



Bree era seduta al tavolo della cucina quando suo padre la chiamò.





Era un martedì di marzo e la sua ciotola di chili si stava raffreddando.

Come al solito, mise la chiamata in vivavoce.

«Tesoro, quest’anno non posso permettermi un vestito per il ballo di fine anno. Da Natale c’è stato poco lavoro di saldatura.»

«Va bene, papà», rispose.

Lo ripeté.

Dopo, lavò la ciotola e salì al piano di sopra.

Alle 21:40 di quella sera, Kendra, la moglie di Wyatt, pubblicò una fotografia.

Sua figlia Reese, anche lei diciassettenne, indossava un vestito da 600 dollari comprato a Sioux Falls.

Wyatt aveva lasciato un commento sotto la foto.

«Una ragazza splendida. Sono così orgoglioso.»

Poco dopo, sentii Bree chiudere piano la porta della sua camera.

Non chiamai Wyatt.

Eravamo divorziati da undici anni e sapevo esattamente come finivano quelle conversazioni.

Era sua responsabilità fare il padre di Bree. Io non potevo costringerlo a comportarsi meglio.

Ma c’era qualcun altro che le voleva un bene profondo.

Presi il telefono e chiamai sua madre.

Opal Halvorsen aveva settantadue anni.

Aveva lavorato come parrucchiera a Howard per quarantun anni.

Si era ricordata di ogni compleanno di Bree, persino durante la terribile tempesta di ghiaccio.

Le spiegai cos’era successo senza aggiungere la mia opinione.

Opal rimase in silenzio per alcuni istanti.

«Bree sta piangendo?»

«Non che io senta.»

«Sabato», disse infine. «Sarò lì alle otto. Vieni anche tu.»

Quel fine settimana, Opal si mise al volante e percorse da sola i quaranta minuti fino a Sioux Falls.

Rifiutò i soldi per la benzina.

Il negozio di abiti era pieno di file di vestiti, illuminati dal sole che entrava dalle vetrine.

Bree ne provò sei.

Prima di guardarsi allo specchio, controllava sempre il prezzo.

Alla fine, Opal staccò i cartellini del prezzo dalle grucce e se li infilò in borsa.

«Oggi al costo ci pensa la nonna. Il tuo unico compito è scegliere un vestito.»

Il settimo era verde smeraldo.

Bree si fermò sulla piccola pedana circolare davanti allo specchio a tre ante.

Non riuscì a trovare le parole.

Opal era seduta lì vicino, con la borsa in grembo, e sorrideva.

Io ero in piedi dietro di lei, con il mio cardigan grigio, e guardavo in silenzio.

Quel momento apparteneva a loro.

«Oh, tesoro», sussurrò Opal. «È quello giusto.»

Bree si voltò per guardare il retro.

Poi abbassò lo sguardo.

«Nonna, papà mi ha detto che non poteva pagarmene uno.»

«Ho sentito cos’ha detto.»

«Non voglio che tu ti arrabbi con lui.»

Opal posò la borsa accanto alla sedia.

«Non ce l’ho con nessuno. Sto semplicemente comprando il vestito per il ballo di fine anno a mia nipote.»

Costava 389 dollari.

Al bancone di vetro della cassa, Opal contò lentamente i soldi in contanti.

Fuori, scattò una foto di Bree con il vestito nella custodia.

Poi salì al posto di guida e passò diversi minuti a digitare qualcosa con un dito.

Non le chiesi nulla.

Pubblicò il post prima ancora che arrivassimo all’autostrada.

Undici minuti dopo, squillò il mio telefono.

Era Wyatt.

Non mi contattava mai, a meno che non dovessimo parlare di un fine settimana con Bree.

Era così che ci eravamo accordati da undici anni.

Dal sedile posteriore, Bree vide il nome di suo padre sullo schermo.

Si ammutolì e rimase immobile.

Risposi.

Wyatt saltò i convenevoli.

«Lorna. Hai visto quello che ha appena pubblicato online mia madre?»

——-

Lanciai un’occhiata a Opal.

Teneva entrambe le mani sul volante e guardava dritto davanti a sé.

«No.»

«Non l’hai visto?»

«No, Wyatt.»

