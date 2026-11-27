Dopo l’olio versato nell’armadio, il ballerino ha minacciato la squalifica. La regia ha interrotto l’audio, ma non ci sono state conseguenze disciplinari.





Dopo l’olio versato nell’armadio, il ballerino ha minacciato la squalifica. La regia ha interrotto l’audio, ma non ci sono state conseguenze disciplinari.





Uno scherzo finito male ha acceso lo scontro tra Andreas Muller e Giulia Provvedi nella Casa del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dalla finale. Dopo una serie di dispetti reciproci, la cantante ha versato olio d’oliva nell’armadio del ballerino. Lui ha reagito con rabbia, dicendo di voler arrivare alla squalifica; poco dopo, mentre parlava in giardino, la regia ha tolto l’audio. Muller è però rimasto in gara. Le altre concorrenti lo hanno aiutato a calmarsi e, in seguito, Provvedi gli ha chiesto scusa. La vicenda si è conclusa senza provvedimenti disciplinari.

Andreas aveva dato inizio alla vicenda nascondendo effetti personali di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Da quel momento i dispetti si erano susseguiti. Giulia rovesciò a terra gli abiti custoditi nell’armadio del ballerino; lui, visto il disordine, portò per la camera gli indumenti della cantante. I due proseguirono per un po’ con le provocazioni, che in apparenza non allarmavano gli altri. La situazione mutò quando Provvedi versò olio nell’armadio di Muller: Andreas ritenne che quel gesto oltrepassasse il limite delle schermaglie iniziali.

Andreas pretese che il guardaroba fosse ripristinato e chiarì che non avrebbe sistemato lui il disordine. Guendalina Tavassi si dissociò dal gesto di Giulia, precisando di esserne estranea. Intanto domandò a Muller di ridarle la sigaretta elettronica che lui aveva occultato. Ancora contrariato, il ballerino uscì dalla camera e raggiunse il giardino. Qui si rivolse al Grande Fratello, evocando l’ipotesi di provocare la propria squalifica; chiese inoltre se dovesse parlare con il microfono attivo oppure no. Non riuscì a completare il pensiero: la regia gli tolse l’audio e, poco dopo, cambiò ripresa. La frase si interruppe proprio lì, senza ulteriori parole.

Le ragioni della scelta della regia restano sconosciute: non è stato chiarito perché il microfono di Muller sia stato disattivato. Una possibile interpretazione è che si volessero evitare in onda parole inappropriate, ma si tratta soltanto di un’ipotesi. La prospettata squalifica non si è concretizzata, perché non è accaduto nulla che giustificasse l’esclusione e Andreas è rimasto nella competizione. Le altre concorrenti lo hanno calmato e persuaso a rientrare nella Casa. Anche Giulia ha riconosciuto di aver oltrepassato un limite per l’amico. Lo ha raggiunto in cucina, dove gli ha chiesto scusa: aveva vissuto il gesto come uno scherzo e non aveva immaginato una reazione.

Dopo molte ore segnate da tensioni, pause e confronti, Giulia si avvicinò ad Andreas, che ricambiò il suo abbraccio con un accenno di sorriso. Lui accolse le scuse e le chiese di non ripetere quel gesto, spiegando che un’altra occasione simile lo avrebbe portato a interrompere ogni dialogo con lei. La vicenda terminò senza squalifiche e senza ulteriori provvedimenti. Pur avendo detto di voler provocare la propria espulsione dal programma, il ballerino rimase nella Casa. In giardino, inoltre, non completò quanto stava dicendo: la regia aveva tolto l’audio. Il chiarimento con Provvedi arrivò prima della fine dell’esperienza televisiva, attesa a breve.

La conclusione del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre, al 75° giorno: in quell’occasione verrà proclamato il vincitore dell’edizione. Sono questi i riferimenti temporali previsti per la chiusura del reality. Dopo la lite, Muller, Provvedi, Tavassi e gli altri partecipanti hanno continuato a vivere nella Casa. La disputa era nata da oggetti messi da parte e vestiti sparsi, fino al gesto dell’olio nell’armadio, ma non ha causato l’uscita del ballerino. In cucina, dopo il confronto e le scuse di Giulia, Andreas ha acconsentito a fare pace, mettendo però in chiaro che non avrebbe accettato un’altra provocazione dello stesso genere.



