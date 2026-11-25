



La scomparsa di Massimo Manfredi, a 49 anni, è stata causata da un malore. L’ultimo saluto si terrà giovedì 26 novembre nella parrocchiale.





Lo chef Massimo Manfredi è morto a 49 anni dopo un malore. A darne notizia sono stati la compagna Marcella Ferrarini, il figlio Gabriele con la mamma Geanina e il fratello Edoardo con Rebecca, Guido e Tommaso. Il funerale sarà celebrato giovedì 26 novembre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta. Il feretro arriverà dalla Casa funeraria Roffia di Viadana, dove si trova prima della cerimonia. Dopo l’annuncio, numerosi messaggi hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. ParentI, amici e conoscenti potranno riunirsi nel paese in cui Manfredi aveva gestito uno dei suoi ristoranti.

La data di nascita di Massimo Manfredi è il 18 giugno 1977. La sua infanzia si svolse in un ambiente familiare dove agricoltura e ristorazione erano già attività consolidate: vi si erano dedicati, prima di lui, sia i genitori sia i nonni. Quel retroterra contribuì alla sua crescita e precedette la decisione di lavorare nella cucina professionale. In seguito si occupò del Corte Bondeno, a Sabbioneta, e del Tre Spade, a Cremona. L’esperienza lavorativa rimase legata alle province di Mantova e Cremona e alle tradizioni gastronomiche locali, maturate nei luoghi in cui aveva appreso il mestiere.

All’incirca quindici anni fa Manfredi partecipò alla nascita dell’Accademia degli Antichi Sapori, realtà rivolta alla valorizzazione della cucina tradizionale. Questa iniziativa si aggiunse alla sua attività nei ristoranti e mantenne vivo il suo interesse per i piatti locali. Successivamente lasciò l’Italia per le Canarie; circa due anni fa si stabilì a Lanzarote, dove avviò un ristorante e proseguì un percorso professionale già intrapreso in patria. La scorsa estate fece ritorno. Le tappe del suo lavoro comprendevano dunque il Mantovano, il Cremonese e l’isola. Anche dopo il trasferimento, la ristorazione rimase il filo conduttore della sua esperienza, tra gestione dei locali e attenzione alla cucina del territorio. Il progetto affiancava concretamente la gestione dei suoi ristoranti in Italia e all’estero.

Manfredi conviveva da tempo anche con problemi alla schiena, conseguenza di una caduta. La notizia della morte riferisce però di un malore e non indica un collegamento tra questo e i disturbi alla schiena. Il motivo della morte resta quindi riportato nei termini comunicati, senza attribuire al precedente problema un ruolo nell’accaduto. I messaggi diffusi dopo l’annuncio ricordano lo chef e sono accompagnati da parole di affetto per i familiari. Per la cerimonia, i parenti hanno scelto la parrocchiale di Sabbioneta. Qui potranno salutare Manfredi amici e conoscenti, nel paese in cui aveva lavorato e gestito Corte Bondeno.



