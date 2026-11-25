



La conduttrice ricorda il sostegno offerto alla collega e contesta quella che considera una disparità di trattamento nel programma di Rai 1.





Simona Ventura è tornata sui social sulle frizioni con Barbara D’Urso maturate a Ballando con le stelle. Nel video parla del loro rapporto, ricorda un gesto di sostegno compiuto in passato e critica il diverso metro che, a suo parere, viene usato per valutare certe domande nello show. Finora D’Urso non ha replicato. La vicenda riguarda il programma del sabato sera su Rai 1, guidato da Milly Carlucci. Ventura vi contribuisce inoltre alla gestione di una quota del tesoretto con Francesca Fialdini. La pubblicazione del messaggio è arrivata dopo momenti di incomprensione verificatisi in diretta durante la trasmissione televisiva stessa.

Il filmato comincia con «Videino», parola che Ventura collega al lessico di D’Urso. La conduttrice motiva la scelta dei social ritenendoli più congeniali alla collega; aggiunge che negli studi parlare con lei sarebbe diventato complicato. Nel suo resoconto, D’Urso non la saluterebbe, ma Ventura precisa che si tratta di una decisione della collega. Da qui il discorso si sposta sulle frizioni sorte nel corso del programma. Le accuse riguardanti il comportamento di D’Urso e la ricostruzione degli avvenimenti sono esposte da Ventura nel video: non vengono presentate come elementi verificati indipendentemente da altre fonti disponibili pubbliche.

Ventura riporta nel filmato un episodio di due o tre anni prima, periodo in cui, secondo la sua ricostruzione, la carriera televisiva di D’Urso attraversava una fase complicata. Dice di averle mostrato solidarietà assieme al marito Giovanni Terzi e di averla accolta nella loro abitazione per condividere un pasto. Aggiunge che entrambi le proposero di prendere parte a Ballando con le stelle, esperienza giudicata da Ventura molto positiva. Nel video sostiene che D’Urso paia non ricordare né quell’invito né il suggerimento. È il ricordo della conduttrice, che lo richiama per mettere in discussione la freddezza attuale tra loro.

Ventura suggerisce a D’Urso di non lasciare che le dispute dello show assumano un’importanza eccessiva. Ricorda che lavorare nel programma di punta del sabato sera su Rai 1 è un’opportunità per entrambe e sottolinea che ricevono un compenso. Nel suo intervento menziona Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, attribuendo loro la chiamata per partecipare. A suo avviso, l’impegno dovrebbe essere anche occasione di svago e di intrattenimento per il pubblico. Questo invito non elimina le divergenze: la conduttrice lo affianca alle rimostranze per l’accoglienza riservata ad alcune sue domande in trasmissione.

Ventura menziona una puntata in cui interrogò Pasquale La Rocca sui dissapori con D’Urso, chiedendogli se dipendessero dal presunto diniego del ballerino a prendere parte allo spettacolo della sua compagna televisiva. La domanda, secondo quanto riferito, non ottenne risposta e fu seguita da altre polemiche. Nel video la conduttrice accosta alla vicenda un episodio con Ornella Muti e lamenta un trattamento non uniforme: sostiene che i suoi quesiti siano bollati come provocazioni, mentre una battuta di un giudice indirizzata a una concorrente venga valutata altrimenti. Il filmato non offre ulteriori chiarimenti sugli avvenimenti citati.

Ventura richiama anche quanto aveva dichiarato a Tv Talk, dove, dice, aveva riconosciuto le qualità professionali di D’Urso e si era detta aperta a possibili proposte creative. In quell’occasione aveva prospettato, senza annunciare accordi, una possibile collaborazione con lei. Nella parte finale del video prevede che D’Urso non risponderà direttamente e ipotizza un intervento dei suoi sostenitori sui social. Afferma che le campagne d’odio online non la intimoriscono e chiude dicendo di non serbare rancore. Il saluto riprende «Col cuore», formula associata agli appuntamenti televisivi di D’Urso su Canale 5. Dopo la pubblicazione, le due erano entrambe alla presentazione del film di Jovanotti, sedute distanti. La fonte non riferisce un loro confronto né una replica di D’Urso.



