



«Pensavamo che sarebbe morto anche papà. Perché ogni volta che usciva dalla porta, restava via per tantissimo tempo.»





Mi sembrò che il pavimento scomparisse sotto i piedi.

Mi inginocchiai davanti a Eli, ma lui continuava a stringersi al grembiule di Rosa.

«È davvero questo che pensavi, campione?»

Annuì, asciugandosi il naso sulla manica. «La mamma è uscita di casa e non è mai tornata. Anche tu uscivi tutti i giorni.»

Chiusi gli occhi.

Ripensai alle innumerevoli notti in cui ero tornato a casa dopo che i bambini si erano addormentati. Alle mattine in cui ero sgattaiolato fuori prima che si svegliassero. Ai compleanni a cui ero arrivato tardi e alle promesse che non avevo mantenuto. Avevo sempre dato per scontato che un giorno i miei figli avrebbero capito quanto lavorassi duramente per loro. Non mi ero mai chiesto come interpretassero le mie assenze.

Beth se n’era andata un martedì qualunque, con le chiavi della macchina in mano e la lista della spesa in tasca. I gemelli avevano quattro anni. Nessuno li aveva fatti sedere per spiegare, con parole che potessero comprendere, perché una porta che si apriva ogni mattina avesse smesso di riportare indietro una persona. Se l’erano spiegato da soli, come fanno i bambini, e la conclusione a cui erano arrivati era che le porte fossero pericolose.

«Mi dispiace, tesoro.»

Eli lasciò andare piano il grembiule di Rosa.

«Tornerai domani?»

«Certo che tornerò. E se mai dovessi fare tardi, ti telefonerò, così non resterai ad aspettare e a chiederti che fine ho fatto. Non dovrai più stare lì senza sapere.»

Strinsi entrambi i bambini tra le braccia.

Diane era accanto al divano, con le labbra serrate. Era venuta per difendere la memoria di sua sorella e aveva appena scoperto di aver contribuito anche lei al silenzio dei suoi nipoti. Per tutti quei mesi aveva detto loro, con dolcezza ma fermezza, che i bambini grandi non piangevano e che la mamma non avrebbe voluto vederli tristi. Credeva di proteggerli.

Rosa riprese la borsa. «Credo che abbiate bisogno di un po’ di tempo da soli. Possiamo parlarne domani, quando saremo tutti più tranquilli.»

Ma alzai la testa.

«Rosa, non devi andartene per qualcosa che è stato detto qui. Lavori in questa casa e meriti di essere trattata con rispetto.»

Poi mi voltai verso mia cognata.

«Nessuno prenderà il posto di Beth. Ma non permetterò nemmeno che i miei figli perdano un’altra persona importante per paura di quello che potrebbero pensare gli altri.»

Diane non rispose.

Quella sera, prima di andare a letto, trovai Jack seduto sul materasso, con la chitarra stretta tra le braccia.

«Rosa tornerà?»

«Certo.»

«È solo che stiamo preparando qualcosa per te.»

«Ah sì?»

«È una sorpresa. Non puoi farmi altre domande.»

Per la prima volta dopo tanto tempo, uscii da una camera da letto sorridendo.

Il giorno dopo convocai una riunione del mio gruppo dirigente. I miei soci erano abituati ad avermi a disposizione praticamente a ogni ora, perciò rimasero sorpresi quando annunciai che avrei delegato parte delle mie responsabilità e smesso di fissare riunioni fuori orario.

«Siamo nel bel mezzo di un’espansione», protestò uno di loro. «Non puoi staccare proprio adesso.»

Chiusi la cartellina che avevo davanti.

«Sono due anni che non stacco. E mentre eravamo qui a parlare dei margini di profitto, i miei figli credevano che ogni volta che uscivo di casa sarebbero rimasti orfani.»

Dopo quelle parole, nessuno obiettò.

Sapevo che cambiare abitudini non avrebbe risolto tutto dall’oggi al domani. Continuai ad accompagnare i bambini ai loro appuntamenti e raccontai alla loro psicologa quello che avevo scoperto. La dottoressa Brennan accolse con calore la notizia dei progressi dei gemelli e mi incoraggiò a mantenere la nuova routine. Mi suggerì anche qualcosa da provare: un piccolo rituale per quando uscivo. Ogni mattina, prima di andarmene, mi sarei accovacciato, avrei detto ai bambini dove andavo e quando sarei tornato e l’avrei scritto sulla lavagna bianca in cucina. Eli disegnava un orologino accanto all’ora. Jack aggiungeva una mia figurina con un sorriso enorme.

Da quel momento in poi, la prima ora dopo il mio rientro fu interamente dedicata ai miei figli. Il telefono restava in un cassetto. Il computer portatile rimaneva chiuso. E io mi sedevo sul tappeto, anche se continuavo a suonare i bonghi molto peggio di Eli.

