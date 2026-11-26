



Il Grande Fratello Vip chiuderà la nona edizione lunedì 30 novembre. Nelle quote citate, Federica Morello precede Andreas Muller.





A pochi giorni dalla conclusione, un fatto nella Casa ha attirato sguardi. Andreas Muller è comparso mentre collocava con cura i propri effetti in una valigia. Le immagini ritraggono il concorrente alle prese con l’ordine delle sue cose. L’episodio giunge quando il Grande Fratello Vip sta per terminare. Non è stato annunciato un suo addio al reality in anticipo. La scena non viene collegata a una possibile eliminazione. Fare i bagagli può essere un preparativo consueto prima di uscire. L’ultima puntata della nona edizione andrà in onda lunedì 30 novembre. Canale 5 la trasmetterà in prima serata. Ilary Blasi presenterà la serata, che proclamerà il vincitore.

Prima che il pubblico conosca l’esito della finale, i pronostici offrono un’indicazione incerta. Per più di un mese Andreas Muller è stato ritenuto il concorrente con maggiori possibilità di vincere, ma nelle settimane recenti Federica Morello ha recuperato terreno. La modella ligure ora precede il ballerino nelle valutazioni dei bookmaker. Il cambio di posizione alimenta il confronto tra i sostenitori dei due: c’è chi continua a puntare su Andreas e chi considera Federica la possibile vincitrice. I dati disponibili, aggiornati a mercoledì 25 novembre, assegnano a Morello una quota di 1,55 su Snai e a Muller una di 3,00. Eurobet indica rispettivamente 1,65 per lei e 3,00 per lui.

Le cifre diffuse dagli operatori fotografano soltanto le loro valutazioni e collocano Morello davanti a Muller; non costituiscono una previsione certa della decisione finale. A scegliere il vincitore saranno gli spettatori con le votazioni, mentre il ballerino rimane ancora in gara. Anche la valigia va letta separatamente dai pronostici: la fonte non segnala alcuna uscita anticipata e riconduce i preparativi alla chiusura ormai vicina del reality. In vista dell’ultima puntata, sistemare gli effetti personali è compatibile con il normale congedo dalla Casa, senza incidere sulla competizione per il titolo.

La vicinanza della puntata conclusiva rende più osservati anche episodi ordinari. Conversazioni, atteggiamenti e gesti dei partecipanti diventano argomento di discussione sui social. La fonte menziona con tono scherzoso l’attenzione riservata a una valigia, precisando però che le battute riportate sono esemplificative e non provengono da utenti verificati. Per questo non si possono assegnare a singoli spettatori. Il resoconto segnala molta curiosità intorno al ballerino, ma non documenta commenti individuali. Le immagini, stando a quanto riportato, lo ritraggono mentre mette a posto i suoi effetti. Non c’è alcun annuncio che indichi una sua uscita dalla Casa prima degli altri finalisti.

Il percorso di Muller ha suscitato attenzione per il coinvolgimento emotivo, i rapporti non semplici con alcuni compagni e i confronti che hanno alimentato discussioni anche all’esterno della Casa. La sua notorietà pareva renderlo ben piazzato per l’appuntamento finale. Nelle ultime settimane, tuttavia, le valutazioni sul possibile esito sono cambiate, così come alcuni assetti che sembravano sicuri. Il sorpasso di Morello nelle quote rappresenta un indizio di questa evoluzione, ma non determina chi si aggiudicherà il montepremi. Chi è ancora in gara si avvicina alla fine dell’esperienza nel reality. Intanto gli spettatori attendono di sapere chi sarà proclamato vincitore.

I dati riferiti al 25 novembre si limitano alle quote, in cui Morello è avanti, e alla scena di Muller intento a preparare la valigia. Non viene detto che questo gesto provi una sua uscita prima del tempo. Sistemare gli oggetti personali è compatibile con la normale chiusura del programma, attesa per lunedì 30 novembre. A decidere l’esito sarà il voto del pubblico, non le valutazioni degli scommettitori e nemmeno il bagaglio mostrato. La puntata finale della nona edizione andrà in onda in prima serata su Canale 5; la condurrà Ilary Blasi. Durante la trasmissione verrà annunciato il vincitore del Grande Fratello Vip.



