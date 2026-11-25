A La Ruota della Fortuna, il conduttore ha ricordato la mattina in cui la collega non rispose alle chiamate e i vigili del fuoco furono mandati a casa sua.





A La Ruota della Fortuna, il conduttore ha ricordato la mattina in cui la collega non rispose alle chiamate e i vigili del fuoco furono mandati a casa sua.





Nel corso della puntata trasmessa martedì 24 novembre, Gerry Scotti e Samira Lui hanno ripercorso in studio un episodio rimasto finora lontano dal pubblico. Il tema delle sveglie mattutine è emerso durante una manche del Jackpot dedicata alle Liti di coppia. Samira ha spiegato di impostare diversi allarmi, temendo di non sentirli o di sbagliare orario. Scotti ha collegato quelle parole a una mattina in cui la collega non si presentò agli impegni televisivi. La produzione tentò invano di contattarla; con il passare del tempo, chi lavorava al programma temette che fosse accaduto qualcosa. Il conduttore raccontò l’accaduto durante la trasmissione, ricordando con ironia che si era arrivati a preparare un servizio per il Tg5.

La manche del Jackpot affrontava il tema delle Liti tra partner e delle consuetudini legate al sonno. Parlando di sveglie, Samira Lui ha spiegato di programmarne diverse: teme infatti di non udire il segnale e di presentarsi all’ora sbagliata. Gerry Scotti ha richiamato allora un episodio accaduto qualche settimana prima, quando la collega non si era presentata in studio all’orario fissato per le registrazioni. Nessuno riusciva a raggiungerla al telefono; con il passare dei minuti, l’ansia fra i membri della produzione era aumentata. Il conduttore ha ripercorso l’accaduto davanti agli spettatori della puntata.

Il racconto trasmesso riferisce che alcuni conoscenti di Samira, non riuscendo a parlarle, avrebbero domandato ai vigili del fuoco di recarsi alla sua abitazione. L’allarme, stando alla fonte principale, era nato perché la showgirl mancava al lavoro e non rispondeva alle chiamate. Non è specificato in che modo sia avvenuto l’intervento, né chi abbia inoltrato la richiesta. La vicenda non è associata ad altri esiti: si temeva soltanto che le fosse capitato qualcosa. Scotti ha ricordato anche, scherzando, che era già stato preparato un servizio per il Tg5.

Samira Lui ha chiarito che il mancato risveglio dipese dalla sveglia, rimasta silenziosa: lei continuò a dormire e ignorava che il gruppo di lavoro la stesse cercando e delle chiamate che si accumulavano nel frattempo intanto. Alzandosi, vide sul cellulare numerose telefonate non ricevute, fra cui quelle di persone di Mediaset e di Gerry Scotti. La sua testimonianza ha confermato che proprio quel contrattempo spiegava l’assenza. Non ha descritto difficoltà più estese, né una tendenza a disertare gli appuntamenti; ha invece rimarcato che accadde una volta soltanto e che, in quell’occasione, il dispositivo non aveva emesso alcun suono.

Il ricordo è emerso durante la puntata del 24 novembre, quando la conversazione si è spostata sulle sveglie e sui possibili motivi di discussione nella vita di coppia. La trasmissione, condotta da Scotti su Canale 5, alterna le manche del quiz ai dialoghi tra il presentatore e Samira Lui. In questo caso il tema del tabellone ha offerto l’occasione per raccontare un fatto avvenuto lontano dalle telecamere. I due hanno ripercorso la mattina dell’assenza senza presentarla come un evento ricorrente. La puntualizzazione di Samira ha chiuso il breve scambio, nato dalla sua ammissione sulle tante sveglie impostate per alzarsi.

Il video della puntata del 24 novembre è disponibile su Mediaset Infinity, che ha pubblicato anche un contenuto dedicato al retroscena raccontato da Scotti. Gli approfondimenti consultati confermano che l’episodio è stato ripreso proprio durante quella puntata, non in un’edizione o in una data diversa del programma. Un resoconto del Fatto Quotidiano riferisce inoltre che il conduttore scherzò sul servizio del Tg5 già preparato. La ricostruzione resta circoscritta a quanto detto in studio: Samira non si svegliò perché la sveglia non suonò, i colleghi non riuscirono a contattarla e i vigili del fuoco furono mandati a casa sua.



