Il giornalista aveva parlato con il collega delle proprie condizioni e delle scelte che stava valutando. La ricostruzione di Repubblica riporta anche il ricordo della figlia.





Il giornalista aveva parlato con il collega delle proprie condizioni e delle scelte che stava valutando. La ricostruzione di Repubblica riporta anche il ricordo della figlia.





Nel resoconto apparso su Repubblica, Stefano Cappellini riferisce che Augias gli aveva mostrato di custodire il recapito di un dottore, da contattare se il patimento fosse divenuto insostenibile. Il giornalista è morto a Roma giovedì scorso, a 91 anni; Cappellini ripercorre gli ultimi giorni della sua vita. La posizione personale di Augias sul fine vita, secondo il collega, aveva preso forma durante una malattia debilitante durata all’incirca due decenni, con un peggioramento nella fase conclusiva. Aveva proseguito con il lavoro e la scrittura, benché la salute rendesse sempre meno facile pensare di continuare le cure. Non sono noti i dettagli delle prestazioni sanitarie effettivamente svolte in quella fase.

Riferendo il dialogo avuto con Cappellini, Augias avrebbe parlato del desiderio di non patire e dell’intenzione di non trasferirsi in Svizzera per un ricovero. Poi gli fece vedere un appunto con il recapito di un medico che conosceva: disse che questi avrebbe agito al momento della sua chiamata. Il racconto restituisce la volontà espressa dal giornalista, ma lascia aperti sia il fatto che il contatto telefonico sia avvenuto, sia la natura di eventuali interventi. La confidenza è ricondotta alla sua idea, ripetuta in diverse occasioni, che le persone possano decidere autonomamente del proprio fine vita quando una patologia comporta sofferenze giudicate insopportabili.

La malattia aveva segnato la vita di Augias per circa due decenni, pur senza interrompere la sua attività professionale. Negli ultimi mesi, però, il peggioramento rese più concreta la riflessione sul futuro. All’inizio di novembre, riferisce Cappellini, il giornalista aveva detto di non sapere se sarebbe riuscito a partecipare a un impegno fissato per il mese successivo. Il 10 dicembre era atteso a Civitavecchia per la cerimonia del premio Scalfari alla carriera. Aveva già manifestato dubbi sulla presenza, spiegando che il «vecchio male» era tornato e che non sapeva cosa sarebbe accaduto.

Parlando ancora della premiazione, Augias avrebbe poi detto a Cappellini di non essere in grado di partecipare e che il foglietto era già con lui. Aggiunse che si trattava soltanto di attendere alcuni giorni prima di fare quella telefonata. Nella ricostruzione del collega, quelle parole segnano il momento in cui Augias gli comunicò quanto fosse vicina la decisione che stava considerando. La fonte, tuttavia, non fornisce elementi per stabilire con precisione come si siano svolti gli ultimi passaggi né attribuisce al medico interventi specifici. La distinzione tra quanto Augias aveva confidato e quanto risulta accaduto resta quindi essenziale.

La figlia ha raccontato a Repubblica che la famiglia aveva condiviso con lui la sofferenza degli ultimi mesi. Augias chiedeva spesso di rivedere una fotografia scattata da uno dei nipoti: vi comparivano lui e la moglie Daniela, ripresi di spalle mentre camminavano abbracciati. Secondo la figlia, quell’immagine gli ricordava versi di un poeta tedesco sul procedere insieme attraverso affanni e gioie. La donna ha riferito che, a un certo punto, il padre disse basta e che la famiglia lo salutò. Il racconto restituisce così anche un ricordo privato, legato alla moglie e a una fotografia a cui teneva.

Alla vigilia della fine, Augias volle accomiatarsi da chi gli era stato vicino, includendo i familiari e le persone incontrate nel lavoro giornalistico e televisivo. La lunga malattia non gli aveva impedito di restare attivo, ma il peggioramento delle condizioni aveva reso più incerto il tempo che gli restava. Cappellini riferisce le confidenze ricevute e le circostanze dei loro scambi, senza offrire una ricostruzione clinica conclusiva. La presenza alla cerimonia del premio Scalfari, prevista il 10 dicembre a Civitavecchia, appariva dubbia allo stesso Augias. Quel riconoscimento riguardava la sua carriera. Così il lettore può separare le parole riferite dal collega dalle informazioni che il racconto non consente di accertare sui dettagli medici della morte.



