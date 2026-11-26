



A quattro giorni dalla finale, Snai indica la modella come favorita. Andreas e Alessandro Roncaccia si contendono l’ultimo posto disponibile.





Le quote Snai diffuse al 26 novembre attribuiscono a Federica Morello maggiori possibilità di successo rispetto ad Andreas Muller nel Grande Fratello Vip 9. La modella è valutata fra 1,70 e 1,75, mentre al ballerino viene associata la quota di 2,75. Il divario descrive il pronostico dell’operatore, non l’assegnazione del titolo. La conclusione del programma è prevista per lunedì 30 novembre, con la diretta in prima serata su Canale 5.

Prima che venga proclamato il vincitore, deve però essere completato il tabellone dei concorrenti finalisti. È prevista un’ultima uscita, che coinvolgerà uno dei due uomini sospesi tra permanenza e addio alla Casa. Fino a quel verdetto, le quote restano una fotografia delle attese e non stabiliscono né chi raggiungerà l’ultimo atto né chi alzerà il montepremi al termine dell’edizione.

Rimane da assegnare un posto nella finale: a contenderselo sono Andreas Muller e Alessandro Roncaccia. Il pubblico stabilirà chi potrà unirsi alle quattro concorrenti già qualificate, mentre l’altro dovrà uscire dalla Casa. Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già conquistato l’accesso. Prima della competizione per il montepremi, la puntata conclusiva del reality Mediaset completerà quindi la formazione dei finalisti. Le indicazioni provvisorie diffuse dai sondaggi online e riprese dalla fonte principale attribuiscono ad Andreas una possibile prevalenza al televoto, ma non equivalgono al responso ufficiale. Inoltre, raggiungere la finale non gli darebbe la certezza di vincere.

Le quote pubblicate da Snai collocano Roncaccia a 9,00; dietro di lui compaiono Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, entrambe valutate 12,00, e Giulia Provvedi, a 16,00. Queste somme rappresentano le stime dell’operatore riferite al 26 novembre: non attestano le scelte ufficiali degli spettatori e non anticipano un risultato definitivo. Per Morello il quadro sarebbe cambiato negli ultimi giorni, con un recupero che l’avrebbe portata oltre Muller nelle previsioni. La fonte spiega l’ascesa richiamando i televoti superati nel corso del programma, inclusi quelli conclusi con l’uscita di partecipanti ritenuti forti e capaci di mobilitare numerosi sostenitori.

Tra gli eliminati citati figurano Piera Meloni, Valeria Marini, Alessandro Varsi e Megan Ria. La semifinale del 23 novembre, ricostruita dal sito ufficiale del programma, ha portato all’uscita di Varsi e Meloni e alla qualificazione di Morello. Dopo le ultime Nomination, la modella ha potuto scegliere chi mandare al televoto flash: ha indicato Meloni, che ha coinvolto Muller. Il verdetto ha eliminato Meloni. In seguito, il programma ha stabilito che l’ultimo posto in finale sarebbe stato deciso tra Muller e Roncaccia. Questo passaggio spiega perché le previsioni sulla vittoria vadano lette insieme all’incertezza sul quinto finalista.

La stessa semifinale aveva mostrato tensioni fra Morello e le altre concorrenti. Il resoconto ufficiale riferisce che Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Meloni avevano criticato il comportamento della modella. Dopo la puntata, Morello e Muller hanno discusso durante una cena: lei gli ha contestato di averla aiutata poco nella preparazione di una coreografia; lui ha sostenuto di averle insegnato i passi e ha spiegato di avere avuto anche un proprio numero da preparare. Le versioni restano attribuite ai due concorrenti. Questi contrasti fanno parte del contesto della semifinale, ma non provano le ragioni dei pronostici.

Il dato centrale, alla vigilia dell’ultima puntata, resta dunque il vantaggio assegnato a Morello dalle quote, mentre Muller deve ancora conquistare l’accesso alla finale. Per Snai la modella è la favorita, con un valore nettamente inferiore a quello del ballerino; le stesse quotazioni separano entrambi da Roncaccia e dalle tre finaliste già qualificate. La gara, tuttavia, non è chiusa: prima il pubblico dovrà scegliere tra i due uomini e poi la finale decreterà il vincitore. Il 30 novembre su Canale 5 è atteso l’ultimo appuntamento della nona edizione del Grande Fratello Vip.



