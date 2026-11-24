



Durante la semifinale del 23 novembre, la coreografa ha rassicurato il marito e chiarito le sue parole su Marina La Rosa.





Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 23 novembre, Veronica Peparini è intervenuta al telefono rosso per parlare con il marito Andreas Muller. Il ballerino, concorrente del reality di Canale 5, era apparso turbato dalle tensioni degli ultimi giorni e dal timore di averla fatta soffrire mentre si trovava nella casa. La telefonata è arrivata dopo un primo confronto tra Muller e Ilary Blasi, che aveva riportato l’attenzione sul rapporto tra lui e Marina La Rosa. La coreografa ha cercato di rassicurarlo e ha spiegato che alcune sue parole erano state ingigantite o fraintese dai commenti online.

La sintonia nata fra Muller e La Rosa, fatta di ascolto e vicinanza, era diventata oggetto di supposizioni sui social. Negli ultimi giorni lui aveva scelto di mostrarsi più riservato, riducendo il contatto e segnando una certa separazione dalla concorrente. A Verissimo, Peparini aveva parlato apertamente della gelosia provata e delle riserve legate al modo di fare di La Rosa. Aveva citato anche i messaggi degli utenti, convinti che fra i coinquilini ci fosse qualcosa oltre l’amicizia. In trasmissione ha poi escluso rancori verso La Rosa, osservando che la convivenza può favorire rapporti molto intensi, anche talvolta inattesi.

Muller temeva che la moglie fosse rimasta ferita; La Rosa aveva raccontato di non aver ricevuto dall’amico l’appoggio sperato mentre attraversava una fase delicata. In semifinale ha ripercorso quanto vissuto dopo la prima edizione del Grande Fratello, segnata dagli attacchi e dalle critiche del pubblico. Le opinioniste si sono divise: Selvaggia Lucarelli riteneva che certe condotte dessero adito a equivoci e che Andreas dovesse proteggere la consorte. Cesara Buonamici ha sostenuto invece che fra i concorrenti ci fosse un rapporto autentico. Andreas ha negato di aver subito l’influenza di Marina e ha rivendicato autonomia decisionale nel reality.

Durante la chiamata al telefono rosso, Peparini ha confermato la fiducia in Muller, spiegando che vivere lontani e affrontare le reazioni sui social non era stato facile. Ha ammesso che talvolta il comportamento del marito le era sembrato estraneo, ma ha aggiunto di conoscere le regole e le dinamiche insolite del programma. Andreas, raggiunto dalle sue parole, si è commosso. Veronica gli ha consigliato di sfruttare gli ultimi giorni, senza lasciarsi guidare dalle discussioni, e gli ha augurato la vittoria, convinta che fosse il migliore. Intanto resta da assegnare un posto nella finale: al televoto Muller affronterà Alessandro Roncaccia. Lunedì 30 novembre finalissima.