Seguì una pausa.

Poi lasciò uscire il breve sospiro che avevo sentito mille volte durante il nostro matrimonio: quello che significava che stava cercando di mettere ordine nella propria frustrazione prima di riversarla addosso a qualcun altro.

«Ha pubblicato la foto del negozio di abiti.»

«Va bene.»

«E ci ha scritto qualcosa.»

Accanto a me, le labbra di Opal si serrarono quasi impercettibilmente.

Mi voltai.

Bree aveva abbassato gli occhi sul telefono, ma non stava guardando lo schermo.

«Che cosa ha scritto?» chiesi.

Wyatt esitò.

Fu allora che capii che probabilmente il post non era il rimprovero pubblico che si era immaginato.

«Se le persone che amate vengono fatte sentire come una spesa», lesse, «ricordate loro che essere amati non è mai stata una questione di cartellino del prezzo.»

In macchina calò il silenzio.

Sembrava proprio una frase di Opal.

Semplice. Diretta. Senza fare nomi.

Wyatt continuò.

«Poi ha scritto: “A fare shopping per il ballo con mia nipote. Il verde smeraldo è sempre stato il suo colore.”»

Guardai Opal.

Lei fece spallucce.

«Tutto qui?» chiesi.

«La gente lo sa.»

«Sa cosa?»

«Cosa intende.»

«Davvero?»

«Dai, Lorna.»

Opal cambiò corsia con fluidità.

Un camion ci passò accanto in direzione opposta, facendo leggermente oscillare l’auto.

Sentii Bree muoversi sul sedile posteriore.

«Mamma», disse.

Mi voltai.

«Posso parlare con papà?»

Ogni istinto mi spingeva a dirle di no.

Non perché volessi impedirle di parlargli.

Perché la conoscevo.

Bree aveva passato anni a farsi piccola ogni volta che gli adulti si sentivano a disagio.

Si scusava quando qualcuno urtava il suo carrello al supermercato. Diceva «sto bene» prima ancora che qualcuno glielo chiedesse. Quando Wyatt annullava i fine settimana, trovava scuse per lui più in fretta di quanto lui riuscisse a trovarne per sé.

Ma aveva diciassette anni.

E l’espressione sul suo viso ora era diversa.

Non era arrabbiata.

Era pronta.

Tolsi Wyatt dal vivavoce e passai il telefono a Bree.

Lei lo rimise subito in vivavoce.

«Papà?»

Il suo tono cambiò.

«Ciao, tesoro.»

«Non devi arrabbiarti con la nonna.»

«Non sono arrabbiato.»

Persino Opal mi guardò.

A quanto pare, anche Bree se ne accorse.

«Papà.»

Un altro silenzio.

«Va bene», disse Wyatt. «Sono frustrato.»

«Perché mi ha comprato un vestito?»

«No. Certo che no.»

«Perché l’ha pubblicato online?»

«È complicato.»

Bree guardò fuori dal finestrino.

I campi lungo l’Interstate 90 erano ancora marroni per l’inverno, interrotti da sottili chiazze di neve vecchia sotto le recinzioni.

«Ho visto il vestito di Reese», disse.

Wyatt non rispose.

«Ho visto la foto di Kendra martedì sera.»

Ancora niente.

Bree strinse tra le dita il bordo del telefono.

«Non mi importa che Reese abbia un bel vestito.»

«Bree—»

«Dico sul serio. È la mia sorellastra. Può avere le sue cose.»

«Lo so.»

«Ma tu mi hai chiamata e mi hai detto che non potevi permetterti di comprarmene uno.»

Finalmente Wyatt parlò.

«La questione è più complicata di così.»

«Allora spiegamela.»

La sua risposta arrivò troppo in fretta.

«Non mentre sei in macchina con tua madre e tua nonna.»

Quella frase cambiò qualcosa.

Lo sentii prima ancora di capirlo.

Anche Opal lo sentì.

I suoi occhi si spostarono verso di me.

Bree si raddrizzò.

«Che cosa significa?»

«Niente.»

«È solo che non voglio che diventi un processo.»

Fissai il parabrezza.

