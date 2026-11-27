



A Ore 14 Sera l’avvocato ha sollevato il dubbio su un possibile trasferimento del dispositivo in un luogo privato, circostanza che al momento non risulta accertata.





La gestione del computer di Alberto Stasi è tornata al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. Giovedì 26 novembre, durante Ore 14 Sera su Rai 2, l’avvocato Antonio De Rensis ha espresso preoccupazione per la possibilità che il dispositivo, acquisito dagli investigatori dopo l’omicidio di Chiara Poggi, sia stato trasferito fuori da un luogo istituzionale. Il legale ha precisato di voler ritenere che non sia accaduto. L’eventuale passaggio in un ambiente privato, ha osservato, porrebbe una questione diversa dalla sola alterazione dei dati. Al momento, però, non è accertato che il computer sia stato portato in un’abitazione privata.

Nel corso della trasmissione condotta da Salvo Sottile si è parlato delle criticità relative alle prove raccolte nel 2007. De Rensis ha richiamato in particolare la necessità di stabilire dove si trovasse il computer il 14 e il 15 agosto di quell’anno. La sua domanda riguarda anche chi abbia avuto accesso al dispositivo e quali spostamenti abbia compiuto dopo la consegna agli investigatori. Non ha presentato come provato un trasferimento in un luogo privato: ha espresso il timore che possa essere avvenuto e ha auspicato che le verifiche escludano questa eventualità. La ricostruzione della custodia resta quindi un punto aperto.

Vari addetti usarono il computer, accendendolo e consultandone i contenuti. Stando alle ricostruzioni della vicenda, quelle attività intervennero su una porzione dei dati, senza le cautele digitali indispensabili per mantenerli intatti. Ne andarono perdute informazioni che avrebbero potuto aiutare a delineare cosa fece Stasi la mattina del 13 agosto 2007. Gli esperti incaricati in un secondo momento riuscirono comunque a ripristinare elementi relativi all’impiego del dispositivo. Il confronto verte quindi sugli effetti delle modifiche e sui metodi seguiti all’epoca. Per De Rensis, quelle alterazioni impedirono di far valere immediatamente l’alibi del proprio assistito.

Le discussioni sulla conduzione dell’inchiesta comprendono anche rilievi riguardanti diversi reperti e procedure. Nel dibattito sono stati richiamati il profilo genetico recuperato sotto le unghie di Chiara Poggi, la traccia contrassegnata dal numero 33 e gli esami eseguiti sui pedali della bicicletta. Si segnalano inoltre difformità nel trattamento di alcune prove, ma qui non sono forniti altri particolari. Il computer assume comunque un ruolo autonomo: può aiutare a ricostruire l’attività di Stasi e resta da chiarire chi ne ebbe la custodia dopo il ritiro degli investigatori. Occorre quindi distinguere quanto risulta documentato dalle ipotesi ancora da controllare: non è provato che il dispositivo sia stato portato in una casa privata.

Il caso giudiziario resta aperto su più fronti. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima; Sempio ha sempre respinto le accuse. L’udienza preliminare sulla richiesta è fissata al 25 febbraio 2027. Intanto Antonio De Rensis e Giada Bocellari lavorano alla revisione della condanna di Stasi. La difesa di Sempio ha prospettato possibili iniziative per evitare che procedano contemporaneamente due procedimenti riferiti allo stesso delitto. Sono questioni distinte dalla controversia sul computer.

Già in precedenti apparizioni televisive, De Rensis aveva sollecitato una ricostruzione puntuale degli spostamenti del computer e dell’identità di chi avrebbe potuto usarlo. A Ore 14 Sera, il legale è tornato sulla necessità di chiarire la catena di custodia del dispositivo, senza indicare dove esso sia stato tenuto in ciascuna fase. Le verifiche sulle attività svolte e sui possibili trasferimenti potrebbero aiutare a definire come fu gestita la prova; tuttavia, la fonte non riporta una conclusione definitiva. Quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, le discussioni sulle procedure di raccolta e conservazione degli elementi investigativi restano parte del confronto giudiziario e alimentano interrogativi ancora privi di risposta pubblicamente riferita.



