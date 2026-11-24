



Dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle, il concorrente contesta orari e giudizi della giuria e racconta la coreografia con Erica Martinelli.





Nel programma pomeridiano di Rai 1, Alberto Ravagnani ha spiegato a Caterina Balivo perché le ultime valutazioni lo abbiano irritato. Ha messo in discussione la collocazione notturna delle prove e l’assenza, secondo lui, di indicazioni comprensibili su ciò che la giuria desidera vedere. Raccontando la danza costruita con Erica Martinelli, ha citato una figura audace: il suo viso, ha detto, era arrivato vicino al fondoschiena della partner. Nemmeno quel dettaglio, ha sostenuto, avrebbe persuaso i giudici, mentre il numero dei passi gli pareva un criterio senza soluzione: tanti non funzionavano, pochi neppure. Balivo ha reagito con sorpresa e ha cercato di rendere meno teso lo scambio scherzando sull’inizio della settimana. Il confronto è seguito alla diretta del sabato.

Settimane di lavoro hanno visto Ravagnani impegnato con Erica Martinelli per perfezionare i passi e presentarsi al meglio davanti ai giurati. Nel corso della competizione, commenti e votazioni di segno diverso lo hanno spinto a cercare risposte nelle prove successive. Col tempo, tuttavia, il concorrente ha lasciato trasparire un fastidio crescente per certi giudizi. Dopo l’ottavo appuntamento, trasmesso sabato 21 novembre, si è sfogato: secondo il racconto, con la finale ormai prossima cresce la pressione sui partecipanti e la giuria formula richieste più difficili.

La diretta di Ballando con le Stelle è stata al centro anche della puntata di lunedì de La Volta Buona. Nel talk di Rai 1 presentato da Caterina Balivo, i protagonisti hanno modo di ripensare alle esibizioni e ai voti, ma anche di esporre ciò che li scontenta. Questa volta Ravagnani ha lamentato sia l’orario delle performance sia l’ambiguità che, secondo lui, caratterizza i suggerimenti dei giurati. Ha spiegato che non comprende quale strada possa impressionarli: se arricchisce la coreografia con numerosi passi, ha riferito, la giuria non lo apprezza; se invece li limita, il risultato non cambia.

Per spiegare quanto avesse osato durante il ballo con Martinelli, Ravagnani ha ricordato un punto della coreografia nel quale il viso gli era finito accanto alle natiche della ballerina. Ha detto che nemmeno quella soluzione aveva convinto la giuria. Il racconto ha lasciato sorpresi i presenti e Caterina Balivo, che ha sorriso e fatto una battuta sull’insolito modo di iniziare la settimana, cercando di alleggerire l’atmosfera. Si tratta dello sfogo del concorrente seguito all’esibizione più recente; non è menzionata una risposta dei giudici. Ravagnani ha manifestato senza nascondersi la sua insoddisfazione.



