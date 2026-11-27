



Il conduttore racconta un incontro passato con l’ex agente del Sisde e annuncia un nuovo approfondimento a Lo Stato delle Cose.





La vicenda di Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1983, non ha ancora una spiegazione definitiva, malgrado siano passati oltre quattro decenni. Quel 22 giugno, la quindicenne partì dalla sua abitazione romana per una lezione musicale e non fece più ritorno alle normali comunicazioni con i familiari. Le indagini e le ipotesi formulate non hanno stabilito cosa le sia accaduto. I parenti chiedono tuttora che ogni aspetto venga chiarito. Nel corso degli anni sono stati menzionati documenti, testimonianze e registrazioni sonore, nonché possibili connessioni con il Vaticano e con apparati dei servizi segreti. Il materiale emerso, tuttavia, non ha risolto il caso né ha definito la sorte della giovane.

La trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? Ha rilanciato una possibile attribuzione della voce di un anonimo interlocutore telefonico, riportando la vicenda di una cassetta audio. Stando alla ricostruzione del programma, i carabinieri del Ris avrebbero riconosciuto quella voce su un’audiocassetta trovata nella cantina dello zio della ragazza, Mario Meneguzzi. L’ipotesi chiamerebbe in causa Claudio Martufi, già membro del Sisde. Non si tratta però di un’identificazione certa: occorrono verifiche per stabilire se la voce sia davvero sua. Massimo Giletti è intervenuto proprio sulla pista e sulle riserve che, a suo giudizio, ancora la circondano.

Giletti ha affidato a un video su Instagram il ricordo di un incontro con Martufi, avvenuto mentre cercava notizie sulla sparizione di Orlandi. A suo dire, l’ex agente lo colpì al volto con un pugno. Il giornalista ha rievocato l’inseguimento lungo via del Corso, dove intendeva rivolgergli delle domande, e ha raccontato che l’uomo finì per perdere la calma. Questo precedente non va confuso con l’ipotesi formulata sulla registrazione. Il conduttore ha affermato di avere ben presente Martufi, che aveva lavorato nei servizi segreti civili; ciò non rappresenta una prova dell’identità della voce.

Nonostante il ricordo dello scontro, Giletti ha messo in dubbio l’attribuzione rilanciata da Chi l’ha visto?. A suo giudizio servono verifiche più attente e non è opportuno arrivare a conclusioni affrettate. Ha detto di non essere certo che la voce sia di Martufi e ha definito, a suo parere, sbagliata la pista. La possibilità che sia lui, ha aggiunto, non basta a stabilire che lo sia davvero. La prudenza espressa dal giornalista riguarda dunque l’identificazione della voce, non il fatto che abbia avuto in passato un confronto con l’ex agente. La registrazione resta un elemento da accertare.

Il giornalista ha fatto sapere che si occuperà nuovamente del caso nella prossima edizione de Lo Stato delle Cose, programma di approfondimento trasmesso da Rai 3. Nel messaggio diffuso sui social ha fissato l’appuntamento a lunedì alle 21.15, senza indicare la data precisa della puntata. Ha anticipato che durante la trasmissione esaminerà le perplessità relative a questa pista. L’annuncio e quanto ricostruito da Chi l’ha visto? Non dimostrano che il telefonista sia stato identificato. In base agli elementi forniti, resta da verificare se la voce appartenga davvero a Martufi.

La vicenda di Orlandi ha generato per anni approfondimenti, indagini e ipotesi, ma le informazioni disponibili non conducono a una spiegazione conclusiva della scomparsa. Nel dibattito sono stati richiamati testimonianze, documenti e materiali sonori, insieme a possibili connessioni con il Vaticano e i servizi segreti; nessuno di questi elementi ha risolto il caso. La recente segnalazione relativa a una cassetta aggiunge una pista, non un esito: Chi l’ha visto? Ha riferito che la voce potrebbe appartenere a Claudio Martufi, mentre Giletti ha dichiarato di non esserne convinto. I familiari di Emanuela continuano a invocare chiarezza e cautela nelle verifiche ancora necessarie.