Eravamo divorziati da undici anni, eppure Wyatt riusciva ancora a riportarmi all’istante nella nostra vecchia cucina, dove ogni disaccordo finiva per diventare un processo al modo ingiusto in cui il mondo lo trattava.

Non risposi.

Nemmeno Opal.

Bree lo fece.

«Nessuno sta dicendo niente.»

«Lo so, tesoro.»

«Allora spiegami.»

Wyatt sospirò.

«L’abito di Reese non è stato pagato come pensi.»

Bree aggrottò la fronte.

«E come penserei?»

«Kendra l’ha comprato mesi fa.»

«Nel post c’era scritto che l’avete preso a Sioux Falls lo scorso fine settimana.»

«L’ha ritirato lo scorso fine settimana.»

«Quindi non l’hai pagato tu?»

Il sollievo apparve sul volto di Bree prima che riuscisse a impedirlo.

Vederlo mi fece male.

Perché era tutto ciò che desiderava.

Una spiegazione che scagionasse suo padre.

«Okay», sussurrò.

Poi Wyatt aggiunse: «Ho contribuito.»

La sua espressione si spense di nuovo.

«Quanto?»

«Bree, non è…»

«Duecento.»

La presa di Opal sul volante si fece più salda.

Bree fissò il telefono.

«Non potevi aiutare anche me?»

«Te l’ho detto. Al lavoro c’è poco da fare.»

«Ma duecento dollari li avevi.»

«Era diverso.»

«Perché?»

Eccola.

Una parola sola.

Nessuna accusa.

Nessuna voce alzata.

Solo una figlia che chiedeva a suo padre perché l’abito di un’altra ragazza fosse stato diverso.

Wyatt non aveva una risposta pronta.

Quando finalmente parlò, nella sua voce non c’era più irritazione.

«Reese ha passato un anno difficile.»

Il volto di Bree cambiò.

Non in modo vistoso.

Se non l’avessi osservata attentamente, forse non me ne sarei accorta.

Le spalle le si abbassarono.

«Oh.»

«Le sono successe un po’ di cose.»

«Che cose?»

«Cose di cui non parlerò, perché sono private.»

Bree annuì d’istinto, anche se lui non poteva vederla.

«E quando Kendra mi ha chiesto se potevo darle una mano, l’ho fatto.»

Bree abbassò lo sguardo.

«Capisco.»

Avrei voluto voltarmi e dirle che non doveva capire tutto.

Che a volte comprendere le ragioni di un’altra persona non cancellava la ferita.

Invece parlò Opal.

«Wyatt.»

Lui tacque.

Da quando era iniziata la chiamata, sua madre non aveva detto una parola.

«Papà?» chiese Bree.

«Sono qui.»

Il tono di Opal rimase calmo.

«Il fatto che Reese abbia passato un anno difficile spiega perché tu abbia aiutato Reese. Non spiega perché hai detto a Bree che non potevi aiutarla.»

«Mamma.»

«Avresti potuto dire: “Ho solo cinquanta dollari”. Avresti potuto dire: “Possiamo cercare qualcosa di seconda mano?”. Avresti potuto dire: “Aspetta fino ad aprile”. Invece le hai detto che la questione era chiusa.»

«Non ne parliamo.»

«No», disse Opal. «Non sto facendo niente. Sto guidando.»

Bree accennò quasi un sorriso.

Quasi.

Wyatt abbassò la voce.

«Sai che c’è? Bree e io ne parleremo quando sarà a casa.»

«Va bene», dissi.

«Non stavo parlando con te, Lorna.»

Opal inarcò le sopracciglia.

Bree guardò prima una e poi l’altra.

Poi disse qualcosa che non mi aspettavo.

«Papà, sapevi almeno di che colore lo volevo?»

La domanda colpì in modo diverso da tutte le altre.

Wyatt non rispose.

Bree aspettò.

Fuori, uno stormo di merli si levò all’unisono da un campo.

«Verde», disse infine.

Bree schiuse le labbra.

Per un secondo pensai che si fosse salvato.

Poi Wyatt aggiunse: «Giusto?»

Bree guardò la sacca portaabiti posata accanto a sé.

«Sì.»

La sua voce si addolcì.

«Verde smeraldo.»

