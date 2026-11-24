



Nel programma di Alberto Matano, Noemi Bocchi ha descritto la sorpresa ricevuta tra le mura domestiche; non ha però chiarito se il gioiello preannunci un matrimonio.





Noemi Bocchi ha raccontato a La vita in diretta come Francesco Totti le abbia consegnato un anello ricevuto all’inizio della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ospite di Alberto Matano, la concorrente non ha chiarito se il gioiello abbia un significato legato a un possibile matrimonio. Alla domanda del conduttore ha risposto di non saperlo, aggiungendo soltanto che l’anello c’è. La vicenda è avvenuta in casa e ha coinvolto anche Sofia e Isabel, le figlie presenti nella sorpresa organizzata da Totti. Bocchi ha preferito non mostrare il prezioso regalo alle telecamere, ma ne ha ricostruito la consegna durante l’intervista.

Noemi ha collocato l’episodio al rientro da un allenamento svolto con Giovanni Pernice, suo partner a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci. Esausta, si era coricata e aveva sentito le bambine armeggiare con nastro adesivo in casa. Poi, secondo quanto ha riferito, le due erano andate in bagno e lì qualcosa si era rotto. Dal letto aveva chiesto a Francesco di verificare che cosa fosse successo, ma lui non si era alzato. In un primo momento anche Bocchi era restia a muoversi. Sua madre l’aveva esortata a raggiungere il bagno: una volta entrata, Noemi aveva visto una scatolina sul water, sigillata con scotch su tutti i lati.

Nel ripercorrere la sorpresa in televisione, Noemi Bocchi ha detto che dapprima non riusciva a scartare la scatola, avvolta nel nastro adesivo. Una volta aperta, vi ha notato un anello vistoso e ha immaginato che Sofia e Isabel lo avessero scelto per festeggiare il suo percorso nel programma. Isabel le ha però indicato Francesco Totti come mittente. Bocchi ha cercato il compagno, che si trovava sul letto e non mostrava reazioni particolari. Davanti ad Alberto Matano, non ha collegato esplicitamente il dono alle nozze: ha ammesso di ignorarne il significato, limitandosi a confermare la presenza del gioiello, senza ulteriori spiegazioni.

Il regalo di Totti risale ai primi giorni di Ballando con le Stelle, dove Bocchi prende parte alla gara insieme a Giovanni Pernice. Da quando è entrata nel programma, la concorrente ha parlato in televisione anche di aspetti personali che fino a quel momento aveva tenuto lontani dalle telecamere. Nella trasmissione, Alberto Matano le ha chiesto se l’anello potesse preludere alle nozze. Lei non ha avallato questa possibilità e non ha raccontato di aver ricevuto una proposta: ha detto di ignorarne il significato, confermando soltanto la presenza del gioiello. Le sue parole riferiscono quindi la sorpresa avvenuta in casa e il dono, ma non attestano un matrimonio.