Una mattina trovai un biglietto attaccato al frigorifero.

Papà, oggi devi tornare presto. Abbiamo una canzone nuova.

La scrittura infantile pendeva verso il basso e un paio di parole erano sbagliate. Piegai con cura il foglietto e lo infilai nel portafoglio.

Quel pomeriggio tornai a casa prima delle cinque. I gemelli mi aspettavano con le loro magliette preferite. Rosa aveva messo il microfono accanto al divano e spostato il tavolino per lasciare loro spazio.

«Siediti proprio lì, papà», ordinò Jack.

Eli batté piano sui bonghi e suo fratello cominciò a strimpellare.

La canzone parlava di una casa troppo grande quando mancavano le persone a cui volevi bene. Di due bambini che aspettavano alla finestra. Di un padre che tornava a casa per restarci. Rosa canticchiava insieme a loro, lasciando che i bambini cantassero i versi che avevano inventato.

Ascoltai senza muovermi.

Quando ebbero finito, Jack chiese: «Ti è piaciuta?»

Cercai di rispondere, ma la voce non mi uscì. Mi coprii il viso con le mani e scoppiai a piangere. I gemelli si guardarono, confusi.

«L’abbiamo suonata male?» chiese Eli.

Scossi la testa e allargai le braccia. «Avete suonato la canzone più bella che abbia mai sentito in vita mia.»

I bambini corsero ad abbracciarmi. Sopra le loro teste, vidi Rosa scivolare in silenzio verso la cucina. Sapeva che quel momento apparteneva a noi.

Qualche giorno dopo, Diane telefonò per scusarsi e chiese se poteva assistere a una delle prove. Arrivò con un sacchetto di ciambelle comprate in pasticceria e una vecchia fotografia di Beth. Nell’immagine, sua sorella sedeva al pianoforte, incinta dei gemelli, e sorrideva all’obiettivo.

«Credo che questa dovrebbe stare in salotto», disse.

Posai la fotografia sul pianoforte. Poi cominciammo a suonare.

Diane guardava Rosa correggere pazientemente la diteggiatura di Jack e incoraggiare Eli quando perdeva il tempo. Quando la canzone finì, aveva gli occhi pieni di lacrime. Si avvicinò a Rosa.

«Mi dispiace per quello che ho detto l’altro giorno. Credevo di difendere mia sorella.»

«Capisco.»

«No. Mi sbagliavo su di te. Ero così preoccupata che i ragazzi dimenticassero Beth che non mi ero resa conto che stavano imparando a ricordarla senza soffrire tanto.»

Rosa le strinse delicatamente la mano.

Da quel momento, Diane andò a trovare i nipoti con un atteggiamento diverso. Raccontava loro storie della madre da bambina e delle canzoni che le due sorelle cantavano sul sedile posteriore durante i viaggi di famiglia verso il lago Michigan. Il ricordo di Beth smise di essere un argomento proibito.

Ma c’erano ancora giorni difficili.

Un pomeriggio, Eli tornò da scuola insolitamente silenzioso. Non ero lì per vederlo, ma Rosa me ne parlò più tardi, quella sera. Lasciò cadere lo zaino accanto alla porta e si sedette davanti ai bonghi. Li colpì con un ritmo aspro e spezzato. Rosa capì subito che c’era qualcosa che non andava e si sedette accanto a lui.

«È successo qualcosa oggi?»

Ci mise molto a rispondere. «Un bambino della mia classe dice che è strano non avere una mamma.»

Rosa lo lasciò finire.

«E ha detto che tu non sei la mia mamma perché pulisci le case.»

Lei respirò lentamente. «È vero che non sono tua madre. Tua madre è Beth, e lo sarà sempre. Ma questo non significa che non possa volerti bene e prendermi cura di te.»

Eli abbassò la testa. «Posso essere triste anche se adesso papà è felice?»

«Certo che puoi. Non devi nascondere quello che provi solo per far stare bene gli altri.»

Indicò i bonghi con un cenno. «Se fai fatica a dirlo a parole, puoi suonare per un po’. Poi, quando torna a casa il tuo papà, glielo diremo insieme.»

Quella sera, a cena, Eli mi raccontò cos’era successo. Posai la forchetta sul tavolo.

«Amico mio, puoi parlarmi della mamma quando vuoi. Anche se mi vedi piangere.»

Jack guardò verso il salotto. «E allora perché non suoni mai il suo pianoforte?»

Non risposi. Non avevo una risposta che un bambino di sei anni potesse capire.

