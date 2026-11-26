



Il conduttore dovrebbe tornare su Rai2 il 26 novembre e registrare la puntata successiva. L’audit interno non ha ancora un esito comunicato.





Il rientro di Pierluigi Diaco negli studi Rai2 per BellaMà è atteso il 26 novembre alle 15:30, stando alle informazioni fornite all’Adnkronos da fonti televisive. Per il giorno dopo, venerdì 27 novembre, sarebbe inoltre in programma la registrazione della puntata. Questi appuntamenti non attestano che la Rai abbia terminato i controlli interni: nessuna fonte citata segnala un rapporto conclusivo o un provvedimento definitivo riguardante Diaco o la trasmissione. La ripresa arriverebbe dopo la mancata messa in onda in diretta del 25 novembre. Le verifiche aziendali, per quanto comunicato, restano senza un esito noto.

Il 25 novembre Rai2 ha mandato in onda BellaMix, una raccolta di materiali già proposti, invece della diretta di BellaMà. Le agenzie hanno attribuito la scelta a un’indisposizione del conduttore, che Diaco aveva segnalato alla Rai. Questa è la ragione comunicata, distinta dalle indiscrezioni riguardanti la puntata precedente. Articoli di stampa hanno descritto possibili tensioni al termine dell’episodio e un’esplosione d’ira attribuita al presentatore, riferendo anche nervosismo fra i partecipanti, in particolare i più giovani. Sono resoconti giornalistici, non la motivazione ufficiale dell’assenza; non è stato reso noto alcun rapporto fra quelle voci e la sostituzione.

Nel corso della preparazione del 26 novembre, la redazione di BellaMà avrebbe fatto pervenire a Pierluigi Diaco una missiva di appoggio, firmata dagli autori e dai collaboratori dei testi. L’Adnkronos riferisce che Daniele Cerioni, responsabile Rai della struttura cui fa capo il programma, ne avrebbe ricevuto copia. Il documento esprime l’orientamento del gruppo sul mantenimento della trasmissione, ma non equivale a una scelta della Rai né anticipa il risultato delle verifiche in corso. La notizia della lettera è emersa mentre si prospettava il rientro del conduttore davanti alle telecamere. L’indisposizione e le voci di attriti restano elementi separati, senza che l’uno chiarisca l’altro.

L’audit Rai si colloca nel seguito delle contestazioni per l’intervista del 3 novembre ad Alberto Ravagnani. L’ospite, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle, era stato interrogato da Diaco su questioni intime, circostanza che aveva generato critiche. L’azienda aveva deplorato i toni usati in alcuni momenti e rivolto scuse a Ravagnani e al pubblico. In un secondo momento erano partite verifiche sulle segnalazioni riguardanti l’ambiente di lavoro nella produzione. Il 13 novembre la Rai aveva reso noto l’avvio dell’audit interno, dopo la segnalazione alla Direzione Intrattenimento Daytime di ulteriori elementi relativi alla conduzione del programma. Non è stato comunicato un verdetto conclusivo.

Tra i materiali citati nelle ricostruzioni giornalistiche figurano testimonianze e registrazioni fuori onda diffuse da Selvaggia Lucarelli, relative ai rapporti di lavoro nella trasmissione. La Rai ha dichiarato di voler verificare la fondatezza degli elementi emersi e di svolgere un audit sulla gestione del programma. Le informazioni disponibili non riportano la conclusione dell’indagine né eventuali conseguenze per Diaco o BellaMà. Separatamente, l’Agcom ha annunciato il 18 novembre l’avvio di una procedura sul rispetto del Contratto di servizio. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esaminerà la puntata del 3 novembre e le modalità dell’intervista, comprese le domande sulla sfera privata riproposte dopo la richiesta dell’ospite di non rispondere.

La valutazione dell’Agcom comprenderà le azioni con cui la Rai avrebbe dovuto sensibilizzare conduttori e collaboratori, nonché le cautele richieste per salvaguardare Ravagnani durante la diretta. Nel corso dell’istruttoria l’azienda potrà esporre la propria posizione. Non è stato ancora definito alcun risultato. Se venisse accertato un inadempimento, l’Autorità avrebbe facoltà di diffidare la Rai a introdurre interventi formativi e verifiche redazionali; senza tali interventi, la sanzione potrebbe raggiungere il 3% del fatturato. Per ora sono soltanto ipotesi previste, non provvedimenti. Gli accertamenti interni Rai e la procedura dell’Agcom restano separati per responsabilità e materia. Intanto, Diaco è atteso negli studi il 26 novembre alle 15:30; non sono state diffuse conclusioni sui procedimenti.



