



Mi chiamo Delphina Okafor. Faccio l’assistente domiciliare ad Akron, in Ohio.





Mia figlia, Jessamy, ha sei anni. Frequenta la prima elementare. Ha uno spazio tra i denti davanti e l’abitudine di raccogliere sassi.

Viviamo in una casetta su una strada tranquilla. Nella casa accanto abita la signora Ulrike Brandt.

La signora Brandt ha ottantaquattro anni. È vedova. Vive sola. Ha il diabete, le ginocchia malandate e usa un deambulatore. Un tempo, ogni pomeriggio si sedeva in veranda e salutava i bambini che tornavano da scuola.

Quest’anno ha smesso di uscire.

Ha un figlio, Dimitri. È sulla cinquantina e vive dall’altra parte della città. La va a trovare una volta al mese, forse. Quando lo fa, urla. Lo sento attraverso i muri.

«Mamma, non puoi più vivere da sola. Devi vendere questa casa e andare in una casa di riposo.»

«Non lascerò casa mia, Dimitri.»

«Allora non chiamarmi quando cadi.»

A settembre ho notato qualcosa di strano in Jessamy.

Ogni giorno, quando scendeva dallo scuolabus, diceva: «Torno subito, mamma!» Poi correva via.

Dieci minuti dopo tornava. Sorridente. Senza fiato.

«Dove sei andata?»

«È un segreto.»

«Jessamy.»

«Ho promesso, mamma. Non posso dirlo.»

Pensavo che magari avesse una capanna da qualche parte. O che andasse a caccia di sassi. Aveva sei anni, e i bambini di sei anni hanno segreti come gli altri hanno le tasche.

Poi ho notato che dalla nostra cucina sparivano delle cose. Succo in brick. Cracker. Burro d’arachidi. Una volta, un’intera banana.

Mi sono detta che era normale. I bambini fanno scorta di merendine. Mia nonna, per mesi, trovava barrette ai cereali nelle tasche del mio cappotto.

Ma quattro mesi sono tanti per tenere un segreto, e ogni pomeriggio alle 15:40, quando le porte dell’autobus si aprivano con un sibilo e mia figlia saltava giù dai gradini, sentivo un piccolo nodo d’ansia stringermi lo stomaco.

A gennaio, un pugno batté forte alla porta di casa.

Era Dimitri. Aveva la faccia rossa, la mascella contratta e indossava ancora la giacca da lavoro.

«Quella bambina è tua? Quella con le trecce?»

«Sì. Jessamy.»

«Tieni quella mocciosa lontana da casa di mia madre. Ci va. Ho trovato cracker sparsi per tutta la cucina. E cartine di caramelle.»

«Ci va? Come fa?»

«Non lo so. Mia madre non vuole dirmelo. È confusa. È vecchia.» Mi puntò un dito a un centimetro dalla faccia. «Se vedo di nuovo quella bambina vicino a casa di mia madre, chiamo la polizia. E dirò loro che la mandi lì a rubare.»

Scese furibondo dalla veranda e la porta a vetri si richiuse sbattendo alle sue spalle.

Rimasi lì, tremante. Il mio primo istinto fu inseguirlo lungo il vialetto e dirgli esattamente cosa pensavo. Ma nella stanza accanto c’era una bambina di sei anni, e avevo imparato da tempo che rispondere alle urla non risolveva mai niente.

Non discutetti. Dissi soltanto: «Va bene.»

Ma quel pomeriggio, quando l’autobus si fermò e Jessamy saltò giù dicendo: «Torno subito, mamma!», contai fino a dieci. Poi la seguii.

Attraversò di corsa il nostro giardino, con lo zaino che le sobbalzava sulla schiena, e si infilò nell’apertura della siepe.

Verso la porta sul retro della signora Brandt.

Infilò una mano nella tasca del cappotto e tirò fuori una chiave legata a un nastro rosa. Aprì la porta e sgattaiolò dentro.

Il cuore mi martellava contro le costole.

«Jessamy!»

Spinsi la porta sul retro.

