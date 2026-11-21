



Il giovane, residente a Chioggia, è morto dopo l’urto avvenuto venerdì 20 novembre. La polizia locale ricostruisce l’accaduto; la Romea è stata interrotta nei due sensi.





Venerdì 20 novembre, sulla strada statale Romea, a Chioggia, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra la sua motocicletta e un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.40 nel territorio comunale, vicino alla zona di Isola Verde e a poche centinaia di metri dal ponte sul Brenta. Il giovane, residente a Chioggia, viaggiava in moto quando i due mezzi sono entrati in collisione. Le cause non sono state chiarite e la polizia locale di Chioggia sta ricostruendo la dinamica. Dopo l’urto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un fossato a margine della carreggiata.

Sul luogo dello scontro sono giunti i pompieri di Chioggia insieme agli operatori del Suem 118, che hanno soccorso il ragazzo di 19 anni. È stato richiesto inoltre l’intervento dell’elisoccorso per tentare di salvarlo. Le manovre di rianimazione praticate dai soccorritori non sono bastate: il giovane è morto. L’elicottero è arrivato sulla Romea, ma successivamente è ripartito senza trasportare nessuno. Le informazioni diffuse non forniscono dettagli sulle condizioni degli occupanti dell’auto, né consentono di stabilire chi vi fosse o quali esiti abbiano avuto possibili accertamenti sanitari. È confermato il decesso del motociclista, verificatosi dopo le operazioni di soccorso sul posto.

La Romea è rimasta interdetta al traffico nei due sensi mentre si svolgevano soccorsi e rilievi. La misura ha causato code lunghe e disagi alla circolazione. I display luminosi lungo l’arteria hanno invitato chi era al volante a seguire itinerari alternativi, così da non attraversare il segmento chiuso. Avvisi sugli spostamenti sono comparsi anche sui social. Il sinistro è avvenuto tra il complesso Clodì e la prima uscita verso Chioggia, vicino al ponte Fossetta. L’interruzione ha permesso al personale di emergenza di intervenire e agli agenti di compiere i controlli. Non è stato comunicato per quanto tempo la strada sia rimasta chiusa né una quantificazione delle code.

Il luogo indicato è a breve distanza dal ponte sul fiume Brenta e dall’area di Isola Verde. Le ricostruzioni disponibili concordano sull’orario, sulle persone coinvolte, sull’intervento dei vigili del fuoco e del Suem 118 e sulla chiusura della statale. Un approfondimento locale colloca l’incidente tra i chilometri 84 e 85 e riferisce che il motociclista era su uno scooter; altri resoconti riportano invece il chilometro 514, dato non coerente con quel riferimento. Per evitare di presentare come certa una localizzazione discordante, il punto è descritto attraverso i riferimenti condivisi. La polizia locale di Chioggia dovrà chiarire come sia avvenuto l’urto e che cosa lo abbia provocato.



