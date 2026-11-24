



Ospiti di Verissimo con il figlio Gabriel, hanno parlato del progetto senza indicare una data. Tra le possibili destinazioni c’è Venezia.





Alex Belli e Delia Duran hanno comunicato a Verissimo il progetto di celebrare il matrimonio religioso. Da Silvia Toffanin, su Canale 5, sono apparsi in tv insieme per la prima volta con Gabriel, loro figlio, venuto al mondo il 23 marzo scorso. Belli, che ha 43 anni, e Duran, modella venezuelana di 38, hanno illustrato l’intenzione senza fissare il giorno delle nozze. Fra le possibili sedi è stata menzionata Venezia; desiderano anche una festa alla quale partecipino i parenti, inclusi quelli in arrivo dal Venezuela. Si tratterebbe della celebrazione in chiesa, successiva all’unione simbolica che avevano festeggiato nel 2021, insieme.

Belli e Duran si sono incontrati nel 2018. Il 26 giugno 2021 hanno poi celebrato la loro unione nella Tenuta de l’Annunziata, che si trova in provincia di Como. La cerimonia non aveva valore religioso: era simbolica, anche se da quel momento i due si sono considerati marito e moglie. Adesso, con la nascita del loro primogenito, hanno dichiarato di voler organizzare le nozze in chiesa e una festa che riunisca i parenti di entrambi. Fra le destinazioni possibili hanno citato Venezia, senza presentarla come una decisione presa. Resta aperta anche la questione della data, che non è stata annunciata durante la trasmissione.

Nel corso della conversazione, Delia ha raccontato la felicità per una maternità attesa a lungo e per la serenità raggiunta in famiglia. La coppia non esclude di avere altri figli: la modella ha detto che le piacerebbe una bambina. Il desiderio è stato espresso accanto ai piani per le nozze, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli su tempi o decisioni. L’intervista a Verissimo ha segnato anche la prima apparizione di Belli e Duran insieme a Gabriel. Il bambino è nato il 23 marzo scorso, secondo quanto riportato durante la presentazione. L’annuncio delle nozze arriva dunque dopo la nascita del figlio.

Nel ricordare la sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2021, Alex Belli è tornato sul legame con Soleil Sorge e sulla crisi che ne era derivata con Delia. La compagna aveva sofferto per quella vicenda. L’attore ha spiegato che fra lui e Soleil c’era un’intesa più intensa di una comune amicizia, senza però il desiderio di avviare una storia d’amore. Soltanto dopo essere rientrato nella vita di tutti i giorni, ha raccontato, ha riconosciuto con maggiore chiarezza le proprie priorità. Nel presente Soleil frequenta entrambi come amica e i contrasti di allora sono stati superati. La coppia pensa alle nozze in chiesa e alla vita con Gabriel.



