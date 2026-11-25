



Patrizia Rossetti racconta di aver difeso Barbara D’Urso dopo la fine del rapporto con Mediaset. Le tensioni dietro le quinte restano affidate alle ricostruzioni di Gabriele Parpiglia.





Le polemiche legate a Ballando con le stelle non restano confinate allo studio del programma guidato da Milly Carlucci. Barbara D’Urso è nuovamente al centro dell’attenzione dopo che Simona Ventura ha diffuso un filmato sui social rivolgendosi proprio a lei. Ventura sostiene che, negli studi, le due non riescano nemmeno a scambiarsi un saluto. Ha aggiunto di non riuscire quasi a riconoscere D’Urso e ne ha criticato l’atteggiamento. Le reazioni online sono contrapposte: alcuni approvano quanto detto da Ventura, mentre altri prendono le parti di D’Urso in rete.

Ventura ha inoltre ricordato il sostegno ricevuto da lei e dal marito Giovanni Terzi dopo l’uscita di D’Urso da Mediaset. In quel periodo, ha raccontato, la coppia l’avrebbe invitata a casa per mangiare insieme e le avrebbe consigliato di prendere parte a Ballando con le stelle, esperienza che per loro era stata positiva. Ventura ha sostenuto che D’Urso avrebbe dimenticato quel gesto. Sotto il video sono intervenute anche Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa. Rossetti ha scritto di aver difeso a sua volta D’Urso quando si era conclusa la vicenda con Mediaset, lamentando di non aver ricevuto un ringraziamento. Dalla Chiesa ha espresso sostegno a Ventura.

Il nuovo botta e risposta si inserisce in una serie di commenti apparsi nelle settimane recenti. Il 16 novembre, nella propria newsletter, Selvaggia Lucarelli aveva espresso su D’Urso una valutazione severa, chiamandola “Antipatica, egoriferita e vanesia”. Gabriele Parpiglia, giornalista, ha descritto a sua volta retroscena complicati: a suo dire, le frizioni interesserebbero una fetta consistente della produzione. Ha richiamato sia lo spostamento di posto sia il colloquio di D’Urso con il Tg1, sostenendo che quest’ultimo non fosse stato concordato secondo le sue informazioni raccolte.

La versione diffusa da Parpiglia segnala che fra Barbara D’Urso, gli autori e la squadra del programma gli scambi sarebbero diventati sporadici. A questo scenario il giornalista aggiunge possibili tensioni nate attorno al profumo di Guillermo Mariotto. Stando alle sue notizie, l’episodio avrebbe inciso sui rapporti di giudici e ballerini e avrebbe coinvolto pure concorrenti e maestri, anche quando estranei alla questione. Il racconto riguarda indiscrezioni e non offre conferme dei rapporti descritti.

Parpiglia sostiene che simili umori potrebbero accompagnare le prossime puntate; non vengono però forniti aggiornamenti successivi. In un ambito distinto, Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa hanno commentato il video di Simona Ventura sotto il post stesso, senza che ciò dimostri i contrasti interni descritti nella ricostruzione del giornalista.