«Me lo ricordavo.»

Qualcosa si distese.

Poi Opal parlò così piano che quasi non la sentii.

«No, non te lo ricordavi.»

Tutti i presenti in auto si voltarono verso di lei.

Anche se Wyatt non poteva vederla.

Opal tenne gli occhi sulla strada.

«Che cosa?» chiese lui.

«Te l’ha detto al Ringraziamento scorso.»

«Mamma, di cosa stai parlando?»

«Hai detto blu.»

Silenzio.

Opal continuò a guidare.

«A gennaio ti ho sentito dire a Kendra che Bree voleva un abito blu scuro.»

Mi si strinse lo stomaco.

«Forse si è confuso», dissi, perché all’improvviso ero io quella che cercava di calmare gli animi.

Opal non mi rispose.

Lo fece Wyatt.

«Esatto.»

Ma Bree ormai non lo stava più ascoltando.

Guardava sua nonna.

«Nonna?»

L’espressione di Opal era cambiata.

Solo un poco.

Ma abbastanza.

«Che c’è?»

«Come facevi a sapere che lo volevo verde smeraldo?»

Opal sorrise.

«Me ne hai mostrato uno a Natale.»

Il sorriso si spense.

Bree si sporse in avanti.

«Non è vero.»

Opal lanciò un’occhiata allo specchietto retrovisore.

Bree continuò.

«Non ho deciso per il verde fino a febbraio.»

Il rumore delle gomme sull’asfalto sembrò farsi più forte.

Opal deglutì.

«Allora devo essermi ricordata male.»

Bree la fissò.

Conoscevo quello sguardo.

Era lo stesso che aveva da bambina, quando si rendeva conto che a volte gli adulti fingevano di non sapere certe cose.

«Nonna», disse lentamente, «perché sapevi già di che colore volevo l’abito?»

Opal non rispose.

Il mio telefono era ancora collegato a Wyatt.

E all’improvviso la sua voce uscì dall’altoparlante.

C’era qualcosa che non avevo mai sentito prima.

Allarme.

Opal chiuse gli occhi per mezzo secondo.

«Non farlo», disse.

Bree guardò prima il telefono, poi sua nonna.

Wyatt non disse nulla.

«Che succede?»

Nessuno rispose.

Superammo l’uscita per Hartford.

Opal proseguì per un altro miglio.

Poi per un altro ancora.

Infine mise la freccia, accostò e si fermò.

Le auto ci sfrecciavano accanto.

Innestò il freno di stazionamento.

Per la prima volta in tutta la giornata, Opal sembrò vecchia.

Non settantaduenne.

In qualche modo, più vecchia.

Stanca in un punto che non aveva niente a che fare con gli anni.

Si voltò sul sedile finché non riuscì a vedere Bree.

«C’è una cosa che devo dirti.»

La voce di Wyatt esplose dal telefono.

«Mamma, no.»

Opal trasalì.

Bree no.

Si sporse e prese il telefono da tra i sedili.

«Bree, tesoro, ascoltami.»

Era la prima volta che sentivo mia figlia rivolgersi a lui chiamandolo così senza addolcire subito il tono.

«No. La nonna deve parlare.»

Wyatt tacque.

Gli occhi di Opal si riempirono di lacrime.

«Due mesi fa», disse, «tuo padre è venuto a casa mia.»

«Mi ha chiesto dei soldi.»

«Per il lavoro?»

«Per cosa?»

Opal mi guardò per un istante.

Capii subito che qualunque cosa stesse per dire non aveva niente a che fare con gli abiti.

«Mi ha chiesto quattromila dollari.»

Rimasi senza fiato.

Bree aggrottò la fronte.

«Ha detto che doveva sistemare qualcosa prima che tu lo scoprissi.»

La chiamata cadde.

Wyatt aveva riattaccato.

Bree fissò lo schermo nero.

Poi guardò sua nonna.

«Che cosa non voleva che scoprissi papà?»

Opal rispose con un filo di voce.

«Non lo so, tesoro.»

Infilò una mano nella borsa.

«Ma credo che questo possa aiutarci a scoprirlo.»

Da una tasca interna tirò fuori una busta bianca.

