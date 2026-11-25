A Ore 11, Milo Infante ha ripreso il caso della valutazione del 2007, mai acquisita al processo, e delle ipotesi riguardanti la sfera personale dell’imputato





A Ore 11, Milo Infante ha ripreso il caso della valutazione del 2007, mai acquisita al processo, e delle ipotesi riguardanti la sfera personale dell’imputato





Nel corso di Ore 11, mercoledì 25 novembre, è tornato d’attualità il caso della consulenza psicologica condotta nel 2007 su Alberto Stasi, mai inserita negli atti processuali. Milo Infante ha ricordato il ritrovamento del testo tra i documenti custoditi dai Ris di Parma. L’elaborato, composto da tredici pagine, è attribuito ad Alessandra Bramante, psicologa e criminologa, e prendeva in esame verbali con dichiarazioni di Stasi. La Procura non aveva autorizzato ufficialmente il lavoro. Luciano Garofano, allora a capo dei Ris, aveva chiesto un approfondimento sulla credibilità di quelle dichiarazioni; in un secondo momento ha specificato che non aveva incaricato alcuna consulenza personologica.

La relazione assegnava a Stasi tratti di freddezza, calcolo e manipolazione, arrivando a descriverlo come del tutto privo di emozioni. Tali valutazioni erano state formulate senza incontrarlo e non rappresentavano elementi capaci di provare la sua responsabilità nell’omicidio. Tra i passaggi ricordati da Infante figurava anche quello sul «movente dell’omosessualità», ipotesi che la stampa aveva rilanciato durante le prime indagini. L’orientamento sessuale, considerato isolatamente, non dimostrava un movente; i racconti sulla sfera intima della coppia potevano però far immaginare segreti o tensioni non accertati. Il programma ha riportato così l’attenzione sulla necessità di distinguere i giudizi soggettivi dalle verifiche oggettive.

Nel corso della puntata di Ore 11, Sarah Viola ha ricordato che i dettagli sulla relazione provenivano dalle dichiarazioni rese da Stasi all’epoca. Egli collocava tra il 5 e il 9 agosto 2007 un periodo senza rapporti sessuali, spiegandolo con le mestruazioni di Chiara Poggi. Riferì poi un incontro intimo nella notte tra il 10 e l’11 agosto; per la sera del 12, indicò invece l’irritazione della ragazza come ragione dell’assenza di rapporti. La ricostruzione presentata da Viola non trasforma tali parole in prove isolate di colpevolezza né chiarisce un movente. Consente piuttosto di distinguere ciò che Stasi dichiarò dalle interpretazioni formulate nella valutazione psicologica.

Il dibattito tocca la circolazione dell’elaborato e il possibile effetto di giudizi soggettivi sulla rappresentazione pubblica di un’indagine. Il ritratto di Stasi come individuo freddo e distante è comparso in una parte della narrazione mediatica; non è però possibile sostenere che a produrlo sia stata la consulenza rinvenuta. Neppure le informazioni disponibili provano che le ipotesi sulla sua sessualità abbiano influenzato le decisioni della magistratura. Nel ricostruire il caso, quindi, occorre distinguere il contenuto della relazione dalle parole di Stasi e dalle verifiche processuali, senza attribuire valore di prova del delitto a congetture sulla sua vita privata.

Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Stasi è stato condannato in via definitiva nel 2015 a sedici anni di reclusione per il suo omicidio. La nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio ha riportato all’esame anche alcune attività investigative iniziali; la sua posizione va valutata nel rispetto della presunzione di innocenza. La consulenza e le contestazioni sulla sua origine non dimostrano che la condanna di Stasi sia errata. Il caso, a quasi vent’anni dai fatti, riapre così interrogativi su come furono interpretati e diffusi aspetti della personalità e della relazione della vittima con l’imputato, oltre che su come si distinguono ipotesi e prove.

Il passaggio citato da Infante collega il documento alle ipotesi sul movente e all’attenzione mediatica riservata alla sessualità di Stasi. La relazione non era stata depositata nel procedimento e la sua esistenza non equivale a un accertamento giudiziario. Anche i dettagli sui rapporti intimi restano dichiarazioni attribuite a Stasi, mentre le valutazioni psicologiche non sostituiscono prove. Il confronto emerso a Ore 11 riguarda dunque materiali di natura diversa: un documento non formalmente commissionato dalla Procura, le parole dell’allora comandante dei Ris e quanto Stasi aveva riferito agli investigatori. La distinzione è essenziale per raccontare le controversie senza presentare come fatti dimostrati le ipotesi sulla vita privata.