Dopo che i ragazzi furono a letto, scesi al piano di sotto e mi fermai davanti allo strumento. Passai le dita sul coperchio di legno. Mi tornarono in mente le mani di Beth, il suo modo di canticchiare mentre cercava una nota, le sere in cui discutevamo affettuosamente perché accelerava sempre il tempo. Per due anni avevo evitato quel pianoforte, convinto che aprirlo significasse rivivere il giorno peggiore della mia vita.

Alla fine sollevai il coperchio.

Mi sedetti e cominciai a suonare una melodia che Beth amava. All’inizio le dita mi tremavano. Sbagliai e dovetti fermarmi per riprendere fiato. Ma continuai. Quando finii, mi accorsi che piangevo e sorridevo allo stesso tempo.

La mattina dopo, Rosa trovò il pianoforte aperto. Non disse nulla. Si limitò a pulire i tasti con un panno morbido e a raddrizzare la fotografia di Beth.

I gemelli scesero le scale di corsa, facendo un gran baccano.

«Papà ha aperto il pianoforte!» gridò Jack.

Spuntai dalla cucina. «Vi va di suonare insieme questo pomeriggio?»

Eli sollevò le braccia. «Anche Rosa!»

Lei sorrise. «Se mi lasciate cantare, mi piacerebbe molto.»

Quel pomeriggio nacque una piccola band di famiglia. Non eravamo particolarmente bravi. Jack correva con gli accordi, Eli improvvisava troppo e io dovevo recuperare due anni di pratica. Ma le nostre risate riempivano ogni angolo della casa.

Qualche settimana dopo, la scuola annunciò uno spettacolo di primavera in cui gli studenti avrebbero potuto esibirsi davanti alle loro famiglie. I gemelli vollero iscriversi subito.

«Però Rosa deve venire», avvertì Jack.

«Non se lo perderà», promisi.

Il giorno dello spettacolo, annullai un pranzo con degli investitori stranieri e arrivai a scuola prima che aprissero le porte dell’auditorium. Venne anche Diane. Rosa si sedette accanto a me, le dita intrecciate, e sorrise nervosamente.

Quando annunciarono i nomi dei gemelli, Jack salì sul palco con la sua chitarra rossa ed Eli con i bonghi. All’inizio scrutarono il pubblico. Alzai una mano. Rosa fece lo stesso.

Poi cominciarono a suonare.

Ci furono qualche accordo sbagliato e un paio di pause inaspettate, ma i fratelli si guardavano e si aiutavano a vicenda. Prima dell’ultima strofa, Jack si avvicinò al microfono.

«Questa canzone è per la nostra mamma, che non è più qui. E per il nostro papà e Rosa, che ci hanno insegnato che possiamo essere felici anche se ci manca tanto.»

Nell’auditorium calò il silenzio. Diane scoppiò a piangere. Inspirai, guardai Rosa e mi accorsi che non riuscivo a dire una parola.

Quando l’esibizione finì, la sala si riempì di applausi. Eli saltellò sul posto. Jack mi fece il pollice in su. Mi resi conto che nessun premio aziendale mi aveva mai fatto provare un orgoglio simile.

Durante il viaggio di ritorno, i ragazzi parlarono senza sosta, discutendo su chi avesse ricevuto più applausi e su quale canzone avrebbero preparato per lo spettacolo successivo. Quando l’auto si fermò, corsero in giardino. Io rimasi per un momento al posto di guida e Rosa restò con me.

«Rosa.»

«Sì?»

«Quando ti ho assunta, pensavo di aver bisogno di qualcuno che si occupasse della casa.»

Lei mi guardò.

«Invece avevo bisogno di imparare a prendermi cura delle persone che ci vivono.»

Rosa sorrise. «Adesso lo stai facendo.»

«Grazie per averli ascoltati quando io non sapevo come fare.»

Entrammo insieme. Dal salotto, Eli gridò che voleva suonare una canzone prima di cena. Posai le chiavi, mi tolsi la giacca e mi sedetti al pianoforte. La fotografia di Beth era ancora sul coperchio. I miei figli presero i loro soliti posti e Rosa cominciò a cantare.

Per due anni avevo creduto che chiudere il pianoforte fosse un modo per proteggere il ricordo di mia moglie. Ora capivo che Beth non avrebbe mai voluto che i suoi figli crescessero nel silenzio. In casa aleggiava ancora un’assenza che niente avrebbe potuto colmare, ma non era più vuota d’amore.

Da quel momento, ogni volta che tornavo a casa dal lavoro e sentivo i bonghi di Eli dall’ingresso, posavo la ventiquattrore sul pavimento e andavo dritto in salotto.

Avevo imparato che gli affari potevano aspettare, che le riunioni si potevano riprogrammare e che i soldi si potevano riguadagnare.

Ma l’infanzia dei miei figli non sarebbe tornata mai più. E nessuna fortuna al mondo valeva la pena di perderla una seconda volta.



