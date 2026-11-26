



Le rilevazioni online lo indicano fuori dall’ultimo appuntamento, ma il televoto ufficiale non ha ancora deciso il verdetto





Canale 5 ospiterà lunedì 30 novembre, in fascia serale, l’atto conclusivo del Grande Fratello Vip 9, appuntamento ormai imminente per concorrenti e telespettatori. Alla guida della puntata ci sarà Ilary Blasi, mentre la decisione su chi vincerà spetterà a chi segue il programma e voterà fra i partecipanti rimasti. Prima dell’epilogo, nella Casa si sono moltiplicati discussioni e scontri; a far discutere fuori dal reality è stato anche Roncaccia, dopo aver menzionato questioni personali di Piera Meloni. Alcuni sondaggi in rete lo escludono dall’ultimo atto, ma non rappresentano l’esito certificato del televoto.

Le critiche a Roncaccia sono nate dopo che, davanti alle telecamere, ha riferito dettagli intimi su Meloni. L’accaduto ha riportato l’attenzione sull’appropriatezza di parlare in televisione di dati personali riguardanti un’altra partecipante. Le reazioni menzionate nella fonte non vanno tutte nella stessa direzione: c’è chi giudica inopportuno rendere noti quei particolari e chi preferisce considerare il dialogo nel suo insieme, anziché trasformare ciascun episodio in una controversia. Gli esempi di commenti riportati nel testo originario hanno valore illustrativo e non risultano verificati come citazioni; non sono quindi presentati qui come parole testuali di utenti.

La questione investe anche il limite fra parlare della propria vicenda e rendere pubblica quella di un’altra persona. Nel Grande Fratello Vip le telecamere riprendono i partecipanti per buona parte del giorno; ciò, secondo le critiche citate, non risolve il problema della tutela della riservatezza. Sui social il confronto continua e gli appassionati restano divisi. Al momento mancano dati che consentano di capire se le polemiche abbiano inciso sulle preferenze espresse online, oppure di prevedere possibili effetti sul risultato del voto ufficiale.

Le consultazioni online menzionate dalla fonte assegnano a Roncaccia una posizione che lo terrebbe fuori dalla finale. È un’indicazione negativa per lui, ma non anticipa il verdetto della trasmissione: i sondaggi sono distinti dal televoto e non permettono di sapere con sicurezza chi raggiungerà la puntata conclusiva. Non è provato neppure che le contestazioni per le parole su Meloni abbiano determinato quelle indicazioni. La fonte non pubblica cifre, percentuali o criteri tecnici delle rilevazioni; si limita a riferire la collocazione del concorrente e ricorda che sarà il voto ufficiale a risolvere il dubbio.

Tra i nomi considerati in corsa per la vittoria figurano Federica Morello e Andreas Muller, descritti come favoriti. Non sono però disponibili le percentuali delle valutazioni né l’identificazione del sondaggio da cui derivano. Perciò questa indicazione segnala soltanto una previsione riportata, senza certificare chi vincerà o quale sarà il risultato conclusivo. Il quadro di Alessandro Roncaccia è invece presentato come più complicato: alle critiche per quanto riferito sulla sfera privata di Piera Meloni si affiancano rilevazioni online che lo darebbero fuori dalla finale.

La contemporanea presenza di polemiche e indicazioni sfavorevoli non prova che le prime abbiano determinato le seconde. Inoltre, le rilevazioni non sostituiscono il voto ufficiale e non stabiliscono in anticipo la scelta degli spettatori. Sarà il televoto a decidere il vincitore dell’edizione, lasciando al pubblico il verdetto definitivo durante la finale televisiva di lunedì.

La puntata di lunedì 30 novembre, con Ilary Blasi su Canale 5, darà spazio al verdetto conclusivo di questa edizione del Grande Fratello Vip. Fino ad allora, la posizione di Roncaccia rimane incerta: i sondaggi lo segnalano fuori dalla finale, ma non sostituiscono il conteggio ufficiale. La fonte colloca l’episodio su Piera Meloni negli ultimi giorni del programma e ricorda che il concorrente era già stato al centro dell’attenzione per le dinamiche di gioco e i rapporti con gli altri inquilini, senza descriverne ulteriormente i dettagli. Non sono forniti altri precedenti verificati né aggiornamenti successivi.