Sul davanti c’era scritto il nome di Bree.

Non con la calligrafia di Opal.

Con quella di Wyatt.

E sotto c’erano quattro parole.

Per Bree. Quando avrà diciotto anni.

Per quasi un minuto, nessuno toccò la busta.

Le auto continuavano a sfrecciare sull’autostrada, facendo tremare appena la Buick di Opal.

«Perché ce l’hai tu?» chiese Bree.

«Tuo padre l’ha lasciata a casa mia. Il diciannove gennaio. Mi ha detto che, se fosse cambiato qualcosa prima del tuo diciottesimo compleanno, avrei dovuto assicurarmi che ti arrivasse. Non ha voluto dirmi cosa intendesse per “cambiato”.»

Era proprio da Wyatt. Riusciva a far sembrare una responsabilità anche una risposta evasiva.

«Non devi aprirla per forza adesso», dissi.

«Lo faccio.»

Infilò un dito sotto il lembo. Dentro c’erano tre fogli. Il primo avvolgeva un assegno circolare da 3.800 dollari, intestato a Bree Marie Halvorsen.

Bree dispiegò il biglietto di Wyatt. Lo lesse, poi me lo porse.

Bree, questi soldi sono tuoi. Lo sono sempre stati. Avrei dovuto sistemare le cose anni fa. Quando leggerai questo biglietto, spero di averlo fatto. Papà.

«Da dove vengono questi soldi?» chiese.

Il secondo foglio era l’estratto conto di una banca, fotocopiato. Sette anni prima, sul conto di Wyatt era stato versato un deposito di 4.000 dollari. Nella causale c’era scritto: Bree Halvorsen – regalo per gli studi.

Chiusi gli occhi. Avevo dimenticato che esistesse.

Quando Bree aveva dieci anni, il mio prozio Floyd aveva venduto un terreno vicino a Mitchell. Non avendo figli, aveva dato quattromila dollari a ciascuna pronipote e a ciascun pronipote per l’università. A un Natale in famiglia, Floyd aveva consegnato la quota di Bree a Wyatt, perché Wyatt gli aveva detto di aver già aperto un conto di risparmio a suo nome. A quel tempo eravamo divorziati da quattro anni. Gli avevo creduto.

«Quei soldi erano per l’università», sussurrai.

L’estratto conto mostrava cosa era successo dopo. Nel giro di cinque mesi, il saldo era sceso sotto i trecento dollari. Non c’erano trasferimenti verso un conto universitario, solo un gommista, un deposito di legname, bollette e un prelievo in contanti.

«Papà li ha rubati?» chiese Bree.

Opal trasalì. Scelsi con cura le parole. «Ha usato dei soldi che erano stati dati a te.»

«Questo si chiama rubare.»

Nessuno la corresse.

«A gennaio è venuto a casa mia», disse Opal, «e mi ha detto che anni fa aveva fatto un errore. Mi ha chiesto quattromila dollari per rimettere a posto le cose. Gli ho detto che avrei dato a te quattromila dollari ogni volta che ne avessi avuto bisogno, ma che non li avrei consegnati a lui senza sapere il perché.»

«Quindi li ha trovati da un’altra parte», disse Bree.

«È quello che pensavo. Fino a un minuto fa.»

Due giorni dopo, Reese scrisse a Bree: Possiamo parlare?

Bree la incontrò da sola in un bar vicino alla scuola. Quando tornò a casa, rimase seduta in macchina per diversi minuti prima di entrare. Uscii e mi sedetti accanto a lei.

«Reese sapeva qualcosa», disse. A gennaio, Kendra e Wyatt stavano mettendo da parte i soldi per un tetto nuovo, quasi seimila dollari. Wyatt ne aveva prelevati quattromila senza dirglielo. Quando Kendra l’aveva scoperto, avevano litigato furiosamente e lui aveva ammesso di aver usato quei soldi per restituire qualcosa che aveva preso a Bree anni prima.

«Reese pensava che sua madre fosse arrabbiata perché papà mi aveva dato quattromila dollari», disse Bree. «Non sapeva che erano già miei.»

«Come sta?»

