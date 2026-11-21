



Le anticipazioni sulla registrazione del 20 novembre riferiscono anche di scontri accesi e della scelta di Fabio di continuare a frequentare Roberta.





Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, durante le riprese di Uomini e Donne del 20 novembre Barbara De Santi avrebbe posto Giovanni davanti a una scelta entro quattro giorni. Le opzioni della dama sarebbero due: rendere ufficiale il loro legame e concludere insieme l’esperienza nel programma, oppure mettere fine agli incontri. Per ora non si sa quale strada sceglierà il cavaliere. La sua risposta dovrebbe inoltre chiarire se entrambi intendano continuare il rapporto lontano dalla trasmissione oppure interromperlo. Le indiscrezioni tacciono sull’esito, che potrebbe emergere nelle prossime registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Il racconto della registrazione menziona inoltre momenti particolarmente agitati. Marina Brochetta avrebbe affrontato Mario Cusitore in una discussione, prima di avere un altro acceso scambio con Tina Cipollari. In quest’ultima occasione, la dama avrebbe ripetutamente sbattuto a terra alcune sedie, facendo crescere il nervosismo. Secondo le anticipazioni, altre persone presenti sarebbero intervenute per allontanare i partecipanti e scongiurare un contatto fisico. Non si sa quali scene finiranno nelle puntate trasmesse. Le informazioni disponibili si riferiscono quindi alle riprese e non costituiscono una conferma di ciò che gli spettatori vedranno in televisione.

Tra le vicende sentimentali, Fabio avrebbe declinato le proposte di alcune signore interessate a conoscerlo. Il cavaliere avrebbe spiegato di voler concentrare la propria attenzione su Roberta, con cui ci sarebbe già stata intimità, per capire se la frequentazione possa diventare più seria. Le anticipazioni non specificano invece come abbia reagito Gemma Galgani, che nelle ultime settimane avrebbe affrontato delusioni sentimentali. Non è chiaro se la dama torinese abbia commentato la decisione di Fabio o scelto di non intervenire. La registrazione non avrebbe dato spazio al trono classico: Giorgia e Giacomo sarebbero rimasti fuori dalle dinamiche raccontate.

Le notizie si riferiscono alla giornata di riprese di venerdì 20 novembre e non chiariscono quando il pubblico vedrà questi passaggi. Forse Giorgia e Giacomo non sono stati esclusi a lungo dalle registrazioni: il programma avrebbe organizzato tre incontri in quattro giorni, perciò le loro ultime uscite potrebbero trovare spazio in una successiva sessione. Non è ancora possibile sapere se le riprese future offriranno anche una risposta sulla situazione di Barbara e Giovanni. Come riferisce Pugnaloni, la dama avrebbe dato al cavaliere quattro giorni per scegliere se continuare il rapporto fuori dal dating show oppure concluderlo. Per ora non è stata resa nota la decisione, quindi restano ancora aperte entrambe le ipotesi.



