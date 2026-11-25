Il conduttore ha comunicato alla Rai un’indisposizione. La puntata del 25 novembre è stata sostituita da repliche; secondo fonti televisive, tornerà in onda il giorno successivo.





Il conduttore ha comunicato alla Rai un’indisposizione. La puntata del 25 novembre è stata sostituita da repliche; secondo fonti televisive, tornerà in onda il giorno successivo.





Mercoledì 25 novembre il palinsesto pomeridiano di Rai 2 ha offerto una versione diversa del consueto appuntamento con BellaMa’. Alle 15.30 la trasmissione non è stata proposta in diretta: al suo posto è stato mandato un montaggio composto da momenti già andati in onda. La mancata presenza di Pierluigi Diaco viene ricondotta a un’indisposizione che il conduttore ha comunicato alla Rai, come riporta l’Adnkronos citando fonti televisive. Secondo le medesime fonti, Diaco riprenderà normalmente la conduzione giovedì 26 novembre.

La modifica interessa quindi soltanto la puntata prevista per il 25 novembre; l’indicazione disponibile per l’appuntamento successivo è quella di un rientro regolare. Il montaggio ha preso il posto della diretta nella fascia abituale, senza che le fonti citate segnalino variazioni per il giorno seguente. L’Adnkronos riferisce che l’indisposizione è stata comunicata da Diaco all’azienda.

Le verifiche avviate dalla Rai e le contestazioni sulla gestione del programma hanno accompagnato le settimane precedenti. Stando a Fanpage.It, martedì 24 novembre, una volta conclusa la puntata, sarebbe nato un nuovo momento di tensione: Diaco avrebbe alzato la voce dentro e fuori dallo studio. Si tratta di quanto ricostruito dalla testata, non di una conferma del motivo per cui è mancato alla diretta. L’Adnkronos indica invece che il conduttore ha segnalato all’azienda un’indisposizione.

Secondo la ricostruzione iniziale, non risultava un legame diretto tra la mancata diretta e gli accertamenti in corso. Il 13 novembre la Rai aveva annunciato un audit interno sulla gestione di BellaMa’ e sulle condizioni dei rapporti di lavoro, dopo ulteriori elementi emersi e le segnalazioni arrivate alla direzione Daytime. Le verifiche erano state precedute dall’avvio di un’indagine interna, comunicato l’11 novembre, sulle testimonianze e sulle registrazioni fuori onda diffuse da Selvaggia Lucarelli. L’azienda aveva dichiarato di voler verificare la fondatezza degli elementi e tutelare lavoratori, collaboratori e ospiti.

È in corso anche un esame relativo all’intervista in diretta ad Alberto Ravagnani, andata in onda il 3 novembre. Avviata dall’Agcom il 18 novembre, l’istruttoria mira a verificare l’osservanza, da parte della Rai, degli impegni del Contratto di servizio per la dignità della persona. L’Autorità analizzerà come si è svolto il colloquio, comprese le domande sulla sfera intima riproposte dopo il diniego dell’ospite. Passerà al vaglio anche la sensibilizzazione di conduttori e collaboratori e le precauzioni adottate in diretta. La procedura prevede il confronto con la Rai; gli eventuali provvedimenti dipenderanno dall’esito.

Nei giorni precedenti, Diaco aveva affrontato in trasmissione il tema dei disturbi del comportamento alimentare. Dopo aver ascoltato la testimonianza di una giovane ospite, aveva modificato la scaletta. Il conduttore aveva parlato anche delle proprie fragilità e della depressione, richiamando il ruolo del servizio pubblico. Non aveva invece commentato direttamente le polemiche che lo riguardavano né le testimonianze diffuse da Selvaggia Lucarelli, che aveva pubblicato anche filmati registrati fuori onda. Questi elementi aiutano a ricostruire il clima attorno alla trasmissione, ma non chiariscono da soli il motivo della mancata presenza di Diaco.

Nella giornata del 25 novembre, autori e collaboratori ai testi hanno indirizzato a Pierluigi Diaco una lettera, mettendo in copia Daniele Cerioni, capostruttura Rai. Per esprimere nuovamente fiducia e appoggio alla continuazione del programma, come riferisce l’Adnkronos. La testata aggiunge che il gruppo di lavoro si trovava in redazione per allestire l’appuntamento di giovedì 26 novembre. Nessuna sospensione definitiva di BellaMa’ risulta annunciata. La puntata del 25 novembre è stata sostituita, ma questo non segnala la chiusura del programma. Secondo fonti televisive, Diaco tornerà alla conduzione il giorno successivo. La verifica disposta dalla Rai e l’istruttoria dell’Agcom costituiscono percorsi distinti, in corso, e non vanno confuse con la variazione di palinsesto.



