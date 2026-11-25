Diciottenne nata a Dro e residente a Riva del Garda, la studentessa è stata trovata dalla coinquilina nell’alloggio di Bologna. Le circostanze del decesso sono ancora da accertare.





Diciottenne nata a Dro e residente a Riva del Garda, la studentessa è stata trovata dalla coinquilina nell’alloggio di Bologna. Le circostanze del decesso sono ancora da accertare.





Nella notte compresa fra il 23 e il 24 novembre, Elisa Turrini, che aveva diciotto anni, è deceduta nell’abitazione condivisa a Bologna. A trovare la giovane è stata la coinquilina, che ha contattato i soccorsi. I sanitari, una volta arrivati, ne hanno constatato la morte. Le prime ricostruzioni prospettano un decesso durante il sonno, senza tuttavia chiarirne ancora le cause.

Resta da capire quale sia stata l’origine del decesso: per questo la magistratura ha ordinato l’autopsia. Il corpo è stato condotto in ospedale e affidato alle disposizioni giudiziarie. La causa, allo stato attuale, non è nota. L’arrivo dei soccorritori non ha potuto evitare la morte della giovane. Le indagini dovranno ricostruire i fatti di quella notte, mentre gli elementi disponibili non permettono ancora di trarre conclusioni.

Nata a Dro, Turrini aveva la residenza a Riva del Garda. A giugno aveva terminato il liceo Maffei di Riva, ottenendo il diploma. Dopo alcune settimane si era spostata a Bologna per iscriversi a Farmacia. Il suo percorso universitario era appena iniziato: frequentava il primo anno e condivideva casa con un’altra studentessa. Il cambiamento dalla scuola all’ateneo si era concretizzato durante l’estate appena trascorsa.

Il 24 dicembre, giorno che precede il Natale, Elisa avrebbe raggiunto i diciannove anni. La notizia del decesso è arrivata sia a Dro sia a Riva del Garda, località alle quali era legata. Numerose espressioni di solidarietà sono state rivolte ai familiari. Le ragioni della morte non sono note: sarà necessario l’accertamento medico ordinato dall’autorità giudiziaria per fare chiarezza.

Le cronache del territorio riportano che Elisa aveva presentato la propria candidatura per rappresentare il corso universitario. Due colleghe hanno raccontato di averla contattata la settimana prima e di non averla incontrata alle lezioni nei giorni seguenti. A Bologna seguiva chimica e tecnologie farmaceutiche. Questi particolari non permettono di ricostruire la morte, sulle cui circostanze la Procura sta ancora svolgendo gli accertamenti disposti.

Durante l’ultimo anno all’Andrea Maffei, Turrini aveva assunto l’incarico di rappresentare la componente studentesca nel consiglio d’istituto, secondo le fonti locali. In memoria, il 25 novembre è stato rispettato a scuola un minuto di silenzio. Con il diploma conseguito a giugno, aveva chiuso la parentesi sul Garda e si era diretta in Emilia-Romagna per l’università. Il trasferimento a Bologna era avvenuto da poco, all’avvio dell’anno accademico.

Notizie pubblicate il 25 novembre riportano che, nella serata precedente, Elisa avrebbe lamentato alla coinquilina un dolore alla pancia e si sarebbe ritirata a dormire prima del solito. È un’informazione diffusa da quelle testate, non una causa accertata della morte. L’eventualità di un malore improvviso deve ancora essere verificata. La Procura ha disposto l’autopsia, i cui risultati non sono disponibili.

Secondo le cronache locali, il fotografo Davide Turrini era il padre di Elisa, mentre Romano Turrini, insegnante e storico del territorio, era suo nonno. Dopo la diffusione della notizia, i familiari hanno ricevuto numerose attestazioni di vicinanza. La scuola della ragazza si trovava a Riva del Garda, mentre Dro è indicata dalle fonti come paese d’origine. Entrambe le località ricorrono nei resoconti.

Le informazioni sulla scoperta concordano sul fatto che fu la coinquilina a trovare Elisa nell’abitazione bolognese e a chiedere aiuto. I sanitari intervenuti non poterono fare altro che constatare la morte. La ricostruzione iniziale colloca il decesso durante il sonno, ma non stabilisce che cosa lo abbia provocato. Per ora, dunque, il dato definitivo riguarda l’intervento dell’autorità giudiziaria e l’autopsia disposta.

Dopo aver conseguito il diploma e scelto Farmacia, Elisa si era trasferita in città. Aveva diciotto anni e il 24 dicembre avrebbe celebrato il compleanno. Nella notte tra il 23 e il 24 novembre è morta nell’abitazione bolognese condivisa con un’altra studentessa. Il responso sull’origine del decesso è ancora atteso: in mancanza dell’autopsia, non sono state rese note conclusioni definitive degli accertamenti.