La cucina era buia e fredda. Sapeva di stantio, come una stanza in cui l’aria non si muoveva da molto tempo.

Jessamy era inginocchiata sul linoleum.

E accanto a lei, stesa su un fianco tra il tavolo e il frigorifero, c’era la signora Brandt.

Il suo deambulatore era rovesciato. Vicino alla sua mano c’era un bicchiere rotto. Il viso era pallido e lucido di sudore, e lei si muoveva a malapena.

Jessamy le teneva un brick di succo vicino alle labbra.

«Beva, signora Brandt. La prego. Deve bere. È quello alla mela.»

Alzò gli occhi verso di me. Erano pieni di lacrime.

«Mamma, è caduta. Sono venuta ieri e l’ho trovata per terra. Le ho dato del succo, come mi ha insegnato. Quando le tremano le mani, ha bisogno di succo.»

«Ieri?»

«Mi ha detto di non dirlo. Ha detto che, se avessi parlato, suo figlio l’avrebbe messa in una casa di riposo.» Jessamy si mise a piangere. «Ma non riesce ad alzarsi, mamma. È per terra da ieri. E adesso non mi parla più.»

Faccio l’assistente domiciliare. Mi guadagno da vivere prendendomi cura degli anziani. Capii subito cosa avevo davanti.

Glicemia bassa. Disidratazione. Probabilmente un’anca rotta.

Mi inginocchiai accanto a lei e le controllai il polso. Era debole e accelerato. La pelle era fredda e sudaticcia.

«Signora Brandt? Mi sente? Sono Delphina, la vicina.»

Le palpebre ebbero un fremito.

«Jessamy», sussurrò. «Brava bambina.»

Con una mano chiamai il 911 e con l’altra frugai nella borsa da lavoro. Mentre l’operatore mi spiegava cosa fare, spremetti una bustina di gel glucosato nella guancia della signora Brandt. Non provai a spostarla. Un’anca rotta non è cosa su cui improvvisare, e avevo fatto abbastanza corsi di formazione da sapere che era meglio non farlo.

Jessamy le tenne la mano per tutto il tempo.

«Vedrà che andrà tutto bene, signora Brandt», disse mia figlia, con la voce attenta di una bambina che ripete qualcosa che ha sentito dire. «La mia mamma aiuta le persone anziane. È il suo lavoro.»

Avrei voluto piangere, abbracciarla e sgridarla, tutto insieme. Non feci nessuna delle tre cose. In quel momento, stava facendo esattamente ciò di cui la signora Brandt aveva bisogno.

I paramedici arrivarono otto minuti dopo. Lavorarono in fretta: la sistemarono su una tavola, le misero una flebo e si scambiarono a voce alta valori che conoscevo a memoria. Uno di loro, un uomo corpulento dagli occhi gentili, lanciò un’occhiata ai brick di succo sul pavimento.

«Chi glieli ha dati?»

«Mia figlia.»

Lui guardò Jessamy. «Da quanto tempo era a terra?»

«Da ieri», dissi. «Credo.»

Rimase in silenzio per un istante.

In ospedale, i medici confermarono quello che avevo immaginato. La signora Brandt aveva un’anca rotta. La glicemia era pericolosamente bassa. Era gravemente disidratata. Era rimasta distesa sul pavimento della cucina per quasi trenta ore.

«Se sua figlia non le avesse dato il succo», mi disse il paramedico in corridoio, «la glicemia le sarebbe crollata del tutto durante la notte. Probabilmente non ce l’avrebbe fatta.»

Mi appoggiai al muro. Le gambe non mi sembravano più le mie.

Pensai ai quattro mesi di cracker e burro d’arachidi che avevo liquidato con tanta leggerezza. Pensai a quanto poco ci fosse mancato perché sgridassi mia figlia per un segreto che aveva tenuto in vita una donna anziana.

Quella sera portarono la signora Brandt in sala operatoria.

La mattina dopo, quando si svegliò, chiese di vedere Jessamy.

Mia figlia salì sul bordo del letto d’ospedale con il suo cappotto viola, dondolando i piedi.

