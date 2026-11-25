Il velivolo era partito da New Orleans e diretto in Florida. La Guardia Costiera ha recuperato tutti i corpi; le cause dell’incidente non sono ancora note.





Il velivolo era partito da New Orleans e diretto in Florida. La Guardia Costiera ha recuperato tutti i corpi; le cause dell’incidente non sono ancora note.





Un Cessna 210 è precipitato in mare vicino a Horn Island, nel Golfo del Messico. A bordo c’erano sei persone: quattro adulti e due bambini di 8 e 10 anni. La Guardia Costiera statunitense ha comunicato che nessuno è sopravvissuto. I sommozzatori hanno recuperato tutti i corpi, dopo le ricerche avviate nell’area dell’ultima posizione nota dell’aereo. Il velivolo era partito da New Orleans e avrebbe dovuto raggiungere la Florida, ma il viaggio si è interrotto al largo della costa del Mississippi. Le informazioni disponibili non precisano i rapporti tra le persone a bordo.

Nel corso del pomeriggio, la comunicazione con il Cessna venne meno sia via radio sia attraverso il radar, facendo partire l’allerta. La Guardia Costiera organizzò quindi una ricognizione marittima, che condusse al relitto. Inizialmente l’obiettivo dei soccorritori era rintracciare i passeggeri e tentare di salvarli; il successivo recupero dei sei deceduti ha escluso la presenza di superstiti. Non sono Stati resi noti né il momento esatto in cui i collegamenti cessarono né particolari sulle modalità dell’intervento. Secondo il resoconto, il relitto fu localizzato prima che venissero riportate a bordo le vittime nell’area marina circostante, complessivamente, inizialmente.

Le caratteristiche del Cessna 210 lo collocano tra i velivoli monomotore ad ala alta dell’aviazione generale. Il viaggio era partito da New Orleans con la Florida come destinazione prevista, lungo una rotta che interessava la parte settentrionale del Golfo del Messico. L’aereo è finito in acqua davanti al Mississippi, non lontano da Horn Island. Le comunicazioni disponibili non specificano quale città della Florida fosse la meta, né illustrano le ragioni della trasferta. Non è stato chiarito neppure se gli occupanti avessero rapporti di parentela o altri legami. Il bilancio noto riguarda sei persone, tra cui quattro adulti e due minori di otto e dieci anni; la Guardia Costiera ha confermato che nessuno è sopravvissuto all’incidente.

Resta senza risposta la domanda su che cosa abbia determinato la caduta. Le notizie diffuse finora non dimostrano che siano responsabili un guasto, un errore del pilota o il tempo; non è stata confermata nessuna di queste ipotesi. Mancano inoltre elementi per ricostruire gli eventi immediatamente precedenti all’impatto. L’analisi dei rottami e delle registrazioni del volo sarà utile per accertare quanto accaduto al Cessna 210 e per stabilire se la perdita di contatto sia collegata alla sua caduta in acqua. Non risultano, per ora, conclusioni investigative o una spiegazione ufficiale dell’incidente. La causa rimane pertanto ignota.



