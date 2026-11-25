



Il ballerino sfida Alessandro Roncaccia a plank e vince. Poi Roncaccia riceve una prova da musical per trenta minuti.





Una chiamata anonima raggiunse Andreas Muller nella Casa del Grande Fratello Vip, affidandogli un incarico: affrontare una prova fisica scelta da lui e lasciare ad altri la risposta alla telefonata seguente. Il ballerino raccontò ai concorrenti le istruzioni e indicò Alessandro Roncaccia come sfidante. Nel salone i due disputarono una gara di plank, che terminò con Muller vincitore. In seguito Roncaccia fu destinatario di un’altra telefonata riservata: per mezz’ora avrebbe dovuto comportarsi da protagonista di un musical. Accolse la richiesta e intrattenne i coinquilini cantando e danzando nella Casa. La voce gli aveva inoltre raccomandato di non prendere la chiamata successiva, proprio come accaduto a Muller.

Una chiamata riservata arrivò al telefono della Casa e attirò Andreas nel salone. Qui il concorrente prese la cornetta e ascoltò una voce sconosciuta. La comunicazione fu definita anonima e segreta; le istruzioni prevedevano una sfida fisica libera contro un partecipante scelto da lui. Gli fu anche vietato di rispondere alla telefonata successiva. Quando il collegamento terminò, Muller riferì ai compagni ciò che gli era stato richiesto. Non perse tempo a scegliere: indicò Roncaccia come avversario e gli propose una prova di plank. La disciplina mette alla prova la resistenza, l’equilibrio e la forza. Andreas rese così noto al gruppo l’incarico ricevuto dalla voce, prima di affrontare la competizione.

Gli inquilini seguirono con curiosità la gara, disputata sul pavimento del salone. Muller e Roncaccia si prepararono per il plank e diedero avvio alla prova davanti al gruppo. Il resoconto della giornata attribuisce la vittoria ad Andreas: la missione assegnatagli dalla voce misteriosa risultò quindi completata. Prima di ricevere la telefonata, il concorrente non aveva anticipato ai compagni l’esistenza della sfida. Fu soltanto una volta ascoltate le istruzioni che li informò dell’incarico. La decisione di affrontare Roncaccia spettò ad Andreas, secondo quanto richiesto dalla missione. Non sono disponibili indicazioni sulla durata della prova né ulteriori particolari relativi al suo svolgimento. Il resoconto non precisa altri aspetti della competizione o le modalità con cui venne stabilito il vincitore.

Più avanti, mentre nella Casa si alternavano chiacchiere, musica e pause rilassanti, il telefono tornò a suonare. A rispondere fu Roncaccia, ancora ignaro dell’incarico che lo aspettava. La voce gli assegnò un ruolo da protagonista di musical da interpretare per trenta minuti. Gli ricordò inoltre che alla chiamata successiva avrebbe dovuto lasciare la risposta a un altro concorrente. Alessandro cominciò subito a recitare la parte: per comunicare con i coinquilini ricorse a brani cantati e movimenti di danza. Le istruzioni stabilivano la durata della missione in mezz’ora, e la prova proseguì per tutti i trenta minuti indicati. Non sono riferiti altri particolari sulle modalità dell’esibizione improvvisata nella Casa.

La giornata ha visto due incarichi telefonici consecutivi, affidati prima a Muller e poi a Roncaccia. Il primo doveva affrontare una competizione fisica, mentre al secondo spettava una prova musicale. La sua esibizione trasformò la Casa in un musical improvvisato e, stando al resoconto, provocò sorrisi e momenti di divertimento tra i concorrenti. A entrambi era stato chiesto di lasciare la risposta alla telefonata successiva a un altro inquilino. Il racconto non identifica, al di là del riferimento agli autori del programma, chi avesse progettato ciascuna prova. Nemmeno il possibile destinatario della prossima chiamata viene indicato. La successione degli incarichi è dunque nota, ma il seguito rimane incerto.

L’episodio è avvenuto quando l’edizione del Grande Fratello Vip si avvicinava alla conclusione ed era ormai prossima alla finale. Andreas Muller, uno dei volti centrali del programma, ha vissuto nella Casa rapporti di amicizia, contrasti e momenti di intesa con altri concorrenti. Nelle settimane precedenti aveva fatto discutere anche il legame con Marina La Rosa, attraversato da tensioni e seguenti tentativi di chiarimento. Prima che Andreas ricevesse il suo incarico, una telefonata anonima aveva già raggiunto Guendalina Tavassi. A lei era stato chiesto di fingere una lite con un coinquilino. Le chiamate usate per assegnare missioni particolari, dunque, non rappresentavano una novità per i concorrenti della Casa.



