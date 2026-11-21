



La giovane di Scampia aveva parlato sui social della malattia. La famiglia ha chiesto agli amici di non diffondere altre immagini o contenuti.





Aveva 22 anni Martina Sollazzo, giovane di Scampia morta in seguito al peggioramento della salute negli ultimi giorni. Sui suoi profili social aveva scelto di parlare della malattia, raccontando parte di ciò che stava vivendo. La madre ha dato la notizia e si è rivolta agli amici della figlia e a quanti le erano stati accanto. La scomparsa ha suscitato dolore tra le persone a lei legate e nella comunità di Scampia, periferia settentrionale di Napoli.

Con un messaggio doloroso, la madre ha reso noto il decesso della figlia. Ha poi rivolto agli amici una richiesta: evitare di mettere in rete nuove immagini o materiali su Martina. Ha compreso quanto la perdita pesi su chi le voleva bene e l’intenzione di conservarne il ricordo; ha domandato che la famiglia possa mantenere la propria intimità mentre affronta il lutto. L’invito riguarda le pubblicazioni future sui social e non sminuisce l’importanza dei gesti di affetto ricevuti.

La donna ha ringraziato le persone che hanno fatto arrivare alla famiglia parole di affetto e solidarietà. Ha espresso gratitudine anche a chi sta rispettando il limite richiesto, mentre i familiari affrontano il lutto. La vicenda era stata raccontata dalla stessa Martina sui social, dove aveva parlato della malattia. Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito dalla madre, la salute della ragazza era peggiorata. La comunicazione della morte è arrivata dalla famiglia; non sono indicati altri dettagli sulle circostanze o sulla malattia.

La comunicazione dei familiari è stata ripresa sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha contribuito a diffondere l’annuncio. In parallelo sono giunti segnali di vicinanza da amici e conoscenti. La madre ha chiesto di non pubblicare in rete altre immagini né materiali relativi alla figlia. Il suo invito, rivolto soprattutto agli amici di Martina, è di non sottrarre alla famiglia lo spazio necessario per vivere il lutto. In questa fase la donna domanda discrezione e rispetto, affinché i suoi cari possano affrontare la perdita.



