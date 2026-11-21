



Fanpage.It riferisce che la stagione di novembre potrebbe essere l’ultima sulla tv pubblica; non ci sono conferme ufficiali sul futuro di Francesca Fagnani.





Le notizie circolate sul futuro di Belve mettono in dubbio il ritorno della trasmissione nella primavera del 2027. Intanto, Francesca Fagnani dovrebbe presentare una nuova stagione martedì 24 novembre, in prima serata su Rai Due. Sono stati annunciati come ospiti Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino. Prima ancora che il programma debutti, è dunque emersa l’ipotesi di una pausa. Non ci sono, però, conferme ufficiali sulle indiscrezioni. Fanpage.It scrive che i palinsesti Rai non contemplerebbero altri episodi nel 2027, in particolare nella consueta collocazione primaverile. La Rai non ha comunicato alcuna interruzione della trasmissione; neppure Fagnani ha confermato un eventuale addio al servizio pubblico.

Secondo la ricostruzione di Fanpage.It, l’edizione prossima al debutto potrebbe chiudere il ciclo di Belve sulla Rai. Al momento, tuttavia, nessun annuncio ha sancito una scelta del genere. La possibile conclusione del legame con la tv pubblica sarebbe forse accompagnata da un nuovo incarico per Fagnani. Il portale considera Mediaset una destinazione possibile dopo la scadenza del contratto con Rai, ma non riferisce quando avverrebbe il passaggio né ne descrive i termini. Le indiscrezioni immaginano anche che la trasmissione possa seguire la conduttrice. Non è stato chiarito se il format cambierebbe effettivamente emittente. Fagnani e le aziende coinvolte non hanno dato conferme; il percorso futuro del programma rimane pertanto da stabilire.

Fanpage.It cita Italia 1 come possibile rete per Belve: linguaggio, pubblico e tono sarebbero compatibili. Canale 5 potrebbe sovrapporsi a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Fanpage.It menziona i rapporti di Fagnani con Maria De Filippi e la partecipazione a Uomini e Donne per l’adozione di cani dei canili. Progetti non sono stati annunciati.

Le ipotesi sul destino di Belve chiamano in causa anche la gestione economica e quella produttiva. Fra le circostanze menzionate compaiono un possibile taglio del budget e la sostituzione della società incaricata della produzione. Stando a Fanpage.It, il programma passerebbe da Stand By Me a Fremantle. Il sito ritiene che tali novità possano essere collegate ai dubbi attribuiti a Fagnani, ma non risultano comunicazioni ufficiali che confermino le ragioni di un eventuale cambio. Né la questione dei fondi né quella della produzione dimostrano che la trasmissione abbandonerà la Rai. La notizia resta una ricostruzione giornalistica, non una decisione confermata. La nuova edizione dovrebbe debuttare il 24 novembre su Rai Due, con tre ospiti provenienti da settori differenti.

Il pubblico conosce Fagnani soprattutto per le interviste di Belve, che hanno consolidato la sua presenza sul piccolo schermo. Fra gli ospiti del programma ci sono esponenti della cronaca, della politica e dello spettacolo. Le conversazioni si caratterizzano per domande senza giri di parole e scambi serrati, talvolta alleggeriti dall’ironia. Le stagioni precedenti hanno contribuito alla notorietà della conduttrice; secondo la fonte, anche sui social le interviste sono state discusse. Il profilo del programma chiarisce perché le indiscrezioni sulla sua prosecuzione suscitino curiosità, ma non consente di prevedere la scelta della Rai o di Fagnani. La stagione di novembre è attesa, mentre la presenza in primavera 2027 non è stata confermata.

Nel quadro descritto da Fanpage.It, un passaggio a Mediaset potrebbe riguardare sia Fagnani sia il format. Italia 1 viene indicata come opzione possibile, mentre Canale 5 è associata al rischio di sovrapposizione con Verissimo. Anche l’eventualità di collaborazioni con Maria De Filippi è presentata come ipotesi. Nessuna delle due reti ha annunciato l’arrivo di Belve. La Rai, secondo il portale, non avrebbe pianificato altre puntate nel 2027, ma non ha comunicato una cancellazione. Perciò, alla vigilia della nuova stagione, il dato certo resta la messa in onda del 24 novembre. Il destino delle puntate primaverili e il futuro professionale di Fagnani attendono chiarimenti.



