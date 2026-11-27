



Ore 14 Sera riferisce che il portatile sarebbe stato portato in un’abitazione privata e segnala accessi non riportati nei verbali. La circostanza resta da verificare in sede giudiziaria.





Il portatile di Alberto Stasi, affidato ai Carabinieri il 14 agosto 2007, torna al centro dell’attenzione per alcuni aspetti delle prime verifiche sull’uccisione di Chiara Poggi. A Ore 14 Sera, in onda su Rai 2 il 26 novembre, Salvo Sottile ha parlato di una possibile uscita del computer dalla caserma di Garlasco e di un suo successivo passaggio in una proprietà privata. La redazione afferma di disporre di riscontri sull’uscita; non è invece stato stabilito in sede giudiziaria che il trasferimento sia avvenuto.

Il caso riporta l’attenzione sulla conservazione e sull’esame dei reperti digitali dopo il delitto. Alberto Stasi, che era il fidanzato di Chiara Poggi, ha ricevuto una condanna definitiva a sedici anni di carcere per l’omicidio. La Procura di Pavia ha riaperto l’indagine; Salvo Sottile ha riferito che il procuratore Fabio Napoleone starebbe esaminando anche la gestione del computer. Secondo il conduttore, gli investigatori avrebbero ora a disposizione un quadro più ampio, composto anche da testimonianze. La trasmissione non ha indicato chi avrebbe avuto accesso al dispositivo. Restano quindi da chiarire le persone coinvolte e i passaggi compiuti, senza che le informazioni diffuse costituiscano già una ricostruzione giudiziaria definitiva. Le verifiche riguardano un reperto centrale per gli accertamenti nelle prime fasi.

Stasi consegnò spontaneamente il portatile ai militari il giorno dopo la morte di Poggi. Secondo la ricostruzione presentata in trasmissione, il computer avrebbe dovuto essere trasferito il 14 agosto al Comando di Vigevano. I tabulati informatici esaminati dalla redazione indicherebbero invece attività sul dispositivo già in quelle ore e nei giorni successivi. La puntata ha posto domande sulla sua collocazione e su chi lo abbia utilizzato, senza fornire una ricostruzione definitiva di ogni passaggio. L’eventuale uscita dalla caserma è stata descritta come un’ipotesi sottoposta ad approfondimenti, non come un fatto stabilito da una decisione giudiziaria.

La ricostruzione televisiva si sofferma anzitutto sulle ore notturne fra il 14 e il 15 agosto. Il computer avrebbe registrato operazioni tra le 00.07 e le 00.49, con copie di contenuti, secondo quanto illustrato nel servizio. La redazione ha fatto notare che i verbali non menzionerebbero quelle attività. Il programma ha poi riferito di un ulteriore accesso il 15 agosto e ipotizzato che quel giorno il portatile fosse stato condotto in una casa privata, prima che Stasi risultasse indagato. I dati mostrati, tuttavia, non identificano da soli l’utilizzatore né consentono di ricostruire con certezza la posizione del dispositivo in ogni momento.

La trasmissione ha inoltre riferito che il portatile sarebbe stato utilizzato il 20, il 21 e il 22 agosto e che in quelle date sarebbe stato copiato materiale senza verbalizzazione. Il 29 agosto, prima della consegna al RIS, sarebbe stato svuotato il cestino. Non sono gli unici passaggi contestati: un documento mostrato durante la puntata riporta una richiesta di chiarimenti della sostituta procuratrice Rosa Muscio, che domandava perché sul computer e sull’hard disk non fossero presenti materiali e fotografie rinvenuti in precedenza. Il documento segnala una questione investigativa; non prova da solo chi abbia rimosso o trasferito i file.

In studio è intervenuto Antonio De Rensis, difensore di Stasi. Ha dichiarato di non riuscire a credere che il computer sia stato allontanato da una struttura statale, aggiungendo che, qualora l’ipotesi trovasse conferma, la credibilità dell’indagine del 2007 ne uscirebbe compromessa. Si tratta del giudizio dell’avvocato su una circostanza non ancora verificata. Salvo Sottile ha invece affermato che la redazione ha ottenuto conferma dell’uscita del dispositivo e che lui è pronto a parlarne con i magistrati. Ha precisato, tuttavia, che per ora il programma non sa indicare chi avrebbe portato via il computer.

La trasmissione ha raccolto anche le parole del brigadiere Pennini, coinvolto negli accertamenti svolti all’epoca. Ha dichiarato di ignorare chi abbia avuto in mano il portatile e di non sapere se questo sia stato condotto a Pavia oppure a Vigevano. Ha ricordato che a Pavia aveva sede il reparto operativo, incaricato della prima indagine e del sopralluogo. Il suo intervento non permette di individuare l’effettivo utilizzatore del computer o di sciogliere le differenze segnalate tra registrazioni informatiche e verbali. Secondo il programma, gli accessi sono stati ricostruiti esaminando i dati del dispositivo.

Un altro tema discusso riguarda l’esame svolto dal RIS. La relazione depositata nel dicembre 2007 avrebbe collocato l’attività sul computer in 41 minuti, dalle 9.36 alle 10.17. Gli esperti Roberto Porta e Occhetti, citati nel servizio per il loro lavoro nel processo di primo grado, avrebbero rilevato dati digitali non approfonditi dai RIS. Porta ha parlato di tracce relative al dizionario dei sinonimi e contrari di Word, attivato alle 11.37 e alle 11.58, sostenendo che l’operazione avrebbe richiesto l’intervento dell’utente. La trasmissione ha presentato questi elementi come oggetto di una diversa lettura tecnica, non come conclusioni condivise.

La ricostruzione proposta in trasmissione colloca un’accensione del computer alle 8.08 del 14 agosto; dieci minuti dopo, qualcuno avrebbe salvato e chiuso il documento della tesi. Per il 17 agosto, invece, un verbale attribuirebbe al Capitano Cassese la consultazione dei contenuti, senza che il portatile riporti attività in quella data. Porta avrebbe inoltre rilevato l’impossibilità di sapere chi lo utilizzasse: erano in funzione due postazioni e mancava un dato capace di localizzare l’impiego. Le anomalie descritte richiedono controlli su registri, reperti e procedure; il servizio non formula un esito definitivo sui singoli episodi.

Secondo Sottile, l’indirizzo IP insieme agli altri dati del computer potrebbe contribuire a individuare chi lo ha usato. Il conduttore ha detto che anche la Procura di Pavia sta approfondendo questo versante, ma non ha reso noto il nome di chi, a detta della redazione, avrebbe fatto uscire il portatile. Non è ancora accertato se il dispositivo sia stato davvero portato in un’abitazione privata, chi vi abbia avuto accesso o quali interventi siano stati eseguiti. Le dichiarazioni di Ore 14 Sera e i dubbi sui verbali non costituiscono una verifica giudiziaria. Restano quindi aperti gli accertamenti sulla gestione del computer nei giorni successivi alla consegna.



