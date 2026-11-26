



Secondo Fanpage.It, affiancherà Costantino della Gherardesca insieme a Francesco Paolantoni e Guido Meda





Nel 2027 Chanel Totti sarà nuovamente a Pechino Express, stavolta fuori dalla competizione: Fanpage.It la indica tra i tre inviati della prossima stagione. Condividerà l’incarico con Francesco Paolantoni e Guido Meda; alla conduzione resta Costantino della Gherardesca. Le riprese sono iniziate e vedranno in gara dieci coppie. L’appuntamento televisivo è fissato per la primavera 2027. I concorrenti percorreranno Cile, Argentina e Brasile, passando dal Pacifico all’Atlantico. Per Totti sarà quindi un’esperienza con una funzione differente rispetto alla stagione trascorsa, quando aveva preso parte al programma come concorrente televisivo in precedenza.

La nuova rotta porterà i viaggiatori in tre Paesi sudamericani, ma la fonte non fornisce altri dettagli sulle tappe o sulle coppie in gara. Per ora, le informazioni diffuse riguardano la composizione della squadra degli inviati, le registrazioni in corso e la finestra prevista per la messa in onda. Il coinvolgimento di Totti viene presentato come un ritorno nel programma dopo la vittoria ottenuta nella precedente edizione con l’amico Filippo Laurino. La coppia, chiamata I Raccomandati, aveva superato in finale Jo Squillo e Michelle Masullo. Nel 2027, invece, il compito di Totti sarà accompagnare i concorrenti durante il percorso, non competere con loro.

Prima del nuovo incarico, Francesco Paolantoni era già stato concorrente di Pechino Express: partecipò con Biagio Izzo, collega e amico, formando la coppia chiamata Gli Spassusi. La loro avventura si concluse alla sesta puntata. Secondo la fonte, i pronostici non li favorivano, ma riuscirono a reagire alle difficoltà con ironia e adattabilità. Si trattava di una precedente Esperienza televisiva condivisa dall’attore napoletano con Izzo.

La possibile trasferta di Paolantoni era stata suggerita da una scena apparsa in collegamento a Che tempo che fa. Dietro di lui il paesaggio risultava verde e ancora chiaro, benché in Italia fosse calata la sera. L’immagine aveva alimentato l’ipotesi che si trovasse lontano dal Paese. La sua partecipazione come inviato, tuttavia, è una notizia che Fanpage.It attribuisce alla propria fonte.

Per Guido Meda, invece, il ruolo non è una novità. Il giornalista e telecronista sportivo era già stato inviato in Giappone nella stagione 2026, dalla semifinale del 7 maggio alla finale del 14 maggio. In quell’edizione aveva introdotto la Guido Flag, una bandiera collegata ai suoi racconti e destinata alla coppia che arrivava ultima. Il malus era stato assegnato anche ai Raccomandati e, secondo la fonte, non era stato apprezzato particolarmente dai concorrenti. Gli approfondimenti confermano il contesto: nella stagione 2026 Meda seguì le tappe giapponesi, mentre Lillo e Giulia Salemi furono inviati rispettivamente in Indonesia e in Cina. Non si tratta quindi di un incarico inedito per il telecronista, ma di un ritorno nel programma.

La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino nella stagione 2026 è documentata anche dagli approfondimenti. I Raccomandati si imposero al termine del viaggio attraverso Indonesia, Cina e Giappone, lungo oltre 5.000 chilometri. La finale si concluse a Kyoto: seconde arrivarono Jo Squillo e Michelle Masullo, mentre Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci, chiusero al terzo posto. Per Totti era stato il debutto televisivo. L’esperienza la vide partecipare alla gara insieme a Laurino, amico di lunga data. Il nuovo incarico, stando alle informazioni disponibili, la riporta nello stesso format con una funzione differente. Non sono indicati altri particolari sul suo lavoro da inviata né sulle attività che svolgerà lungo il percorso.

La composizione annunciata per il 2027 comporterebbe l’uscita di Giulia Salemi dal gruppo degli inviati, dopo le esperienze da concorrente nel 2015 e da inviata durante le tappe in Cina. La fonte collega la sua assenza ai nuovi impegni professionali: Salemi è coinvolta in The Traitors, su Prime Video, e nel podcast Non lo faccio x moda. Riporta inoltre indiscrezioni sulla sua separazione da Pierpaolo Pretelli e cita gli impegni legati alla maternità del piccolo Kian. Questi elementi sono presentati come contesto, non come ragioni ufficiali della sostituzione. La notizia sul cast 2027 resta attribuita a Fanpage.It; la data di messa in onda indicata è la primavera del 2027. Al momento, le registrazioni risultano già in corso.



