



Dopo l’intervista su Rai 2, Gabriele Parpiglia ha segnalato l’assenza di reazioni pubbliche della ragazza sui social





Martedì 24 novembre Rai 2 ha mandato in onda Belve, con Francesco Totti tra gli ospiti di Francesca Fagnani. Il dialogo ha toccato la rottura con Ilary Blasi e il legame con Cristian, Chanel e Isabel. Totti ha spiegato che lui e i figli non hanno ancora affrontato insieme le ragioni della conclusione del matrimonio. Si augura che in futuro capiscano la forza del suo amore e vorrebbe ricevere da loro un abbraccio oppure un messaggio. Ha così portato in primo piano il peso della separazione nella vita familiare, senza descrivere un confronto già avvenuto tra loro tre.

Nel corso dell’incontro, Totti ha ammesso che i tre ragazzi potrebbero provare rabbia e delusione; ha anche rilevato che i rapporti familiari possono incrinarsi quando genitori e figli si allontanano. Ha chiesto loro di evitare chiusure, accostando la sofferenza condivisa a un lutto. Per lui, comunque, occorre fare i conti con la realtà. Ha dichiarato poi di ignorare se Cristian, Chanel e Isabel avrebbero guardato Belve. Dalla trasmissione non sono emerse notizie sulle loro decisioni o opinioni, né dettagli riguardo a eventuali scambi riservati con il padre avvenuti dopo la messa in onda, anche in privato dopo quella serata.

Mercoledì 25 novembre, nelle ore del mattino, Gabriele Parpiglia ha dedicato nella propria newsletter un passaggio all’attività online di Chanel. Secondo quanto riferito dal giornalista, la ragazza non aveva reagito in pubblico alle parole del padre: non aveva scritto commenti, lasciato like né rilanciato i filmati dell’intervista diffusi in rete. Il dato si limita a quanto era osservabile sui social dopo la trasmissione. Parpiglia lo ha accostato all’incertezza espressa da Totti sulla possibilità che i figli avessero seguito Belve e ha interpretato il silenzio digitale come una risposta di Chanel. Si tratta della lettura avanzata dal giornalista, non di una conferma della ragazza.

L’assenza di commenti, like e condivisioni non stabilisce però se Chanel abbia guardato Belve. Né permette di sapere se abbia contattato Totti lontano dai social. La fonte precisa che la ragazza non ha manifestato reazioni pubbliche, ma non riferisce una sua dichiarazione diretta né una conferma sulle eventuali conversazioni private. La distinzione è rilevante: ciò che Parpiglia segnala riguarda i contenuti visibili, mentre le parole pronunciate in studio appartengono al racconto di Totti sul proprio rapporto con i figli. Nessuno dei materiali disponibili permette di attribuire a Chanel una posizione precisa o di dedurre le ragioni dell’assenza di attività pubblica.

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi venne resa pubblica nell’estate del 2022, dopo una relazione durata più di vent’anni. In seguito, la vicenda ha continuato a occupare le cronache per il confronto giudiziario, le accuse scambiate e i racconti diffusi attraverso trasmissioni e stampa. È questo lo sfondo entro cui la fonte colloca le difficoltà familiari evocate da Totti a Belve: non vengono riportate prese di posizione dei figli, né responsabilità loro attribuite. Il colloquio, stando al testo di partenza, si è svolto oltre quattro anni dopo l’annuncio. La testimonianza si inserisce in una vicenda ancora al centro dell’attenzione.

La separazione è stata seguita da nuove relazioni: Totti ha intrapreso una storia con Noemi Bocchi e Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller, imprenditore tedesco. Questi fatti, però, non indicano quale sia oggi la situazione tra il padre e i figli. A Belve, Totti ha espresso il desiderio di vivere con Cristian, Chanel e Isabel un rapporto più disteso. Il resoconto di Parpiglia riguarda unicamente l’assenza di segnali pubblici sui profili della ragazza. Dopo la messa in onda non sono disponibili altri dettagli sulle comunicazioni familiari, né dichiarazioni dirette di Chanel.