«Sei arrabbiata perché ho parlato?» chiese.

La signora Brandt rise piano, con un suono sottile e cartaceo, e le prese la manina tra le sue.

«No, tesoro. Hai fatto la cosa giusta.»

Poi mi raccontò tutta la storia.

A settembre, mentre era seduta sul portico, le era girata la testa. Jessamy, che passava di lì tornando a casa dalla fermata dell’autobus, l’aveva vista ed era corsa da lei. L’aveva aiutata a sedersi e le aveva chiesto che cosa non andasse. La signora Brandt le aveva detto di entrare in casa e prenderle un succo di frutta dal frigorifero.

«Le dissi che quando mi sento tremare, il succo mi fa stare meglio», raccontò con un lieve sorriso. «Il giorno dopo tornò a vedere come stavo. E anche quello dopo. Tutti i giorni. Mi portava i cracker. Mi portava il burro d’arachidi. Mi raccontava della scuola, dei sassi che trovava e di quale bambino mangiasse la colla.»

«Ben Hutchins», disse Jessamy con aria grave. «Lo fa ancora.»

La signora Brandt le strinse la mano.

«Era l’unica che veniva a trovarmi. Mio figlio viene una volta al mese. E quando viene, parla solo di vendere casa mia.»

Aveva dato a Jessamy una chiave di riserva, così che potesse entrare da sola nei giorni in cui le ginocchia della signora Brandt facevano troppo male per raggiungere la porta.

«Le ho fatto promettere di non dirlo a nessuno», sussurrò la signora Brandt, con gli occhi lucidi. «Perché avevo paura. Se Dimitri avesse saputo quanto stavo diventando debole, mi avrebbe messa in una casa di riposo. Mi dispiace di aver chiesto a una bambina di tenere un segreto del genere. Non avrei dovuto. Sapevo che era sbagliato. Ma avevo così tanta paura di perdere la mia casa che ho lasciato che fosse una bambina a portare il peso della mia paura.»

Le presi l’altra mano. «Non devi scusarti con me. Forse solo con te stessa.»

«Ci proverò.»

Quella sera arrivò Dimitri.

Entrò nella stanza a grandi passi, con la giacca da lavoro addosso e le chiavi dell’auto ancora in mano, poi si fermò di colpo. Posò gli occhi su Jessamy, seduta sul letto, e il viso gli diventò rosso.

«Che cosa ci fa QUI?»

Un’infermiera si mise rapidamente tra loro.

«Signore, quella bambina è il motivo per cui sua madre è viva. È rimasta per trenta ore sul pavimento della cucina, con un’anca rotta. È stata questa bambina a trovarla e a continuare a darle succo finché non sono arrivati i soccorsi.»

Il volto di Dimitri impallidì.

«Trenta ore?»

«Quand’è stata l’ultima volta che è venuto a controllare come stava, signore?»

Aprì la bocca. Non ne uscì niente.

Guardò sua madre, minuta e grigia contro il cuscino bianco, poi la bambina con le trecce e lo spazio tra i denti che aveva fatto ciò che lui non aveva fatto.

«Non lo sapevo», disse infine, con la voce spezzata. «Pensavo fosse solo testarda. Pensavo… pensavo stesse bene.»

«Non me l’hai mai chiesto», disse piano sua madre. Non c’era cattiveria nelle sue parole. Era semplicemente la verità.

Dimitri si lasciò cadere pesantemente sulla sedia accanto alla finestra. Per molto tempo non parlò. Poi guardò Jessamy.

«Ti ho minacciato di chiamare la polizia.»

«Lo so», disse lei. «Hai alzato la voce.»

Mi venne quasi da ridere. Invece posai una mano sulla spalla di mia figlia.

«Jessamy, perché non vai a prendere uno spuntino al distributore automatico con l’infermiera?»

Quando se ne fu andata, Dimitri si coprì il viso con entrambe le mani.

«L’ho accusata di aver rubato», disse con voce soffocata. «Ho accusato te. Ero così arrabbiato per la casa, i soldi e tutto il resto che non mi sono mai chiesto perché una bambina si trovasse nella cucina di mia madre.»

