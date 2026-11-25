



I sostenitori hanno sorvolato la Casa con messaggi dedicati al concorrente e al legame con Piera, a pochi giorni dalla finale del 30 novembre.





Nella Casa del Grande Fratello Vip sono giunti ad Alessandro Roncaccia due aerei voluti dai suoi sostenitori. Il loro arrivo ha coinciso con la nostalgia per Piera Meloni e con l’avvicinarsi della fine del reality. Il primo striscione recitava «GRZ X TUTTE LE EMOZIONI ❤️ #ROMEL». Roncaccia ha rivolto un ringraziamento a chi aveva ideato la sorpresa, dicendo: «Vi voglio bene». Non era un’iniziativa della produzione: l’hanno organizzata i fan, desiderosi di fargli sentire la propria vicinanza negli ultimi giorni del programma. Le dediche sono comparse mentre gli inquilini vivevano nella Casa le ore finali di questa edizione televisiva.

La dedica dei sostenitori ha richiamato l’attenzione sulla relazione tra i due inquilini, al centro dell’interesse durante questa edizione. In seguito al passaggio del primo striscione, Alessandro ha chiesto al pubblico di sostenerlo ancora fino a lunedì, data della finale. Ha anche rivolto a Piera un saluto e un augurio di buongiorno. La ragazza era fuori dalla Casa; secondo la fonte, nelle ore precedenti la sua assenza aveva reso Roncaccia malinconico. Il gesto arrivato dall’esterno gli ha offerto l’occasione per esprimere riconoscenza ai fan e ricordare il legame che, nel corso del reality, si è creato tra lui e Piera.

Un nuovo striscione ha sorvolato la Casa a breve distanza dal primo: «IL GIOCO FINISCE IL ❤️ RESTA #ALEPIER». La dedica, più esplicita, ha suscitato emozione anche in Alessandro. Avvicinandosi la finalissima, Roncaccia si è domandato se quei messaggi fossero gli ultimi che avrebbe ricevuto nel corso dell’avventura televisiva. Le due scritte associavano al rapporto con Piera due sigle diverse: sul primo aereo appariva #ROMEL, sul secondo #ALEPIER. Entrambe facevano riferimento al legame tra lei e Alessandro. La fonte non precisa da cosa dipenda la differenza tra gli hashtag né aggiunge informazioni che consentano di interpretarla.

In quel frangente è intervenuta Marina La Rosa, rivolgendo ad Alessandro un invito a vivere con attenzione il tempo rimasto nella Casa. Gli ha suggerito di non lasciare che la nostalgia per Piera condizionasse questi ultimi giorni. Ha riconosciuto che la loro relazione aveva coinvolto il pubblico, ma ha anche ricordato che Alessandro poteva continuare a farsi apprezzare come concorrente autonomo, senza dipendere dal legame con la ragazza. L’intervento univa quindi il riconoscimento dell’emozione suscitata dalla coppia a un incoraggiamento rivolto al percorso personale di Roncaccia.

Alessandro ha accolto quel momento esprimendo riconoscenza ai sostenitori che gli sono rimasti vicini con continuità. Ha chiesto loro di restare al suo fianco anche nella fase finale, quando il programma si avvicinava alla conclusione. Il suo appello riguardava il sostegno dei fan, mentre Marina incoraggiava l’autonomia personale.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre e sarà condotta da Ilary Blasi. La serata conclusiva dell’edizione stabilirà chi sarà il vincitore. Chi è ancora in gara trascorre gli ultimi giorni sotto le telecamere, dopo settimane caratterizzate da discussioni, amicizie, incomprensioni, uscite dal gioco e passaggi emotivamente intensi. In questo periodo anche il sostegno ricevuto dall’esterno fa parte della vita quotidiana nella Casa. La fonte parla di un clima dominato dall’attesa della chiusura, ma non specifica il numero dei concorrenti rimasti né aggiunge informazioni sul televoto o sui finalisti.

Per Roncaccia i messaggi arrivati dall’esterno si sono inseriti in giorni già segnati dal pensiero di Piera. Le dediche aeree gli hanno provocato emozione e nostalgia, ricordandogli anche che i sostenitori seguivano il suo percorso. Alessandro ha espresso riconoscenza ai fan e ha mandato alla ragazza un saluto, senza che il racconto specifichi se lei lo abbia ricevuto o quale sia stata la sua reazione. Sul seguito della relazione dopo la trasmissione non vengono riportati elementi nuovi: il suo sviluppo RESTA quindi incerto. La puntata conclusiva è fissata al 30 novembre e chiuderà il reality, ma non chiarisce quale futuro attenda i due una volta fuori.



