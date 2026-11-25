



La notizia è stata riferita dal giornalista Gabriele Parpiglia. La presunta separazione non è stata confermata dai diretti interessati.





Gabriele Parpiglia riferisce che Pierpaolo Pretelli avrebbe avviato una nuova frequentazione sentimentale, senza renderne pubblica l’identità. La notizia arriva mentre non c’è ancora una conferma ufficiale della presunta rottura con Giulia Salemi. Anche la fine della relazione, secondo quanto riportato, sarebbe maturata dopo una crisi durata mesi. Le informazioni sulla situazione della coppia provengono dal racconto del giornalista e restano indiscrezioni, non dichiarazioni dei due protagonisti.

Parpiglia situa l’inizio della crisi in un momento precedente alla partenza di Pretelli per L’Isola dei Famosi. La separazione temporanea avrebbe aiutato entrambi a comprendere quanto contasse il legame; una volta tornato in Italia, lui avrebbe incontrato di nuovo Salemi e insieme avrebbero scelto di tentare ancora. Nei mesi estivi, la famiglia avrebbe poi trascorso alcuni giorni di vacanza in Puglia, con il piccolo Kian. Proprio allora, stando alle voci, Giulia avrebbe avvertito un mutamento nei propri sentimenti personali.

Pretelli avrebbe provato a ricostruire la relazione e a riconquistare Salemi, ma senza ottenere il risultato desiderato. La compagna avrebbe deciso di interrompere il rapporto, senza mostrare disponibilità a tornare sulla propria scelta. Dopo la fine della convivenza, lui avrebbe lasciato la Casa e trovato un’altra sistemazione. La separazione apparirebbe quindi come l’esito di difficoltà protratte, non come un evento repentino. In passato, ricorda la fonte, si erano diffuse indiscrezioni su infedeltà e contrasti, mai confermate dai protagonisti.

La relazione era nata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, trasmessa tra il 2020 e il 2021. Salemi, influencer e conduttrice di origini italo-iraniane, e Pretelli, modello ed ex velino di Striscia la notizia, si erano avvicinati nella Casa. Il rapporto era continuato fuori dal programma e la coppia aveva condiviso con i follower momenti personali e professionali. La nascita di Kian aveva segnato una tappa importante della loro vita insieme. I sostenitori, chiamati “Prelemi”, seguivano la storia nata davanti alle telecamere.

La presenza del figlio non avrebbe però risolto le difficoltà sentimentali. La fonte sottolinea che, anche se la relazione dovesse essere finita, Salemi e Pretelli resterebbero legati come genitori. Al momento, nessuno dei due ha annunciato pubblicamente la rottura. Intervistata da Vanity Fair, Salemi ha detto di avere imparato a bastarsi da sola. La frase è stata interpretata da alcuni come un riferimento alla sua situazione privata, ma non equivale a una conferma: l’influencer non ha chiarito se sia ancora legata a Pretelli e ha mantenuto riserbo.

È stato Parpiglia, attraverso la sua newsletter, a introdurre l’ipotesi di una nuova conoscenza per Pretelli. Il giornalista ha sostenuto che lui frequenterebbe una donna, senza fornire il nome né indicare da quanto tempo si vedrebbero. Non è stato precisato se la persona appartenga al mondo dello spettacolo. Le domande sulla sua identità e sulla durata del rapporto restano quindi senza risposta verificabile. Parpiglia ha lasciato intendere che potrebbero esserci sviluppi, ma non ha presentato ulteriori elementi che consentano di identificare la presunta partner.

Per ora i protagonisti non hanno confermato né la rottura né la presunta frequentazione. Non è dato sapere se Pretelli abbia intenzione di presentare la nuova conoscenza al pubblico o se voglia lasciare la propria vita sentimentale lontana dai riflettori. La fonte riferisce che entrambi avrebbero adottato un atteggiamento più riservato rispetto a quando condividevano sui social episodi della relazione. La donna non è stata identificata. Salemi non ha illustrato la situazione della coppia; le versioni sui mesi precedenti restano attribuite a Parpiglia e hanno valore di ricostruzioni.

Parpiglia collega la crisi culminata nella decisione di Salemi a una frequentazione attribuita a Pretelli. Sono indiscrezioni: le voci di tradimenti non hanno ricevuto conferme e non costituiscono prove. La coppia aveva condiviso la nascita di Kian.