«Si vergogna. Si è offerta di restituire i duecento dollari che papà aveva pagato per il suo vestito.» Bree si asciugò sotto un occhio. «Le ho detto di no. Lei non c’entrava. Le ho detto che il suo vestito mi piace. E lei si è messa a piangere.»

Quella sera chiamò Wyatt. Bree rispose in giardino e tornò venti minuti dopo, con gli occhi asciutti.

«Si è scusato. Non si è scusato molto bene. Continuava a spiegare. Il suo furgone era rotto, era in ritardo con l’affitto, pensava che avrebbe rimesso i soldi a posto entro due mesi.» Si sedette al tavolo. «Ha detto che, ogni anno che passava, diventava sempre più difficile ammetterlo.»

«Come ti senti?»

Ci pensò. «Ho sempre creduto che papà si dimenticasse delle cose perché non ero abbastanza importante per lui. Adesso penso che a volte si ricordi tutto, e che ricordare lo porti a evitarmi.»

Una settimana dopo, Bree tornò da scuola con in mano un foglio di quaderno piegato. Era di Kendra.

Tuo padre non ti ha detto tutta la verità sui quattromila dollari. Nemmeno tua nonna. Chiedi a Opal cos’è successo il diciannove gennaio, dopo che Wyatt è uscito da casa sua.

«Perché continuano tutti a decidere cosa sono abbastanza grande da sapere?» chiese Bree.

Non avevo risposta. Si alzò. «Vado dalla nonna.»

Opal aprì la porta prima che bussassimo. «Immagino che Kendra ti abbia parlato.»

La sua casa profumava di caffè e dello spray alla lavanda che usava da decenni nel suo salone. Le pareti erano coperte di fotografie, e Bree compariva in più foto di chiunque altro: il primo anno di scuola, un dente davanti che le mancava, lo zucchero filato azzurro alla fiera della contea. Quella casa era sempre stata la prova che qualcuno prestava attenzione. Questo rendeva più difficile ciò che venne dopo.

«Cos’è successo dopo che papà se n’è andato?» chiese Bree.

«Mi sono rifiutata di dargli i soldi», disse Opal. «Poi ho chiamato la mia banca.» Prese una cartellina a fisarmonica da un cassetto nel corridoio e ne estrasse un estratto conto. «Quel pomeriggio ho prelevato quattromila dollari.»

«Avevi detto che non avevi dato i soldi a papà.»

«Infatti. Ho fatto emettere l’assegno circolare a nome tuo.»

Bree la fissò. «Ma il biglietto l’ha scritto papà.»

«Mi ha supplicata di lasciarglielo dire di persona. Voleva avere la possibilità di rimediare. Così gli ho permesso di firmarlo.»

«Quindi i soldi erano tuoi. E lui mi ha lasciato credere di aver sistemato tutto da solo.»

«Sì.»

Bree si alzò e andò alla finestra. «E tu l’hai aiutato a nasconderlo.»

«Sì.» Nella sua voce non c’era alcuna scusa. «Pensavo di proteggere il tuo rapporto con tuo padre. In realtà proteggevo mio figlio dalle conseguenze di aver detto la verità a sua figlia. Ho sbagliato.»

Gli adulti di rado dicevano ai bambini di aver sbagliato senza aggiungere una giustificazione che annacquasse l’ammissione. Opal non ne aggiunse nessuna. La rabbia di Bree non svanì, ma le spalle le si rilassarono.

«Allora perché non è riuscito a comprarmi un vestito?» chiese.

«Penso che tuo padre avesse paura di spendere qualcosa per te», disse Opal. «Aiutare Reese era facile. Aiutare te gli faceva pensare a quello che ti aveva tolto.»

«Quindi evitarmi era più facile.»

«Credo di sì.»

«È peggio.»

«Sì», disse Opal. «Lo è.»

La faccenda non riguardava più i soldi. Wyatt non aveva dato più valore a Reese. Riusciva a esserci per lei perché lei non gli ricordava il suo errore peggiore. Era ingiusto in un altro modo, ma almeno era la verità.

La settimana dopo, Bree chiese a suo padre di incontrarla a Falls Park, a Sioux Falls. Un luogo neutrale. La accompagnai e rimasi in macchina. Da lontano li osservai seduti su una panchina vicino al fiume. Wyatt sembrava più vecchio di come lo ricordassi, con le mani intrecciate tra le ginocchia.

