



Bernardo Giorgio ha parlato a Tv2000 del padre, della famiglia e dei momenti più difficili vissuti al Quirinale.





La nostalgia per Marisa, scomparsa nel 2012, e il legame con la Sicilia sono tra i ricordi personali che Bernardo Giorgio Mattarella ha condiviso parlando del padre Sergio. Il docente universitario di Diritto amministrativo è stato intervistato per la nuova stagione di Storie d’Italia, il magazine del Tg2000 trasmesso da Tv2000. La puntata con la sua testimonianza è in programma sabato 21 novembre alle 17.25. Nel racconto del figlio, la vita del Presidente della Repubblica accanto agli impegni istituzionali comprende anche affetti, abitudini familiari e luoghi legati alla sua storia.

Bernardo Giorgio ha riferito che, se potesse lasciare liberamente il Quirinale, il padre probabilmente tornerebbe nei posti frequentati con la moglie. Si tratta di luoghi associati a momenti felici della loro vita insieme, ha spiegato, e proprio di quei ricordi Sergio Mattarella sentirebbe maggiormente la mancanza. Marisa Mattarella è morta nel 2012. La testimonianza non indica una meta precisa: richiama invece gli spazi condivisi dalla coppia e il valore che conservano per il Presidente. Il racconto riguarda una dimensione privata, distinta dagli incarichi e dalle visite ufficiali che scandiscono la sua attività pubblica.

La sicurezza rende meno semplici anche gli incontri con i familiari. Ogni spostamento del Presidente richiede un apparato di protezione e, per questo, sono soprattutto i figli a raggiungerlo al Quirinale. Bernardo Giorgio ha parlato di una consuetudine che porta la famiglia dentro il palazzo, dove si svolgono visite e momenti insieme. I figli sono Laura, Bernardo Giorgio e Francesco. Laura accompagna il padre negli impegni istituzionali in Italia e all’estero; il fratello ha descritto il suo contributo come un impegno significativo, affrontato con spirito di servizio. La sorella sostiene una parte rilevante degli oneri legati alla rappresentanza.

La testimonianza di Bernardo Giorgio Mattarella presenta la Sicilia come un riferimento ancora vivo per la famiglia, nonostante la residenza attuale a Roma. Il figlio del Presidente ha detto che ciascuno è nato sull’isola, inclusi i suoi figli, che oggi abitano nella capitale. La distanza non ha interrotto i rapporti: in Sicilia restano parenti molto vicini e la famiglia li raggiunge con una frequenza abbastanza regolare. Bernardo Giorgio ha richiamato anche la vicenda del padre e dello zio, entrambi residenti a Roma prima di rientrare a Palermo dopo il matrimonio. Per Sergio Mattarella, ha sottolineato, l’abitazione principale continua a trovarsi a Palermo. Le sue parole collegano così origini, parentela e ritorni, senza fornire date o motivi specifici per i viaggi.

Nel ripercorrere la presidenza del padre, Bernardo Giorgio ha ricordato le difficoltà seguite alle elezioni del 2018. La composizione del Parlamento rendeva complicata la nascita di una maggioranza e del nuovo governo. Il 5 aprile, al termine delle consultazioni, Sergio Mattarella osservò che nessuna forza disponeva da sola dei voti necessari e annunciò un nuovo ciclo di colloqui. Il 23 maggio conferì a Giuseppe Conte l’incarico di formare il governo; Conte si riservò di accettare. Il figlio ha però indicato incidenti, catastrofi e perdite di vite umane come circostanze che, a suo giudizio, misero maggiormente in tensione il padre rispetto alle crisi istituzionali.

Il ritratto familiare torna infine agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Bernardo Giorgio descrive Sergio Mattarella come un padre mite e vicino ai figli, incline a rimproverare poco e a educare attraverso il proprio comportamento, più che con regole e indicazioni. Un ricordo preciso riguarda i venerdì: quando era deputato e trascorreva buona parte della settimana a Roma, il suo rientro a casa era atteso dalla famiglia. L’abitudine è rimasta nella memoria del figlio insieme all’immagine di un padre presente con discrezione. La testimonianza mette così in relazione i ricordi domestici con le responsabilità pubbliche, senza confonderli.



