità Nascoste su Rete 4, Milo Infante è tornato sul confronto con Angela Taccia, legale di Andrea Sempio. Al centro c’erano i filmati archiviati in un CD collegato all’indagato. Il conduttore ha precisato che il contenuto mostrato in trasmissione non coincideva con il trailer horror citato dall’avvocata a Quarto Grado. A suo giudizio, quei file assumono interesse perché acquisiti nell’indagine, non perché rivelino le preferenze private di Sempio e non meri dettagli della vita privata dell’indagato.

La replica era stata annunciata da Infante già il 23 novembre, nella trasmissione Ore 11. In quell’occasione aveva criticato Taccia per aver parlato di lui a Quarto Grado senza nominarlo, contestando inoltre che il materiale fosse un trailer e promettendo un approfondimento serale. Il giorno successivo è tornato sul richiamo dell’avvocata alla pazienza. Ha affermato che l’esame dei video rinvenuti sui computer e dei dischi rigidi conservati è legato all’interesse investigativo citato negli atti della Procura di Pavia, secondo la sua interpretazione.

Taccia aveva contestato la diffusione di filmati privati di Sempio, osservando che gli investigatori non li avrebbero considerati pertinenti. La sua preoccupazione è che la circolazione di quei materiali danneggi l’immagine dell’assistito, pur senza dimostrare un rapporto con il delitto. Infante ha invece sostenuto l’impostazione della trasmissione e l’opportunità di esaminare i reperti. Il dissenso investe così la distinzione fra analisi giornalistica e prova giudiziaria: trovare un filmato in un dispositivo non basta, isolatamente, a dimostrare una colpa penale. La puntata ha affrontato anche incongruenze e sbagli nelle ricostruzioni investigative iniziali del caso.

L’omicidio di Chiara Poggi avvenne il 13 agosto 2007. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni di carcere. La nuova inchiesta della Procura di Pavia riguarda Sempio, indagato per il delitto; secondo la fonte, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Spetta all’autorità giudiziaria valutare gli elementi e decidere se procedere. Fino a un’eventuale condanna definitiva vale la presunzione di innocenza. Il confronto televisivo si inserisce nel dibattito sul caso e sul modo di raccontarlo, mentre resta necessario distinguere le ipotesi investigative dalle prove accertate. Sui social sono state riferite posizioni diverse: apprezzamento per le domande del conduttore e insofferenza verso una narrazione ripetitiva.

Il modo in cui giornalisti e avvocati si affrontano è stato criticato da alcuni spettatori, che vedono nei toni dello scontro un ostacolo alla comprensione dei fatti. Altre obiezioni riguardano la continua riproposizione degli stessi elementi investigativi in televisione e la centralità assegnata a Sempio. La fonte segnala che Taccia aveva protestato, nelle settimane precedenti, contro la diffusione di video personali; Infante, dal canto suo, aveva difeso la scelta della trasmissione. Il confronto del 24 novembre costituisce un nuovo episodio del dissenso. Il giudizio sui materiali raccolti non spetta ai protagonisti dei programmi, ma all’autorità giudiziaria.



