L’ex corteggiatore racconta sui social la propria versione; Pompei respinge le contestazioni e ne formula altre. Le accuse non hanno riscontri indipendenti nel materiale disponibile.





L’ex corteggiatore racconta sui social la propria versione; Pompei respinge le contestazioni e ne formula altre. Le accuse non hanno riscontri indipendenti nel materiale disponibile.





Nel filmato pubblicato sui propri profili, Simone Florian ha affrontato la conclusione della frequentazione con Chiara Pompei, già tronista di Uomini e Donne mentre lui vi aveva partecipato da corteggiatore. Il romano afferma di aver scelto per tre mesi di non intervenire pubblicamente, perché intendeva salvaguardare l’ex partner. Ora dichiara di voler esporre la propria versione. Il legame, durato qualche tempo, si è interrotto lasciando spazio a accuse da entrambe le parti. Il racconto è stato diffuso online; nei dati disponibili non compaiono conferme indipendenti delle dichiarazioni rese nel video.

Nel suo intervento video Florian dice di aver raccolto prove riguardo alle intimidazioni denunciate e sostiene che queste avrebbero toccato pure la famiglia e gli animali domestici. Secondo lui, Pompei avrebbe minacciato di lasciargli segni sul volto usando acido e di uccidere i cani avvelenandoli; avrebbe inoltre rivolto minacce alla madre e al fratello. Dice di avere paura per la sicurezza e parla di stalking. Il racconto resta attribuito a Florian: nella fonte non compaiono riscontri autonomi delle accuse.

Pompei ha respinto le contestazioni e ha formulato accuse a sua volta. Secondo la sua versione, Florian avrebbe inviato ad altre donne fotografie che la ritraevano nuda. Florian ha anche messo in dubbio la veridicità delle storie pubblicate da lei su Instagram, le ha rivolto un insulto e ha insinuato che proponesse dirette a pagamento con contenuti sessuali. Queste affermazioni, come quelle sulle minacce, restano attribuite ai rispettivi protagonisti: nel materiale disponibile non compaiono conferme indipendenti né elementi sufficienti per stabilire che cosa sia accaduto.

Prima di questa disputa, Pompei era apparsa in Uomini e Donne ma la permanenza nel programma fu breve. La produzione apprese che la concorrente manteneva un legame sentimentale con Riccardo, suo ex fidanzato. A quel punto lei lasciò la trasmissione di Canale 5, preferendo tentare nuovamente la relazione. La fonte non colloca temporalmente l’episodio e non offre altri elementi sul rapporto personale precedente.

La fonte riferisce che Pompei avrebbe poi vissuto una fase difficile e compiuto un atto autolesionista, senza precisare né la data né circostanze ulteriori. Oggi il suo nome riemerge per il conflitto con Florian, nato sui social dopo la conclusione della loro frequentazione. I due offrono versioni discordanti e si scambiano contestazioni su minacce, fotografie private e pubblicazioni online; la verità delle accuse deve ancora essere verificata. Non risultano citati interventi delle autorità o sviluppi successivi in relazione a questa vicenda attuali.



