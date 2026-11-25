



Al 25 novembre bookmaker e rilevazioni online favoriscono Federica Morello; per Andreas resta da affrontare la votazione che assegna il posto conclusivo in finale.





Nel quadro delle scommesse del Grande Fratello Vip, al 25 novembre Federica Morello risulta favorita rispetto ad Andreas Müller. Fino a quel momento il ballerino aveva guidato per più di un mese le graduatorie di gradimento. Le quote e un rilevamento in rete descrivono soltanto orientamenti, non anticipano l’esito. La decisione finale sarà del pubblico lunedì 30 novembre, durante la puntata conclusiva in prima serata su Canale 5, presentata da Ilary Blasi. Prima di quell’appuntamento Andreas dovrà misurarsi nel televoto tuttora aperto, decisivo.

I bookmaker indicano Federica avanti: su Snai la sua quota è 1,55, contro 3,00 per Andreas; su Eurobet i valori sono 1,65 e 3,00. Anche GF Forum Free, chiedendo chi sia l’inquilino preferito, registra il vantaggio della modella, al 46%, mentre Müller raccoglie il 24%. Tra i due ci sono 22 punti percentuali, una distanza che in quella rilevazione pesa sulle chance degli altri concorrenti. Si tratta tuttavia di dati indicativi: né le puntate né le consultazioni sul web determinano il risultato ufficiale.

Il pass per la finale è già arrivato per Morello durante la semifinale del 23 novembre: Mediaset la identifica come quarta concorrente qualificata. Quella puntata ha comportato due eliminazioni e il suo accesso alla fase conclusiva. Per Andreas, invece, il cammino non è ancora completo. La fonte riferisce che deve affrontare Alessandro Roncaccia nell’ultima votazione disponibile per conquistare un posto. Di conseguenza, i pronostici vanno considerati alla luce di un’incognita essenziale: nella situazione descritta non è ancora sicuro che Müller raggiunga la finale.

La semifinale ha lasciato spazio a un confronto più duro tra Federica e Andreas. Nel corso di una cena nella Casa, lei ha lamentato che lui non l’avesse affiancata a sufficienza per preparare la coreografia dello Showtime. Nel suo racconto, il ballerino le avrebbe dedicato un tempo minimo; lei, incontrando difficoltà nel montare il pezzo, lo avrebbe cercato ripetutamente. Andreas ha negato di averla trascurata: afferma di averle insegnato i passi e di aver ritenuto il numero già sistemato. Ha ricordato, inoltre, di essere impegnato nella preparazione della propria esibizione.

La discussione ha coinvolto altri concorrenti. Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno detto di aver visto Andreas lavorare con Federica; la modella ha precisato che, a suo giudizio, l’aiuto era durato soltanto pochi minuti nell’arco di tre giorni. Il ballerino ha contestato la sua versione e l’ha accusata di non riconoscere il sostegno ricevuto. Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia sono intervenuti nel confronto, che ha fatto salire i toni. Andreas si è poi allontanato dal tavolo per andare in Confessionale; poco dopo anche Federica ha lasciato la cena.

Nel giardino, Andreas ha raccontato a Roncaccia di aver insegnato a Federica i passi per la coreografia. Ha spiegato di essersi poi sentito in colpa per non aver dedicato pari attenzione a Piera Meloni e al suo interlocutore. È la versione del ballerino, non una verifica indipendente. La fonte riferisce inoltre che, dopo la semifinale, avrebbe chiamato Federica “Buffona” e “ingrata”. Alcuni spettatori hanno letto il comportamento come nervosismo per la popolarità della rivale e il rischio di perdere: restano interpretazioni.

Le indicazioni disponibili descrivono quindi un momento favorevole a Morello, mentre per Müller la qualificazione non è ancora acquisita. La modella ligure ha già ottenuto l’accesso alla finale e prevale sul ballerino sia nelle quote sia nel sondaggio menzionato; nessuno dei due strumenti, però, determina il vincitore. Sarà il pubblico a esprimersi nella puntata conclusiva di lunedì 30 novembre, prevista in prima serata su Canale 5. Prima resta il confronto al televoto con Roncaccia; poi arriverà la decisione finale. Fino ad allora, i dati indicano soltanto previsioni.



