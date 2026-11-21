



L’ex capo della Polizia è stato rinvenuto nella sua casa di campagna a Montiano. Le contestazioni nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio erano ancora da accertare.





Alle prime ore di sabato 21 novembre, nella residenza rurale di Montiano, in Toscana, è stata constatata la morte di Gianni De Gennaro, 78enne ed ex capo della Polizia. La notizia è stata diffusa da Repubblica.It. Le indicazioni iniziali fanno pensare a un atto volontario, ma gli elementi noti non permettono di chiarire che cosa lo abbia provocato. In quel momento De Gennaro si trovava senza compagnia nella proprietà. I parenti, preoccupati perché da venerdì sera non rispondeva al telefono, dopo un lungo silenzio hanno allertato le autorità. I soccorritori hanno raggiunto l’abitazione all’alba e hanno rinvenuto il corpo.

A riportare l’attenzione sul caso giudiziario era stata, una settimana prima, la diffusione degli atti raccolti dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro era indagato per un possibile sviamento investigativo relativo all’attentato di via D’Amelio, avvenuto il 19 luglio 1992. La strage uccise Paolo Borsellino, magistrato, e cinque agenti incaricati della sua protezione. Gli inquirenti cercavano anche di fare luce sull’agenda rossa di Borsellino, scomparsa in seguito all’esplosione e mai recuperata. Le ipotesi formulate non erano state accertate e non rappresentavano una condanna.

Secondo la ricostruzione di Repubblica.It, dopo la perquisizione della sua abitazione De Gennaro avrebbe ridotto i contatti con le persone che frequentava. La mancanza di risposte alle chiamate aveva allarmato i familiari, che alla fine si sono rivolti alla Polizia. Sul fronte cautelare, il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi il primo dicembre sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dalla Procura di Caltanissetta. La giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà aveva respinto in prima battuta la misura; i magistrati avevano poi presentato ricorso, chiedendo nuovamente che fosse applicata.

Francesco Bertorotta, avvocato di De Gennaro insieme a Franco Coppi, ha detto di essere affranto e senza parole dopo aver appreso la notizia. La morte dell’ex funzionario interrompe il suo percorso personale e giudiziario, ma non chiarisce gli interrogativi legati alla scomparsa dell’agenda rossa e agli accertamenti sulla strage. La fonte non indica quali circostanze abbiano determinato il gesto, e non è possibile attribuirgli una causa. L’indagine riguardava anche eventuali altri soggetti coinvolti: i materiali disponibili non precisano quali sviluppi possano seguirne. Restano distinti il decesso e le contestazioni, che non erano state definite da una condanna.



