



Il cantante racconta il sostegno della moglie Deanna e della sua band. Il 6 dicembre debutta a Formigine il nuovo spettacolo





Paolo Belli affronta il ritorno all’attività pubblica dopo la tragedia avvenuta durante un giro in bicicletta, costata la vita a un uomo. In collegamento online con la stampa, ha riferito che per alcune settimane si è tenuto lontano dagli altri, chiuso nella propria abitazione e incapace di dedicarsi alle consuetudini che gli portavano tranquillità. La ripresa professionale non equivale a una conclusione del lutto: non è certo di poter ricominciare con equilibrio e domanda spazio per attraversare un periodo che considera tuttora estremamente gravoso oggi.

Il primo passo verso una ripresa pubblica è arrivato il 20 novembre, con l’uscita del singolo “Come se non ci fosse un domani”, una ballata scritta da Mario Incudine. Belli ha detto che deve e vuole tornare, anche per il gruppo di lavoro, la famiglia e il pubblico, dal quale riceve messaggi di incoraggiamento. Per diverse settimane e mesi, ha riferito, non si sentiva di uscire. Ora spera che tempo, affetto e musica lo aiutino, senza cancellare il ricordo dell’accaduto.

Appena riuscì a varcare la porta, Belli cercò i suoi musicisti e li invitò a mangiare insieme. Il loro gruppo gli trasmise protezione e quel primo momento fuori casa gli alleggerì almeno in parte l’animo. In seguito un amico gli suggerì una gita in bicicletta tra le montagne. La proposta lo spaventò e inizialmente disse di no. Deanna, sposata con lui da 46 anni e in allarme per il suo isolamento, lo spronò ad accettare: non voleva più vederlo ridotto in quelle condizioni. Dopo la pedalata, il cantante riferì di aver recuperato leggerezza gradualmente, un tratto dopo l’altro.

Il titolo della ballata identifica pure il progetto teatrale di Belli, un percorso che unirà canzoni, memorie, aspetti e tappe della sua carriera. La rappresentazione si terrà il 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis, a Formigine, luogo in cui l’artista è nato. Il calendario comprende inoltre il 15 gennaio 2027 alla Lavanderia a Vapore di Collegno, poi il 22 e il 23 gennaio al Blue Note milanese. Con la Big Band è prevista una tournée in città italiane; fra le date iniziali comunicate ci sono Sorrento, il 30 dicembre, e Gatteo, nel Forlì-Cesena, il 1° gennaio.

Parlando con i giornalisti, ha riconosciuto quanto siano stati importanti i suoi cari, gli amici e le persone che lo invitano a ricominciare a vivere. Belli non può dire di sentirsi pronto, ma avverte l’obbligo di riprendere il lavoro. A suo giudizio, la musica potrebbe contribuire a recuperare un po’ della serenità perduta. Il ritorno, però, non cancella il dolore né ciò che è successo: ha detto che non dimenticherà e che deve avere tempo.

La ripartenza professionale affianca dunque un periodo ancora complesso. Belli ha confidato che il pubblico e l’abbraccio delle persone care rendono il peso più sopportabile, ma non eliminano la difficoltà del momento. Il nuovo singolo segna una proposta più intima e sentimentale rispetto alla figura di intrattenitore conosciuta anche grazie a “Ballando con le Stelle”. Nei prossimi mesi, tra spettacolo teatrale e concerti con la Big Band, il cantante tornerà a incontrare il pubblico, mentre continua ad affrontare le conseguenze personali dell’incidente.