«Già», dissi. «Non te lo sei chiesto.»

Non avevo intenzione di rendergli le cose facili. Ma neanche di infierire. Ci stava già pensando lui.

«Non so come rimediare.»

«Non si rimedia tutto in una volta», dissi. «Si comincia facendosi vedere.»

La signora Brandt trascorse sei settimane in un centro di riabilitazione, imparando di nuovo a camminare con la nuova protesi all’anca. Andai a trovarla tre volte a settimana. Veniva anche Jessamy, portandole disegni e un sasso dipinto di viola, un po’ storto.

«Questo è per il davanzale», le disse. «Così ti ricordi di tornare a casa.»

La signora Brandt lo tenne sul tavolino accanto al letto per tutto il tempo.

In quelle settimane feci ciò che sapevo fare. Mi sedetti con il suo medico e l’assistente sociale e misi a punto un piano. Una collana salvavita da premere in caso di caduta. Un’infermiera domiciliare tre giorni a settimana. Un maniglione in bagno e un corrimano presso i gradini sul retro. Un portapillole, una telefonata di controllo quotidiana e un accordo fisso: sarei passata a trovarla ogni giorno dopo il mio turno.

«Non posso pagarti per questo», disse.

«Non te l’ho chiesto.»

«È il tuo lavoro.»

«Il mio lavoro sono otto ore al giorno per gli altri. Questo è semplicemente ciò che fanno i vicini.»

Distolse lo sguardo, sbattendo le palpebre. «È da tanto che nessuno fa una cosa del genere per me.»

«Allora era ora.»

Dimitri non si oppose a nulla. Credo che si vergognasse troppo. Andava al centro di riabilitazione ogni sabato e sedeva impacciato sulla sedia dei visitatori mentre sua madre faceva gli esercizi. All’inizio diceva ben poco. Alla terza settimana aveva cominciato a portarle il giornale e a leggerle le definizioni del cruciverba. Alla quinta aveva imparato a prepararle il tè esattamente come piaceva a lei, con una fettina di limone a parte.

Un sabato lo trovai nel corridoio fuori dalla sua stanza, intento a fissare una bacheca.

«Stavo per vendere la casa», disse senza voltarsi. «Avevo già contattato un agente immobiliare. Mi ripetevo che lo facevo per il suo bene.»

«Era così?»

Rimase in silenzio.

«In parte», ammise. «E in parte perché ero stanco e spaventato, ed era più facile mandarla via che trovare il modo di aiutarla a restare.»

«È una risposta sincera.»

«Ci sto provando.» Si sfregò la nuca. «Non credo di essere stato molto sincero con me stesso, per tanto tempo.»

«È un buon punto da cui cominciare.»

Si voltò e mi guardò davvero per la prima volta.

«Ti devo delle scuse, Delphina. Delle scuse sincere. Sono venuto alla tua porta e ti ho minacciata davanti a tua figlia. Non te lo meritavi.»

«No», dissi. «Non me lo meritavo.»

«Mi dispiace.»

«Grazie.»

Lasciai che il silenzio si posasse. Poi aggiunsi, perché era vero: «Jessamy ti ha già perdonato. Ieri sera mi ha detto che le sei sembrato triste, non cattivo.»

Gli tremò un angolo della bocca. «Ha detto così?»

«Ha sei anni. Vede cose che agli adulti sfuggono.»

La signora Brandt tornò a casa in una luminosa mattina di primavera, quando il ciliegio nel giardino davanti a casa sua cominciava appena a mettere le gemme. Dimitri la accompagnò sulla nuova rampa, spingendo personalmente la carrozzina. Jessamy la aspettava accanto alla porta con un cartello fatto a mano, su cui aveva scritto BENTORNATA in lettere viola storte, con una E in più alla fine.

«Bentornataaa?» lesse la signora Brandt, deliziata.

«È francese», disse Jessamy.

«Certamente.»

