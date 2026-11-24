



A Belve, Totti ripercorrerà la separazione da Ilary Blasi e il legame con la Roma: l’intervista andrà in onda su Rai 2 il 24 novembre.





La annata di Belve debutta martedì 24 novembre 2026: Rai 2 la propone alle 21.25. Francesca Fagnani conduce la trasmissione, che apre l’ottava stagione con Francesco Totti. L’ex numero uno della Roma affronterà temi legati alla carriera, ai rapporti familiari e alla vita personale. Stando alle anticipazioni, l’intervista unirà ricordi dolorosi e momenti più lievi. La visione sarà possibile successivamente, su RaiPlay e Disney+, oltre alla messa in onda. Insieme a Totti, nella puntata inaugurale compariranno Pierfrancesco Favino, attore, e Gemma Galgani, di Uomini e Donne. Debutta inoltre Belve in prova, format di colloqui con cittadini comuni.

Il passaggio familiare più doloroso riguarda il padre di Totti. L’ex calciatore dice che non gli ha mai comunicato quanto gli volesse bene. Quando Fagnani indaga su ciò che gli manca, risponde richiamando il gesto di un abbraccio. La perdita del padre gli ha lasciato un senso di isolamento e disorientamento; ricorda che dopo quella perdita tutto è mutato. Secondo le notizie diffuse, il racconto lo commuove fino al pianto. Parlando dei figli, riconosce di faticare a mostrare ciò che prova, un limite che avrebbe voluto superare e che sa di riproporre con loro.

Fagnani porta la conversazione sulla separazione di Totti e Ilary Blasi, argomento che l’incontro dovrebbe affrontare. Ricorderà che, in una precedente puntata di Belve, Blasi aveva giudicato insuperabile un tradimento, indipendentemente da quale dei due partner lo avesse commesso. Totti, sollecitato a dire se avesse ragione, conferma che è successo e dichiara di non riuscire a perdonare. Nessun dettaglio disponibile precisa le circostanze dell’episodio o assegna colpe. Quanto si conosce resta quindi limitato a queste dichiarazioni. Non risultano altre informazioni sul tradimento. La storia familiare e la fine della relazione emergono nel racconto, ma le anticipazioni non permettono di ricostruire ulteriormente i fatti.

L’intervista riserva spazio anche alle relazioni nate negli anni in cui la popolarità di Totti era molto alta. Fagnani gli domanderà se qualcuno abbia tratto vantaggio dal suo successo. Lui parla di persone inaspettate, includendo familiari, amici e parenti, e sostiene che in molti ne abbiano beneficiato. Racconta poi che, col tempo, alcuni rapporti si sono interrotti; la distanza gli ha consentito di comprendere meglio ciò che era successo. Afferma che, se potesse decidere, non rivivrebbe quelle esperienze. Le anticipazioni non indicano alcun nome, né chiariscono quali legami abbia in mente. L’ex calciatore esprime amarezza, ma non aggiunge particolari che permettano di identificare le persone o i rapporti coinvolti.

Fra le questioni che Fagnani affronterà c’è la relazione di Totti con Noemi Bocchi. Gli chiederà quali prospettive abbia la coppia e quali scelte possa compiere insieme, ma non sono ancora state rese note le risposte. In seguito il dialogo si sposterà sulla Roma, club con cui l’ex calciatore ha condiviso tutta la carriera. Tornando agli ultimi mesi trascorsi nella società, Totti dice di essere dispiaciuto per come è stato trattato e avrebbe desiderato maggiore rispetto. La conduttrice gli porrà anche una domanda sull’eventualità di rientrare in giallorosso. Per sapere cosa risponderà bisognerà attendere la trasmissione: le anticipazioni non svelano la sua posizione.

Non ci saranno soltanto argomenti seri: la puntata includerà un test legato alla romanità. Fagnani lo sottoporrà a Totti e gli chiederà anche di chiarire il significato di Spqr. Le anticipazioni presentano la prova come una delle parentesi più leggere dell’intervista. Alla fine tornerà la tradizionale sequenza di fuori onda divertenti con i protagonisti. Chi seguirà il programma potrà farlo su Rai 2 in prima serata oppure ricorrere allo streaming su RaiPlay e Disney+. Il dialogo toccherà la sfera personale e la carriera, ma non sono state diffuse informazioni aggiuntive sulle risposte ancora da vedere circa un possibile rientro nella Roma o i progetti condivisi dalla coppia.



