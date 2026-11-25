



I follower ipotizzano un allontanamento, ma nessuna delle due ha confermato una rottura. Circola anche una voce su un possibile Natale a New York per Helena e Javier Martinez.





Il pubblico non ha smesso di interessarsi a Helena Prestes anche dopo il Grande Fratello di Canale 5, esperienza che l’ha fatta conoscere. La modella del Brasile conserva un legame con chi la segue, attento alle notizie che riguardano sfera personale e carriera. Sui profili social, fotografie su Instagram e conversazioni con amici o protagonisti dello spettacolo attirano l’attenzione degli utenti. Nelle ultime ore i sostenitori hanno iniziato a condividere una voce sul rapporto con Dayane Mello: lei è una modella brasiliana, amica di Helena sin dall’adolescenza, quando tutte e due cominciavano a lavorare nella moda.

A richiamare l’attenzione è il fatto che in rete non compaiano più scambi tra le due. Un tempo si lasciavano commenti e manifestazioni d’affetto; da un po’, secondo gli utenti, quei segnali mancano. Su X alcuni parlano di un possibile litigio, mentre altri temono un’amicizia compromessa. È però soltanto un’interpretazione dei follower: né Helena Prestes né Dayane Mello hanno confermato una separazione. Non si può dunque dire se il loro rapporto sia mutato davvero oppure se il silenzio online dipenda da altri motivi. Le informazioni pubbliche, per ora, non offrono chiarimenti sulla situazione tra le modelle.

Per alcuni follower, i segnali di un allontanamento sarebbero comparsi a fine settembre, in coincidenza con la chiusura delle riprese di The 50 Italia 2. Al programma hanno preso parte Dayane Mello e Javier Martinez, partner di Helena, all’età di 36 anni. Nelle discussioni viene menzionato Instagram: Dayane avrebbe cominciato a seguire Javier, che non avrebbe fatto altrettanto; inoltre, da quel periodo Helena non avrebbe più lasciato un «mi piace» ai contenuti dell’amica. La ricostruzione proviene dagli utenti e non è stata confermata dai protagonisti. Non è stato dimostrato alcun nesso tra tali circostanze e un eventuale litigio tra loro.

Tra le speculazioni sul rapporto tra Helena e Dayane, i sostenitori commentano anche una possibile trasferta di Helena con Javier Martinez, suo fidanzato. Sui social sono chiamati Helevier. Secondo l’indiscrezione, potrebbero passare insieme le prossime vacanze di Natale negli Stati Uniti, soggiornando a New York. Il viaggio sarebbe legato a impegni lavorativi della modella, ma non è stato annunciato ufficialmente. La coppia potrebbe celebrare lì il Natale e forse anche l’arrivo del nuovo anno. Per ora mancano conferme su questa ipotesi. Le voci relative alla partenza si affiancano a quelle sull’amicizia fra Helena e Dayane, ma nessuna delle interessate ha fornito dichiarazioni utili a verificarle.