Dentro, la casa profumava di detergente al limone e pane appena sfornato. Avevo chiesto a qualche vicino di arieggiare le stanze e riempire il frigorifero. Dimitri aveva sistemato il corrimano allentato delle scale e sostituito tre lampadine fulminate. Sul piano della cucina c’erano un mazzo di tulipani freschi e una confezione di succo di mela ancora avvolta nella plastica.

La signora Brandt guardò la confezione e rise fino alle lacrime.

«Non riuscirò più a vedere una confezione di succo di mela senza pensare a te», disse a mia figlia.

«Era proprio questo il piano», rispose Jessamy.

Quel giorno, una cosa la ripresi davvero, con delicatezza. Chiesi alla signora Brandt la chiave di riserva con il nastrino rosa.

A Jessamy tremò il labbro inferiore.

«Non è una punizione, tesoro», dissi, accovacciandomi alla sua altezza. «Le chiavi sono per i grandi. Quando c’è qualcosa che non va, una bambina di sei anni non dovrebbe essere costretta a portare tutto il peso da sola.»

«Ma sono stata io a trovarla.»

«È vero, e hai fatto una cosa straordinaria. Ma la prossima volta che vedi qualcosa che ti spaventa, dimmelo subito. D’accordo? Anche se hai promesso di non farlo.»

Ci pensò con grande serietà.

«Anche se è un segreto?»

«Soprattutto in quel caso. Un segreto che riguarda la sicurezza di qualcuno non è un segreto da tenere per sé.»

Annuì lentamente. «Va bene, mamma.»

«Bene.»

La signora Brandt allungò una mano e mi toccò il braccio. «Sarà sempre la benvenuta qui. Vero?»

«Tutti i giorni», dissi. «Le basta bussare.»

«Tre colpi», disse subito Jessamy. «È il nostro bussare speciale.»

«Tre colpi», confermò la signora Brandt.

Dimitri ci diede una chiave di riserva, con un piccolo portachiavi blu, e mi chiese se mi dispiaceva tenerla. «Nel caso succeda qualcosa e io non riesca ad arrivare in tempo», disse. «Non voglio che resti sola un’altra volta.»

«Certo.»

«Cambierò i miei orari. Posso lavorare da casa sua due giorni alla settimana. Ne ho parlato con il mio capo.» Fece una risatina imbarazzata. «A quanto pare, basta chiedere e ti dicono di sì.»

«A quanto pare», dissi.

In estate, la casa nella nostra via sembrava diversa. Sul portico c’era un vaso di gerani. Le finestre erano aperte. La signora Brandt tornò a sedersi fuori nel pomeriggio, con una coperta sulle ginocchia, a salutare i bambini che tornavano da scuola.

In autunno, Jessamy cominciò la seconda elementare.

Il primo giorno, l’autobus arrivò alle 3:40, come sempre. Le porte si aprirono sibilando e mia figlia scese di corsa i gradini, le trecce che svolazzavano e una nuova pietra già in tasca.

«Torno subito, mamma!»

«Vai», dissi sorridendo. «Salutamela.»

Attraversò di corsa il giardino e passò dall’apertura nella siepe. La guardai allontanarsi, lo zaino che le rimbalzava sulla schiena e il sole del tardo pomeriggio sulle spalle.

Tre colpi, allegri e rapidi, alla porta sul retro della signora Brandt.

E dall’interno, una voce più forte di quanto fosse stata nell’ultimo anno, che chiamava:

«Entra, angelo mio!»

Ora, ogni pomeriggio, siedono insieme al tavolo della cucina, con un piatto di cracker tra loro e due bicchierini di succo di mela. A volte si unisce a loro Dimitri, seduto un po’ rigido, un uomo adulto che impara a far parte di qualcosa che aveva quasi perduto.

La signora Brandt dice che è il momento più bello della sua giornata.

Jessamy dice che è un segreto.

Ma non lo è, non più. E ho capito che i segreti migliori, alla fine, sono quelli che si raccontano alle persone giuste, al momento giusto.

A volte, la persona più piccola nella stanza è quella che vede ciò che tutti gli altri sono stati troppo occupati per notare.