«Gli ho detto che non gli chiedevo di essere perfetto», disse Bree in seguito. «Gli ho chiesto di smetterla di decidere quale verità fossi in grado di sopportare.»

«E?»

«Ha pianto.»

La sera prima del ballo, Reese arrivò con una scatola da scarpe in mano. «Le mie scarpe mi odiano.» Nel giro di venti minuti, le due erano sedute sul pavimento del soggiorno a confrontare cerotti per le vesciche e orecchini. A guardarle, mi vergognai di quanto facilmente gli adulti trasformino i figli nei rappresentanti di conflitti che non hanno mai scelto. Reese non era la ragazza con il vestito da seicento dollari. Bree non era la figlia trascurata. Avevano diciassette anni e odiavano entrambe le ciglia finte.

Sulla porta, Reese disse: «Mia madre ha detto a Wyatt che forse domani non dovrebbe venire. Pensa che tu non lo voglia lì.»

«Non spetta a lei decidere», disse Bree. Quella sera, alle 11:13, mi mostrò un messaggio prima di inviarlo: Le foto sono alle 5:00 dalla nonna. Puoi venire. Ma non fingere che sia tutto a posto. Vieni e basta.

Wyatt rispose dopo sei minuti: Va bene. C’è un’altra cosa che dovrei dirti prima. Ho una cosa tua. Ce l’ho da undici anni.

Arrivò a casa di Opal quaranta minuti prima delle foto, con una scatola di cartone malconcia. I capelli di Bree erano arricciati solo a metà, con una ciocca sciolta sulla spalla. Opal aveva trasformato la sala da pranzo in una postazione per prepararsi, con arricciacapelli e tre bombolette di lacca.

«Che cosa c’è dentro?» chiese Bree.

«Lettere.» Wyatt aprì la scatola. C’erano decine di buste, alcune con adesivi, altre fatte di cartoncino colorato, altre ancora piegate a formare dei minuscoli libretti. «Quando ci siamo divorziati, scrivevi dei biglietti al genitore con cui non eri. Ho conservato quelli che davi a me.»

Mi ricordavo quei biglietti. Mi manchi. Abbiamo mangiato i pancake. La mamma dice che presto mi cadrà un dentino.

«Ce ne sono altre», disse. «Ogni volta che annullavo un fine settimana, dopo ti scrivevo una lettera.»

«Invece di chiamarmi?»

«Scrivere era più facile che sentirti delusa.» Le porse una busta chiusa, datata sette anni prima. Bree la lesse e il suo viso si accartocciò prima che arrivasse in fondo alla pagina. La passò a me.

Bree bug, oggi ho fatto una cosa che spero tu non venga mai a sapere, perché intendo rimediare prima che tu ne abbia bisogno. È una frase da codardi. La verità è che ho usato i soldi che lo zio Floyd ti aveva dato. Il mio furgone è rotto e sono indietro di due mesi con l’affitto. Hai dieci anni e ti fidi completamente di me, e non so perché questo faccia sembrare tutto ancora peggio. Un giorno, se ti darò questa lettera, vorrà dire che avrò finalmente imparato a dirti la verità. Papà.

«Sapevi che era sbagliato», disse Bree.

«E l’hai fatto lo stesso.»

«Sì.» Ora le sue risposte erano semplici. Forse aveva capito che le spiegazioni non equivalgono ad assumersi le proprie responsabilità. «Tutti continuano a rimediare ai miei disastri. Avevi ragione, nonna. Non hai bisogno che ti protegga dalla verità su di me.»

Per la prima volta quel giorno, Bree lo guardò senza rabbia. Non era perdono. Significava che credeva a quella frase.

Poi suonò il campanello e la casa si riempì di amici, abiti nelle custodie e un orecchino scomparso. Bree salì al piano di sopra e tornò con l’abito color smeraldo. Tutti i presenti smisero di parlare. Wyatt si alzò, con gli occhi lucidi, e non disse nulla: forse fu la decisione migliore che prese per tutta la giornata.

Nelle fotografie, Bree era con me, con Opal, con Reese in argento. Wyatt si trattenne vicino alla ringhiera del portico, finché Bree non disse: «Vieni qui». Sotto l’acero, lui le mise un braccio intorno alle spalle. Lei si irrigidì e lui lo abbassò. Poi fu lei a prendergli la mano. La macchina fotografica scattò. La foto era imperfetta. Anche loro lo erano.

Dopo il ballo, Opal e io ci sedemmo sul portico. «Pensi che se la caveranno?»

«Non lo so», dissi, e sorrisi quando la vidi sorpresa. «Non è pessimismo. Forse finalmente avranno un rapporto vero, invece di uno costruito sulla finzione.»

«Mi sta bene», disse Opal.

Non era stato aggiustato nulla. Questa era la parte sorprendente. A Opal dovevano ancora tremilaottocento dollari. Kendra e Wyatt avevano davanti conversazioni difficili. Bree si portava ancora dentro undici anni di piccole delusioni, che una bella primavera non poteva cancellare. Ma il fatto che le cose non fossero a posto non significava che non ci fosse speranza. A volte riparare voleva semplicemente dire decidere di smettere di nascondere la crepa.

Bree mise l’assegno circolare in un conto di risparmio. «Però voglio che papà restituisca i soldi alla nonna», disse. «Non perché alla nonna servano. Perché a lui serve farlo.» Wyatt preparò un piano di rimborso: cento dollari a ogni paga. «Ha fatto un foglio di calcolo», mi disse Bree ridendo. L’unico commento di Opal fu che il primo pagamento doveva andare a buon fine.

A giugno, alla cerimonia di diploma di Bree, ci sedemmo tutti in fila: Wyatt, Kendra, Reese, Opal con una borsa usata per tenere i posti e io. Quando chiamarono il nome di Bree, ci alzammo in piedi e la mettemmo tremendamente in imbarazzo, e lei ne fu felice. Nella foto di gruppo, si voltò e disse: «Mamma, più vicino». Non proprio una famiglia perfetta. Piuttosto, un insieme di persone legate da errori, matrimoni, divorzi e dalla testarda decisione di continuare a esserci. Bree era al centro, e nessuno le chiedeva di farsi più piccola perché gli adulti potessero sentirsi a proprio agio.

Prima di partire per l’università, portò l’abito color smeraldo al salone di Opal. «Avevi detto che volevi avviare un guardaroba per il ballo», disse alla nonna. «Adesso lo farai davvero. Voglio che lo indossi qualcun’altra.»

Opal appese un appendiabiti alla vetrina, con un cartello scritto a mano: GUARDAROBA PER IL BALLO. PRENDI CIÒ CHE TI FA SENTIRE BELLA. RESTITUISCILO, SE PUOI. PASSALO A QUALCUN’ALTRA, SE NON PUOI. L’abito color smeraldo fu il primo a essere appeso. La primavera successiva ce n’erano altri ventitré.

Il fine settimana del ballo, una madre percorse quaranta miglia con la figlia per arrivare a Howard, perché avevano sentito dire che c’erano abiti gratis. La ragazza ne provò quattro. Il quinto era verde smeraldo. Uscì dal camerino tenendo le mani sulla gonna, e sua madre si portò una mano alla bocca.

«Quanto costa questo?» sussurrò la ragazza.

Opal sorrise dal banco della reception. «Oggi, tesoro, il tuo unico compito è scegliere un vestito.»

Ora Wyatt telefonava a Bree all’università ogni martedì. A volte se ne dimenticava. Quando succedeva, lei non inventava più scuse per lui. Gli scriveva: Ti sei dimenticato. E lui rispondeva: Sì. Mi dispiace. Posso chiamarti adesso?

Non era straordinario. Ecco perché contava.

Sul frigorifero, sotto la foto della cerimonia di diploma, conservo uno dei volantini di Opal. In fondo, con l’inchiostro verde, Bree aggiunse una frase l’ultima volta che tornò a casa:

Tutti meritano un giorno in cui non devono controllare il prezzo prima di guardarsi allo specchio.

Non le chiesi mai di spiegarmelo. Ci sono cose che non hanno bisogno di spiegazioni.



